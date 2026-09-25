Ogres novada dome nolemj Ētikas komisijā iekļaut visus deputātus – izceļas asas debates

Pret šo lēmumu iebilda domes opozīcija. Deputāte Santa Ločmele ("Par"/JKP) atgādināja, ka sākotnējais mērķis bija Ētikas komisijā iekļaut pa vienam deputātam no katra politiskā spēka. Komisijas sastāvā iekļaujot visus deputātus, tā pārvērtīšoties par domi pilnā sastāvā tikai ar citu nosaukumu.
Šādā formātā koalīcija varēs politiski izrēķināties ar saviem politiskajiem oponentiem un zaudēs Ētikas komisijas jēgu, teica politiķe. Viņa uzskata, ka šādi Ogres domē tiks turpināta opozīcijas apspiešana.
Koalīcijas pārstāvis Gints Sīviņš (NA/LZS/LZP) atzina, ka Ločmeles aprakstītajā scenārijā Ētikas komisijā vara varēja pāriet opozīcijas rokās, jo opozīciju domē pārstāv trīs politiskie spēki, bet koalīciju - divi.
Viņaprāt, 23 deputāti Ētikas komisijā ir proporcionālākais veids, kā var pārstāvēt visus politiskos spēkus.
Ogres mērs Andris Krauja (NA/LZS/LZP) aicināja deputātus strādāt tā, lai Ētikas komisijai nav jāsanāk un tā paliek bez darba – respektēt vienam otru, respektēt otra viedokli, publiskā telpā nepārkāpt ētikas normas un demonstrēt cieņu pret kolēģiem.
Savukārt deputāts Kārlis Avotiņš ("Par"/JKP), pamatojot savu lēmumu ar to, ka Ētikas komisijā darbosies arī domes deputāts Egils Helmanis (NA/LZS/LZP), kas radot būtiskus reputācijas riskus, lūdza svītrot viņa kandidatūru no Ētikas komisijas sastāva. Dome šo priekšlikumu atbalstīja.