Ogres porcelāns. No defekta par efektu

Protams, oficiālajā skaidrojumā šķīvju priekšvēsture ar nenotikušo Avena porcelāna izstādi vairs netiek atgādināta, taču porcelāna šķīvis kā pārticības priekšmets pats par sevi ir labs simbols, kur nu vēl krāšņiem mākslas attēliem apgleznots un daudzus mēnešus daudzināts. Suvenīru un saukļa izstrādātājs ir SIA "Agency B", uzņēmums saistīts ar mediju jomā labi pazīstamo Ēķu ģimenes vārdu. Šajā reizē gan uzdevums bija salīdzinoši vienkāršs, jo pašvaldība piedāvājusi jau precīzi noformulētu ideju. Kā laikrakstam skaidro novada mērs Egils Helmanis, politiskā opozīcija un liberālie mediji tik ilgi runāja par Ogres šķīvjiem un uztaisīja tādu publicitāti, ka to vienkārši nevarēja neizmantot.



Tagad skandāls jau palicis pagātnē, bet Ogres šķīvis kā zīmols ir nostiprinājies uz palikšanu. Reklāmistiem un mārketinga speciālistiem atlika tikai to glīti iepakot, kas, šķiet, arī sekmīgi izdevies. Jaunais sauklis ir tekstiem un zemtekstiem bagātīgs, bet šķīvji – gaumīgi un dažādiem nolūkiem pielietojami. Gan kā vērtīgas porcelāna dāvanas prezentācijas nolūkiem, piemēram, apmainoties laipnībām ar svarīgiem ārzemju partneriem. Gan vienkāršākas keramikas izpildījumā – par piemiņu no Ogres apmeklējuma.



Izstrādājot Ogres novada saukli un novada suvenīra konceptu, tā galvenajā vēstījumā ietverta atziņa, ka Ogres novads ir latviskās dzīvesziņas šūpulis. Šīs ir mājas stipriem cilvēkiem, un vieta būtiskiem notikumiem. Sauklis «Šeit dzimst leģendas» ir liecība par nodomu spēku un neierobežotu potenciālu, kuru izpausmes ļauj pamatoti lepoties ar Lāčplēsi un eposa autoru Andreju Pumpuru, Lielvārdes jostu, pirmo mūra baznīcu Baltijā. Leģendas vieno un aptver visu novada teritoriju – katrā pagastā, katrā pilsētā un katrā ciemā tiek loloti sapņi un atbalstīti centieni, kas rezultējas ievērojamos sasniegumos sportā, mākslā, politikā. Šeit savijas pagātnes un mūsdienu leģendu enerģija, iedvesmojot arī jaunās paaudzes veidot savu unikālo dzīves gājumu un atstāt neizdzēšamas pēdas vēstures plūdumā. Šeit cilvēka potenciāla daudzveidīgums vērpjas cauri gadsimtiem, veidojot neatkārtojamu, liktenīgu rakstu, kurā ikvienam novada iedzīvotājam ir sava, īpaša, loma.



Lai simboliski pieteiktu Ogres novada jauno saukli "Šeit dzimst leģendas", ir radīti Ogres novada suvenīri – četri dekoratīvie šķīvji, un katrs no tiem ir stāstošs mākslas darbs ar savu vēstījumu. Lūk, kā to skaidro koncepcijas izstrādātāji:



"Godinot latviešu varoņeposa "Lāčplēsis" nozīmi, tā leģendāros varoņus un norises vietu, viens no Ogres novada dekoratīvajiem šķīvjiem izmanto virtuozās gleznotājas un dekoru autores Tamāras Meijas 1935. gada ilustrāciju "Lāčplēša teika", bet otrs – ievērojamā grafiķa Herberta Mangolda brīnišķīgo darbu "Pie upes", kas radīts 1934.–1940. gados. Abos šķīvjos izmantotais likteņupes motīvs akcentē Daugavas leģendāro lomu Ogres novada pastāvēšanas vēsturē. Divos citos šķīvjos izmantoti izcilā gleznotāja un lietišķās mākslas meistara Anša Cīruļa 1927. gadā radītie unikālie Ogres sanatorijas sienu un griestu gleznojumu fragmenti.



Kāpēc suvenīriem izvēlēts tieši dekoratīvs šķīvis? Tas tāpēc, ka dekoratīvais šķīvis kā pārticības, viesmīlības un prestiža simbols ir teju mūžīgs artefakts, kas vizuāli valdzinošā un praktiski taustāmā veidā atspoguļo ilustrētās vietas būtību, stāstus un leģendas. Dekoratīvo šķīvju mūžs tālu pārsniedz cilvēkam atvēlēto un ļauj saglabāt atmiņas dzīvas, nododot stāstus un leģendas no paaudzes paaudzē. Savukārt Ogres novada dekoratīvie šķīvji ļaus glabāt savā tuvumā daļiņu no bagātīgā novada mantojuma, tie kļūs par piemiņas lietām ar sentimentālu vērtību, kas rosina patīkamas atmiņas un stiprina saikni ar leģendām apvīto novadu, pārvarot laiku un attālumu."



Ogrei vairs nevajadzēs aizņemties svešus šķīvjus un taisnoties par to piederību. Tagad būs pašai savi – ar veselīgu ironijas devu papildporcijā.