Noderīgs spēkrats tanku medībās
Savā aicinājumā Facebook viņš rakstīja: “Lai pietuvotos krievu tankam un to saspridzinātu, ukraiņu karavīram ar automātu vai prettanku ieroci ir nepieciešams transports. Ja tev ir kvadricikls, ja esi spējīgs mehāniķis, ja vēlies palīdzēt, nopērkot lietotam kvadriciklam nepieciešamās rezerves daļas, piebiedrojies! Sadarbībā ar Aizsardzības ministriju tavs pārbūvētais kvadricikls tiks nogādāts Ukrainas kaujas zonās.”
Šādus kvadriciklus varētu izmantot militāri taktiskajiem uzdevumiem, uzlabojot armijas vienību mobilitāti. Šie braucamrīki spēj pārvietoties purvainās un mežainās vietās, kas ir nepieejamas smagajai tehnikai, un izmantojami pēkšņiem un negaidītiem uzbrukumiem ienaidnieka bruņutransporta kolonnām.
Aprīkotu tehniku var izmantot arī robežas apsardzei, nelielu kravu un ievainoto pārvadāšanai. Ogresgala uzņēmumā izstrādātais militārā aprīkojuma komplekts paredz speciāla statīva uzstādīšanu uz priekšējās daļas, kas domāts triecienšautenei vai prettanku ierocim.
Aizmugurē tiek pierīkots speciālas konstrukcijas izvelkams rāmis, uz kura var novietot kravu vai vienu ievainoto. Tāpat braucamie iegūst maskēšanās krāsojumu.
Milzīga atsaucība
Uģis Svirido "Kas Jauns Avīzei" teic, ka atsaucība bijusi milzīga: “Jau pirmajā dienā saņēmām informāciju no Sadales tīkla, ka viņi ir gatavi nodot mūsu rīcībā sešus lietotus kvadriciklus, un vēl vairāki uzņēmumi nodrošinās vairākus jaunus braucamos. Viens no Latvijas motoklubiem par biedru saziedoto naudu arī pērk divus braucamos.”
Pēc vairākām dienām perspektīvā jau bija aptuveni 50 kvadriciklu, gan jauni, gan lietoti. “Ar jaunajiem ir problēma, ka tie arī jāiebrauc, lai būtu darbināmi ar pilnu jaudu, bet lietotie jānoņem no uzskaites. Tomēr domājam, ka vismaz desmit kvadriciklus jau būsim sagatavojuši un nosūtījuši. Piegādes vietas un tehnikas saņēmēji Ukrainas pusē ir zināmi, tā ka nekādas kavēšanās nebūs,” stāsta Svirido.
Pašreizējos apstākļos ievērojami cēlušas dažādu metāla izejvielu cenas, taču pagaidām vēl pietiek ar vecajiem krājumiem. Tomēr, ja kāds uzņēmums var dalīties ar metāla caurulēm vai leņķa dzelžiem, šī palīdzība lieti noderētu. Viegli nebūšot, bet Ukrainā ir daudz grūtāk.
“Palīgā mums ir pieteikušies ļoti daudz cilvēku – gan profesionāli mehāniķi, gan zemessargi, kuri ir gatavi nākt strādāt no darba brīvajā laikā, un, lai nerastos zināms sastrēgums, mums pat jātaisa darba grafiks. Pat tādas visai deficītas profesijas kā auto krāsotāji jautājums ir atrisinājies,” priecājas Svirido.
Dzelkšņi pret riepām
Negaidīti plaši izvērsušies arī ežu izgatavošanas apjomi. Tie ir speciāli sametināti metāla dzelkšņi, kurus var izbērt uz ceļiem, tādējādi pārdurot automašīnu riepas.
Dzelkšņu ražošanu uzsāka nelielas metāla darbnīcas īpašnieks Einārs Mežezers, kurš "Kas Jauns Avīzei" atklāj: “Es saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem varēju izgatavot apmēram 300 šādu ežu, bet tad ieliku savu ideju Facebook. Dažās dienās notika sprādziens, un šajā procesā jau iesaistījušies desmitiem uzņēmumu un cilvēku. Sūta gan sagataves, gan jau gatavus izstrādājumus, un šobrīd (7. martā – Red.) uz Ukrainu jau aizsūtīti 14 000 ežu.”
Putinistu draudi neiebiedēs
Protams, Mežezers saprot, ka tankus tas neapturēs, bet citam transportam būs problēmas – vismaz paši ukraiņi par Latvijas ežiem ir ļoti priecīgi. “Nenoliegšu, ka internetā sāku saņemt arī draudus no Putina režīma piekritējiem Latvijā un Krievijā, bet tas man neapturēs,” piebilst meistars.
Foto Rojs Maizītis/jauns.lv