“Ja es būtu Aleksandra vietā, es noteikti neuzrunātu savus vēlētājus krievu valodā. Es svinētu 18. novembri kārtīgi, es svinētu 4. maiju, svinētu 16. martu – mums būtu lāpu gājieni,” sacīja Helmanis.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka demokrātiskā sabiedrībā nav pieļaujama nepamatota iejaukšanās pašvaldību darbā. Komentējot jautājumu par Rēzeknes pašvaldības pārvaldīto Latgales vēstniecību "Gors", Helmanis norādīja, ka tur strādā konkrēta komanda, deputāti, un ārēja iejaukšanās nav vēlama.
“Neviens nejaucas pašvaldības darbā. Šajā gadījumā viņiem pašiem ir jāizvērtē plusi un mīnusi,” pauda Ogres mērs.
Helmanis arī akcentēja, ka sabiedrībai ir jārespektē vēlētāju izvēle. Viņš atgādināja, ka Bartaševičs ir ievēlēts atkārtoti (jau piekto reizi), kas liecina par iedzīvotāju uzticēšanos viņam.
“Ja cilvēks ir ievēlēts vēlreiz, tas nozīmē, ka iedzīvotāji viņam uzticas. Tas sabiedrībai ir jārespektē,” sacīja Helmanis, vienlaikus piebilstot, ka Rēzeknē, viņaprāt, būtu jāpievērš vairāk uzmanības latviešu valodai un nacionālam lietām.
Jau ziņots, ka pēc "Austrumlatvijas koncertzālē" veiktā funkciju audita Rēzeknes pašvaldība izvērtē iespēju Latgales vēstniecību "Gors" pārveidot par iestādi vai izvēlēties citu pārvaldības formu.
Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs iepriekš medijiem apgalvoja, ka tiek skatīti divi iespējamie scenāriji – deleģēšanas līguma izmaiņas ar "Austrumlatvijas koncertzāli" vai kapitālsabiedrības pārveide par iestādi. Variants par "Gora" nodošanu nomā privātajam operatoram vairs netiekot skatīts.
Taču pašvaldība esot gatava runāta arī ar KM par "Gora" nodošanu valstij. Bartaševičs uzskata, ka pareizi būtu valstij pārņemt objektu īpašumā. "Rēzeknes pilsēta ir gatava maksāt kredītus," apgalvoja mērs, precīzi nenosaucot, kāds ir atlikušais maksājumu apjoms, minot, ka tas varētu būt trīs līdz četri miljoni eiro.
"Tas nav mūsu mērķis nodot valstij, bet tas ir mūsu piedāvājums, ja viņi uzskata, ka mēs kā pašvaldība nevaram nodrošināt ar pareizu saturu vai pareizu apsaimniekošanu," sacīja Bartaševičs.