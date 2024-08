Nils Sakss Konstantinovs: Jauna iniciatīva – narkotiku dekriminalizācija

Vispirms – dekriminalizācija nozīmē, ka par noteiktu darbību vairs nepienākas sods. Mēs kā sabiedrība pastāvīgi dekriminalizējam dažādas lietas, piemēram, abortus, viendzimuma attiecības, ārpuslaulības sakarus. Tas arī nenozīmē, ka narkotikas kļūs legālas un tās varēs nopirkt veikalā – bet cilvēki, kas tās lieto, nenonāks cietumā. Tik tālu viss ir pareizi: narkotikas lietot nav labi, bet turēt to lietotājus, bieži vien jauniešus, par to cietumā ir vēl nejēdzīgāk. Pats esmu daudzus gadus iestājies par riska mazināšanas pieeju, un priecājos, ka beidzot šīs tendences sāk nostiprināties. Taču solīt, ka tas samazinās pusaudžu narkotiku problēmas, ir aplami.

Pusaudžiem atkarība faktiski vienmēr ir sociāla un uzvedības problēma, to nevar izārstēt slimnīcā ar tabletēm vai psihologa kabinetā. Jau pirms aptuveni desmit gadiem, kad strādāju tagad jau slēgtā iestādē pusaudžiem narkomāniem, mēs vairs neredzējām tādus pusaudžus, kuru vienīgā vai svarīgākā dzīves problēma būtu fiziska atkarība no kādas vielas (tie, kas šajā jomā strādā senāk par mani, atceras tādus bērnus tikai starp deviņdesmito gadu ielu heroīna lietotājiem).

Protams, pusaudži lieto narkotikas un bieži dara to ļoti riskanti, bet viņi to dara ļoti atšķirīgi no pieaugušiem narkomāniem. Un visbiežāk ļoti atšķirīgu iemeslu dēļ. Arī viņu prāts un ķermenis darbojas daudz elastīgāk. Šī iemesla dēļ ir kaitējoši dot pusaudzim apzīmējumu “atkarīgais”, jo tādā veidā mēs tikai uzturam un nostiprinām viņa “atkarīgo” identitāti (kamēr pieaugušajiem lietotājiem šāda problēmas atzīšana var būt svarīgs solis uz atlabšanu). Attiecināt atkarību kā slimību uz pusaudžiem ir diezgan nepalīdzoša pieeja, kas neņem vērā ne pēdējo desmitgažu realitāti, ne pusaudžu bioloģiskās īpatnības un vielu lietošanas paradumus, ne arī pētījumus.

Es arī nedomāju, ka pusaudžus vajadzētu atbrīvot no jebkāda soda, ja viņi dara nevēlamas lietas. Tur veidojas absurdi kāzusi: mēs, piemēram, sodīsim pusaudzi, kurš dzer aliņu vai brauc ar riteni bez ķiveres, bet nesodīsim to, kurš šņauc narkotikas? Protams, ir nepieļaujami likt tādēļ pusaudzi cietumā, bet sods ir sabiedrības vēstījums: mēs to uzskatām par nepareizu. Un vēstījumam pusaudžiem vajadzētu būt: narkotikas nav priekš tevis. Tāpat kā cigaretes, alkohols, auto vadīšana, prostitūtas un enerģijas dzērieni.