Ogres veikalā "Rabarbers" agresīva apmeklētāja met trauku cilvēku virzienā; uzņēmums aicina tuviniekus palīdzēt

Sākās ar testeriem, turpinājās ar prasībām pēc samaksas
Pēc uzņēmuma pārstāvja teiktā, sieviete veikalu regulāri apmeklē jau ilgāku laiku. Sākotnēji viņas uzvedība šķitusi vienkārši neierasta – viņa ļoti lielos daudzumos izmantojusi kosmētikas testerus, smaržas un citus izmēģināšanai paredzētos produktus. Vasarā viņa esot ar krēmu apsmērējusi gandrīz visu ķermeni un izpūtusi milzīgu daudzumu smaržu.
"Mēs izturējāmies saprotoši, jo cilvēkiem ir tiesības veikalā izmēģināt tam paredzētos produktu paraugus," raksta uzņēmums. Tomēr ar laiku situācija kļuvusi sarežģītāka – sieviete veikalā skaļi uzvedusies, filmējusi preces un telpas, runājusi svešvalodā un apgalvojusi, ka reklamē uzņēmumu.
Vēlāk viņa vairākkārt zvanījusi uz uzņēmuma publiski norādītajiem tālruņa numuriem, stādījusies priekšā kā influencere un pieprasījusi samaksu par veikala reklamēšanu. Uzņēmumā viņai paskaidrojuši, ka šādus pakalpojumus nav pasūtījuši un tos izmantot nevēlas. Pēc atteikuma sievietes uzvedība, kā norāda uzņēmums, kļuvusi agresīvāka.
Incidents degustācijas laikā
Kādā dienā, kad veikalā notikusi produktu degustācija, sieviete pienākusi pie degustācijas galda, ar rokām ņēmusi lielu daudzumu produktu, vairākus paņēmusi līdzi un devusies prom, paziņojot, ka samaksās citā reizē. Darbinieki viņu apturējuši un preces atguvuši.
Pēc brīža sieviete atgriezusies pie galda, kur tobrīd atradušies veikala apmeklētāji un darbiniece, paņēmusi porcelāna trauku ar degustācijas produktiem un svietusi to cilvēku virzienā. Klātesošie paspējuši izvairīties, un neviens fiziski nav cietis. Trauks nokritis un sašķīdis netālu no veikala stikla skatloga. Uzņēmums norāda, ka notikušais fiksēts videonovērošanas kamerās.
Pēc uzņēmuma sniegtās informācijas, sieviete arī atkārtoti zvanījusi uz uzņēmuma tālruņiem, lamājusies, apsaukājusies un draudējusi ar fizisku izrēķināšanos. Vienā no sarunām viņa esot runājusi trešajā personā, uzdodoties par savu advokāti.
Aicinājums nevis tiesāt, bet palīdzēt
Uzņēmums par notikušo sagatavojis iesniegumu policijai, saglabājot videoierakstus un citu informāciju. Taču, kā raksta veikala pārstāvis, pieredze rāda, ka policija šādas situācijas nerisina, un arī iepriekšējie iesniegumi par zādzībām veikalā nav devuši rezultātu – arī tad, kad policijai nodoti visi pieejamie materiāli, tostarp aizdomās turētās personas vārds, uzvārds un tālruņa numurs.
"Ticam, ka policijas darbinieki ir ļoti aizņemti ar nopietnāku lietu risināšanu, tomēr mums jārod risinājums, kā savus kolēģus un klientus pasargāt," uzsver uzņēmums.
Uzņēmums uzsver, ka stāstu nepublicē, lai kādu izsmietu, pazemotu vai publiski tiesātu, un nevēlas izdarīt pieņēmumus par sievietes veselības stāvokli. Vienlaikus tam esot pienākums pasargāt darbiniekus un pircējus.
"Ja aprakstītā situācija kādam šķiet pazīstama un jūs zināt, ka jūsu tuviniekam nepieciešama profesionāla palīdzība, lūdzu, nepalieciet vienaldzīgi un palīdziet viņam šo palīdzību saņemt," aicina uzņēmums, piebilstot, ka dažkārt cilvēks pats var neapzināties, ka viņa rīcība kļuvusi bīstama gan apkārtējiem, gan viņam pašam.
Uzņēmums arī lūdz sabiedrību nepublicēt komentāros cilvēku vārdus, fotogrāfijas, adreses un nepārbaudītus minējumus. "Mūsu mērķis nav sarīkot publisku vajāšanu. Mūsu mērķis ir panākt, lai situācija tiktu risināta un mūsu darbinieki un klienti veikalā varētu justies droši," norāda veikala pārstāvis.