Ogrē – uz ilgu laiku
"Esmu dzimis un audzis Rīgā, kur iepriekš pārsvarā arī dzīvoju. Mani vecāki arī ir mediķi – medmāsa un medbrālis, tāpēc bērnībā daudz laika pavadīju slimnīcā, kur strādāja vecāki. Iespējams, zemapziņā tas raisīja domu par medicīnu, taču sākumā pabeidzu Rīgas Valsts tehnikumu, iegūstot grāmatveža profesiju, kas mani tomēr nesaistīja. Tad izmēģināju spēkus vēl vairākās profesijās – rūpniecībā, celtniecībā, līdz sapratu, ka mans aicinājums tomēr ir medicīna. Iestājos Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātē. To pabeidzu un iestājos Neiroloģijas rezidentūrā, kuru arī pabeidzu.
Strādāju Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā «Gaiļezers» un vienu gadu arī Daugavpils reģionālajā slimnīcā. Mana sieva ir ogrēniete, un, uzzinot, ka Ogres slimnīcā ir vakanta neirologa vieta, nolēmām pārcelties uz Ogri, kas, nenoliedzami, ir skaista pilsēta un piemērota vide ģimenēm ar bērniem. Esmu sācis strādāt Ogres slimnīcas Ambulatorajā nodaļā par ārstu – neirologu un man šeit ļoti patīk. Domāju, Ogres slimnīca kļūs par manu darba vietu uz ilgu laiku. Pieņemšu pacientus katru darba dienu, izņemot pēc dežūrām Ogres slimnīcas Uzņemšanas nodaļā, bet sīkāk par pieņemšanu laikiem un kārtību var uzzināt, zvanot slimnīcas Ambulatorās nodaļas Reģistratūras darbiniekiem," saka S.Pudulis.
Viens no pieciem speciālistiem Latvijā
Jautāts, kāpēc izvēlējies tieši neiroloģiju, S.Pudulis stāsta, ka mamma savulaik strādājusi Neiroloģijas nodaļā, iespējams, tieši tas ietekmējis izvēli. Neiroloģija sniedz arī iespēju apgūt vairākas papildspecialitātes. Strādājot Gaiļezera slimnīcā Rīgā, Sergejs saskāries ar plaša spektra neiroloģijas pacientiem, tostarp insulta slimniekiem. Sergejs voluntējis arī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā un apguvis butolīna neirotoksīna A jeb botulotoksīna blokādes pielietošanu pacientiem ar distoniju un sāpīgu muskuļu spasticitāti jeb saspringumu, kas saistīts ar dažādām neiroloģiskām slimībām, piemēram, bērnu cerebrālo trieku un insultu.
"Esmu jau iepriekš pielietojis savas zināšanas ambulatorajā praksē. Latvijā šādas blokādes veic tikai viena konkrēta ārste Rehabilitācijas centrā "Jaunķemeri" un trīs ārsti – neirologi Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā. Šo pakalpojumu sniegšu arī Ogrē. Kā jau minēju, valsts minēto blokādi kompensē pacientiem ar distoniju un spasticitāti," skaidro S.Pudulis, piebilstot, ka viņš, būdams ārsts – neirologs pieņems tikai pilngadīgos pacientus, taču botulotoksīna blokādi (injekciju skartajā/skartajos muskuļos) iespējams veikt arī nepilngadīgiem pacientiem, ja viņiem būs iepriekšējā pieredze minētās injekcijas saņemšanā. Līdz ar to šiem pacientiem nevajadzēs mērot ceļu uz Rīgu vai Jaunķemeriem, un viņi ārstēšanos varēs turpināt Ogrē. Jāpiebilst, ka botulotoksīna blokāde var palīdzēt uz laiku vidēji no trim līdz sešiem mēnešiem.
S.Pudulis skaidro, ka spasticitāte var veidoties pacientiem pēc cerebrālā insulta – rodas muskuļu savilkums kādā ķermeņa pusē – savilkta kāja vai roka, vai arī abas, kas izraisa piespiedu pozu un locītavu nekustīgumu. Tas savukārt rada diskomfortu un sāpes. Blokāde šo stāvokli var atvieglot.
Savukārt distonija var izpausties kā muskuļu spazmēšanās, kas izraisa diskomfortu un/vai sāpes. Piemēram, nespēja atvērt vai aizvērt acis (acu plakstiņu rauste), ilgstoši noturēt atvērtas acis; kakla, galvas piespiedu griešanās uz sāniem; pleca piespiedu pacelšana un tamlīdzīgi, kas arī rada diskomfortu.
Uz konsultāciju vēlams līdzi ņemt iepriekšējo izmeklējumu rezultātus
Jautāts, kādos vēl gadījumos pacientiem vajadzētu apmeklēt neirologu, S.Pudulis skaidro, ka tie ir cukura diabēta pacienti saslimšanas sākuma stadijā. "Daudzi nezina, ka šī slimība pakāpeniski un nemanāmi bojā nervus rokās un kājās. Sekas ir jūtamas tikai pēc kāda laika – nejūtīgums, tirpšana, sāpes gan naktī, gan dienā. Ja to nekonstatē jau sākotnēji, slimību var ielaist. Pie neirologa gaidīti arī epilepsijas pacienti, pacienti ar radikulopātiju, progresējošu locekļu vājumu, jušanas traucējumiem, kas nereti ir kopā ar kustību traucējumiem, arī galvassāpēm. Diemžēl bieži vien pacienti nezina, kādos gadījumos nepieciešams neirologa apmeklējums. Viņi nereti ierodas ar sūdzībām par muguras sāpēm, kuru iemesls lielākoties ir balsta kustību aparāta saslimšanas, kas nav gluži neiroloģiska pataloģija. Šādos gadījumos varu sniegt informatīvu konsultāciju. Cilvēks ir neapmierināts, jo, piemēram, nav saņēmis nosūtījumu uz magnētisko rezonansi, bet neirologs var palīdzēt savu iespēju robežās. Protams, iesaku, kādu speciālistu nepieciešams apmeklēt.
Faktiski, neirologam jāveic arī izglītojošais darbs," saka S.Pudulis, aicinot pacientus, kuri ierodas uz konsultāciju, līdzi ņemt visu iepriekš veikto izmeklējumu rezultātus attiecībā uz nervu sistēmu, piemēram, magnētiskās rezonanses izmeklējuma slēdzienu galvai, muguras smadzenēm, arī kompjūtertomogrāfijas, elektroneirogrāfijas, neirometrijas, ultrasonogrāfijas galvas un kakla asinsvadiem izmeklējuma rezultātus, tāpat arī sirds izmeklējumus – ehokardiogrāfiju, Holtera monitorēšanu, arī veloergometriju, elektrokardiogrammu un pēdējā gada laikā veiktās asinsanalīzes, lai nevajadzētu pacientu atkārtoti norīkot uz izmeklējumiem, kas jau ir veikti. Tāpat arī, ja persona ārstējusies slimnīcas Neiroloģijas nodaļā, vēlams līdzi paņemt izrakstu no medicīnas iestādes.
Pieejamas gan valsts apmaksātas, gan maksas konsultācijas
"Ogrē dzīvoju tikai otro mēnesi, bet ir skaidrs, ka tā ir skaista un zaļa pilsēta, daudz klusāka nekā Rīga. Ceru, man būs vēl daudz laika iepazīt gan Ogri, gan novada iedzīvotājus. Pacientiem varu novēlēt savlaikus pārbaudīt savu veselības stāvokli, veikt analīzes, sadarboties ar ģimenes ārstu. Sekot līdzi arteriālajam asinsspiedienam, pulsam, glikozes un holesterīna līmenim un, protams, ievērot kustīgu, veselīgu dzīvesveidu,» saka S.Pudulis, kurš sniegs gan valsts apmaksātus, gan maksas pakalpojumus. Saskaņā ar SIA "Ogres rajona slimnīca" maksas pakalpojumu cenrādi, maksa par neirologa konsultāciju bez ģimenes ārsta norīkojuma noteikta 35 eiro apmērā. Iespējams izmantot arī veselības apdrošināšanas polisi.
Pieteikties vizītei pie Sergeja Puduļa var, zvanot Ogres slimnīcas ambulatorās nodaļas reģistratūrai uz tālruni 22307203 vai elektroniski mājas lapā www.ogresslimnica.lv, sadaļā "Pieteikties vizītei", vai rakstot epastā: , piearsta.lv.
Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem (OVV)