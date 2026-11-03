Ogrēnietis un jaunievēlētais deputāts Dimants aicina jaunajiem deputātiem zvērestus nodot vienlaicīgi

Kā pirmajai šodien zvērestu jeb svinīgo solījumu nācās atkārtot partiju apvienības "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) deputātei Natālijai Ābolai. Pēc Ābolas svinīgā solījuma došanas 14. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) Ābolu aicināja vēlreiz dot svinīgo solījumu, norādot, ka solījumā bija jāpasaka "Latvijas tautas priekšā".
Savukārt deputāte Baiba Braže (JV) vārda "apziņas" vietā pateica "sirdsapziņas", tāpēc arī viņai nācās solījumu atkārtot.
Atkārtot deputāta solījumu nācās arī 15. Saeimas deputātam Rūdolfam Brēmanim (SV/JV), jo viņš izlaida "un".
Deputāta amata kandidāti, kas ievēlēti 15. Saeimā, dod svinīgu solījumu: "Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru (svinīgi solu) būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus." Katrs jaunievēlētais deputāts šo apņemšanos apliecina ar savu parakstu.
Pēc svinīgā solījuma došanas Saeima balso par lēmuma projektu par 15. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu.
Jau ziņots, ka 15. Saeimas vēlēšanās "Apvienotais saraksts" (AS) Saeimā ieguvis 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) - 17, SV/AJ - 15, Nacionālā apvienība (NA) - desmit, "Progresīvie" - desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) - septiņus mandātus.