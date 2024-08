“Ogres Zelta liepa” – lieliska satikšanās vieta

D. Bārbale uzsver, ka pašvaldība ar kafejnīcas “Ogres Zelta liepa” darbību pašreizējā formātā, t.i., iesaistot cilvēkus ar īpašām vajadzībām, rāda piemēru, kā pārvarēt bailes no nezināmā, kā reāli pieņemt, izprast cilvēkus, kuri ir atšķirīgi, kā palīdzēt šiem cilvēkiem justies vajadzīgiem, kā celt viņu pašapziņu. “Sabiedrībai ir jāmācās pieņemt šos cilvēkus kā pilntiesīgus un līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Diemžēl pagaidām daudzi ir kaut kādu aizspriedumu varā, nespēj saprast, ka sabiedrība ir daudzveidīga un neviens tajā nav pārāks par citu,” uzsver D. Bārbale. Ir bijuši gadījumi, kad kafejnīcas “Ogres Zelta liepa” klienti teikuši – būtu zinājis, ka mani apkalpos invalīds, nebūt uz šo kafejnīcu nācis. “Paldies Dievam, šādu gadījumu nav daudz, turklāt cilvēki, kuru attieksme sākotnēji bija noraidoša, redzot patieso ainu, savu attieksmi ir mainījuši un pat kļuvuši par pastāvīgiem kafejnīcas apmeklētājiem. Prieks un gandarījums par to, ka Zelta liepa ir kļuvusi par lielisku satikšanās vietu, no kuras aizejot, arvien biežāk un biežāk dzirdam vērtējumu – šeit ir īpaša aura. Ir labas atsauksmes par ēdienu, apkalpošanu, tematiskajiem vakariem, kas tiek rīkoti kafejnīcā,” atklāj D. Bārbale.

Kafejnīca “Ogres Zelta liepa” tās pašreizējā statusā sāka savu darbu reizē ar Ziemassvētku dekoru uzstādīšanu pilsētā pagājušā gada decembrī. Iepretim kafejnīcai ielu rotāja dekora “Eņģeļa spārni”. D. Bārbale: “Skats no kafejnīcas uz Eņģeļa spārniem mūs visus uzmundrināja, deva siltuma, ticību tam, ko darām, deva misijas apziņu. Ticu, ka Zelta liepa atdzims, nostiprināsies un paplašināsies. Dažu mēnešu laikā mēs esam paveikuši vairāk nekā dažs labs pāris gados. Redzu daudz iespēju, kā šo projektu – sociālo uzņēmumu “Ogres Zelta liepa” – attīstīt tālāk”.

Kafejnīca “Ogres Zelta liepa” apmeklētājiem ir atvērta sešas dienas nedēļā:otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 16.00 līdz 20.00; sestdien un svētdien no plkst. 14.00 līdz 20.00; pirmdiena – brīvdiena.

Aicinām apmeklēt izstādes “Pie Zelta Liepas” - Ogres kafejnīcas leģenda atklāšanu 23. augustā plkst. 15.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā.