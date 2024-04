No vēstures. Ogres Vēstis Nr. 25 (17.11.1937.) Ogres Vēstis Visiem



Vai «B» laukums būtu pārdēvējams

(Pārrunas kārtībā)

Ogres daba ir tik gleznaina un poētiska. Tāpat poētiski ir Ogres vietu nosaukumi, kā Zilie kalni, Mīlestības kalniņš, Ciņu saliņa, Ziedu iela, Rožu iela u. t. t. Bet tad pazib tāds nosaukums kā «B» laukums, šis nosaukums ir tik sauss, neskanīgs un pilnīgi nepiederošs Ogres poēzijā. «B» laukums Ogres dzīvē ieņem redzamu vietu, sevišķi vasarā, kad tur notiek dažādas masu izrādes, izrīkojumi, sporta sacīkstes u. c. Ar nosaukumu — «B laukums» ogrēnieši lāga negrib saaugt, jo tas atstāj kaut kādu nenobeigtu iespaidu. Var jau būt, ka laukuma izbūve tiešām ir nenobeigts darbs, šāds vai tāds laukums Ogrē vienmēr būs, tādēļ derētu to pārkrustīt Ogrei atbilstošā nosaukumā. Ka mūsu pilsētas tēviem labas izdomas netrūkst, par to vislabāko liecību dod tik jaukie ielu un prospektu nosaukumi. Ja nekā labāka nevarētu atrast, tad laukumu varētu saukt vai par «Saulstaru laukumu». Tas zināmā mērā atbilstu arī laukuma atrašanās vietai, jo tas atrodas Saulstaru ielas galā un netālu no tā atrodas Saulstaru sanatorija. Vārds «Saulstari» Ogrē ir jau populārs.Kulturālā dzīve Ogrē

(Pārrunas kārtībā)

Pēdējā laikā Ogres sabiedriskā dzīvē iestājies it kā pagurums. Protams, tam daudzi un dažādi apstākļi un dažādi cēloņi. Patlaban Ogres Kultūras biedrība ievadījusi savu likvidāciju, kam pamatā, domājams, sevišķi svarīgi iemesli. Kultūras biedrība bija vienīgā organizācija, kura regulāri vadīja teātra izrādes, pat neliels dziedātāju koris taī gadiem ilgi skaitījās. Tagad viņa savu darbību visumā izbeidz, un nu paceļas jautājums, kas tad tālāk notiks? Ir jau gan arī Ogres Kūrorta biedrība, bet viņas pamata interese vērsta uz pilsētas labierīcībām, kurām tiek gadā viena brīvdabas teātra izrāde sagatavota, lai varētu segt diezgan prāvos izdevumus. Ir arī mums sava Bērnu Draugu biedrība, bet tā savā bauslībā rakstījusi palīdzības sniegšanu trūcīgiem bērniem un vispār ģimenēm. Tāpat ugunsdzēsēju biedrībai savs īpatnējs mērķis, kura labad jābūt vienmēr nomodā.

Katra no minētām organizācijām sagatavo un sarīko gan vai nu teātra izrādes, vai koncertus, bet tie visi domāti kases vajadzībām. Neapšaubāmi, ka visi tie, kuri līdz šim sabiedrībā pastāvīgi darbojušies un kuriem sabiedriskā morāle augsti vērtējama, visi tie, vasaras sezonai izbeidzoties, sāk spriest par to, kas tālāk notiks, kā ziemas laikā garos vakarus aizpildīt un vai kāda zināma atbildība vispār jānes, lai sabiedriskās dzīves rats galīgi neapstātos. Sīkāki apstākļus nemaz neiztirzājot, mums būtu jāizsaka vēlēšanās, lai Ogres kultūrāli-sabiedriskā darba iniciatīvi savās rokās saņemtu viena no pāri palikušajām spējīgākām organizācijām un proti — aizsargu nodaļa, kurai šis darbs vistuvāki piestāvētu un kuras reglamentā tieši šis darbs ir paredzēts. Cik mums zināms, tad šinī virzienā kaut kas jau darīts — patlaban nodibinājās dziedātāju koris un, kā dzird, aizsargu vadība šinī lietā nodomājusi spert vēl tālākus soļus.

To visu mēs varam ar gandarījumu apsveikt un jau iepriekš paredzēt, ka, piesaistot savā darbībā kultūras laukā visus Ogrē dzīvojošos sabiedriskos spēkus, izkļūsim no acumirklīgā sastinguma. Centīsimies visiem spēkiem, lai katra mūsu doma, katrs mūsu darbs un mūsu vārds būtu ziedots Latvijas spēkam, Latvijas varenai nākotnei.

Sekmīgas mežu izsoles

Mežu departaments pēdējā mežu izsolē Rembates virsmežniecībā, no izsolē paredzētām 10 meža vienībām pārdeva 9. Pirmo vienību, pirmā iecirkņa mežniecībā, Lielvārdes novadā, Stūrīšu apgaitā pārdeva R. Lazdam. Otrā iecirkņa mežniecībā, Jumpravas novadā, brāļi Novikovi nopirka otro meža vienību Kapsētassila novadā 16,22 ha priežu, egļu, bērzu, apšu un alkšņu mežu par 69.918 ls. Trešo mežu vienību 4. iecirkņa mežniecībā Lauderes novadā Hochvartu un Medņu apgaitā 15,69 ha priežu, apšu, bērzu, alkšņu un ošu mežu un 245 gabalus nummurētus kokus nopirka A. Niķis par 13.020 ls. Ceturto mežu vienību, piektā iecirkņa mežniecībā Suntažu novadā Blākažu, Ķeveļu un Vaļavas apgaitās 16,27 ha egļu, priežu, bērzu un apšu mežu nopirka J. Šapiro par 15.001 ls. 6. iecirkņa mežniecībā Kangaru novada Tīnūžu apgaitā mežu departaments pārdeva 0,72 ha priežu mežu, ko nopirka A. Niķis par 1782 ls. Tajā pašā apgaitā 0,27 ha priežu mežu par 173 ls nopirka J. Šapiro. Vēl Tīnūžu apgaitā mežu departaments pārdeva 1,22 ha priežu, melnalkšņu un bērzu mežu par 2.230 ls un 1,30 ha priežu mežu par 2.904 ls, kurus nopirka A. Niķis.