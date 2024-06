Ogres novada makšķernieki: Pieredzes stāsti un iedvesmas vārdi

Birzgales makšķernieks

Andris Balodis ir viens no «Birzgales Makšķernieku biedrības» dibinātājiem, kura pastāv no

2006. gada. Biedrībā ir no 30 līdz 40 biedru, tomēr skaits vienmēr mainās. Makšķerēt viņš sāka Birzgales pagasta ciemā Ābermaņi, kur viņa vecmammai bija māja. Trīs gadus vecais Andris dzīvoja pie vecmammas vasarā, kur brālēns – liels makšķernieks – palīdzēja un mācīja viņam zvejot. Andris precīzi atceras savu lielāko zivi – 16 kilogramus smagu marlīnu.

Andris Balodis makšķerēšanā Somijā izvilka līdaku

Iecienītākā copes vieta Ogres novadā Andrim ir Daugavas posms no Lielvārdes līdz Ķegumam, kur var zvejot ar laivu. «Jaunajiem makšķerniekiem jānāk ārā, jāmakšķerē, nevis jāsēž pie datoriem vai telefoniem,» uzskata Andris un piebilst, ka gados jauno makšķernieku palicis ļoti maz. Viņš ir rīkojis makšķernieku sacensības, un pagājušajā gadā jauniešu grupā bija tikai daži jaunieši.

Ogres makšķernieks

Ogres iedzīvotājs Toms Deinats atzīst, ka esot makšķernieks, kopš sevi atceras. Viņš ir aktīvs

Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas biedrs. LMSF organizē Latvijas čempionātus un Latvijas kausus, Latvijas sportistu dalību pasaules čempionātos, kā arī LMSF vai ar tās atbalstu organizē Tautas sporta aktivitātes dažādos makšķerēšanas sporta veidos un formātos.

Toms Deinats jau bērnībā sāka zvejot un taisīt āķus. Kaimiņos dzīvoja vīrietis, kurš ņēma

Tomu uz Ogres upi copēt. Sākumā viņš makšķerēja ar pludiņu un tad nonāca līdz spiningam.

Lielākā zivs Tomam bija 18 kilogramu smags sams, kuru viņš izvilka Daugavā pie Ogres. Par

labāko makšķerēšanas vietu Toms nosauca Daugavu pie Ogres, Ikšķiles un Ķeguma.

Toms Deinats noķēris līdaku Daugavā, Ķegumā

Profesionālā karjera Tomam sākās 2008. gadā biedrībā «Mēs – zivīm», kura toreiz bāzējās Ikšķilē. Zem biedrības karoga Toms piedalījās zemledus makšķerēšanā, spiningošanā no krasta un čempionātos ar laivām. Bet pagājušajā un šajā sezonā ar pārinieku startēja zem «Salmo» karoga. Toms iesaka jaunajiem makšķerniekiem: «Maksimāli pavadīt laiku pie upes, pie ezera un domāt līdzi tam, ko un kāpēc dara, izdarīt secinājumus un nenokārt degunu, kad neķeras!»

UZZIŅA

Šajā sezonā būs jāievēro jaunākās izmaiņas Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību

noteikumos, kuri tika pieņemti aprīlī. No piecām lomā paturamajām līdakām tikai viena drīkst būt garāka par 75 centimetriem. Pārējā lomā drīkst paturēt līdakas, kas sasniegušas 50 centimetru garumu. Līdzīga norma ir noteikta arī zandartiem. Lomā drīkst paturēt piecus

zandartus, kas sasnieguši 45 centimetru garumu. Viens zandarts drīkst pārsniegt 75 centimetru garumu. No 31. maija ir atcelts aizliegums lomā paturēt salates jeb meža vimbas un zandartus.