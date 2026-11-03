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Otrdiena, 3. novembris, 2026 12:53

Ogrēnietis un jaunievēlētais deputāts Dimants aicina jaunajiem deputātiem zvērestus nodot vienlaicīgi

OgreNet / Leta
Ogrēnietis un jaunievēlētais deputāts Dimants aicina jaunajiem deputātiem zvērestus nodot vienlaicīgi
15. Saeimas rudens sesijas pirmā sēde, foto - LETA
Otrdiena, 3. novembris, 2026 12:53

Ogrēnietis un jaunievēlētais deputāts Dimants aicina jaunajiem deputātiem zvērestus nodot vienlaicīgi

OgreNet / Leta

Saeimas deputāta zvērests jeb svinīgais solījums būtu jānodod visiem deputātiem vienlaicīgi, 15. Saeimas pirmajā sēdē pirms sava zvēresta nodošanas teica parlamentārietis Pēteris Dimants (AS). Viņš skaidroja, ka tādējādi tiktu ietaupīts laiks. Pēc šādas iniciatīvas izteikšanas Dimants nodeva zvērestu un parakstījās zem tā. Vairākiem 15. Saeimas deputātiem pirmajā Saeimas sēdē nācās atkārtot deputāta zvērestu jeb svinīgo solījumu, jo viņi to deva neprecīzi.

Kā pirmajai šodien zvērestu jeb svinīgo solījumu nācās atkārtot partiju apvienības "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) deputātei Natālijai Ābolai. Pēc Ābolas svinīgā solījuma došanas 14. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) Ābolu aicināja vēlreiz dot svinīgo solījumu, norādot, ka solījumā bija jāpasaka "Latvijas tautas priekšā".

Savukārt deputāte Baiba Braže (JV) vārda "apziņas" vietā pateica "sirdsapziņas", tāpēc arī viņai nācās solījumu atkārtot.

Atkārtot deputāta solījumu nācās arī 15. Saeimas deputātam Rūdolfam Brēmanim (SV/JV), jo viņš izlaida "un".

Deputāta amata kandidāti, kas ievēlēti 15. Saeimā, dod svinīgu solījumu: "Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru (svinīgi solu) būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus." Katrs jaunievēlētais deputāts šo apņemšanos apliecina ar savu parakstu.

Pēc svinīgā solījuma došanas Saeima balso par lēmuma projektu par 15. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu.

Jau ziņots, ka 15. Saeimas vēlēšanās "Apvienotais saraksts" (AS) Saeimā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) - 17, SV/AJ - 15, Nacionālā apvienība (NA) - desmit, "Progresīvie" - desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) - septiņus mandātus.

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