“Šajā vasaras vakarā, kurā vadītāja loma uzticēta šarmantajam aktierim Mārtiņam Upeniekam, mēs kopā ar saviem lieliskajiem kolēģiem Anniju Kristiānu Ādamsoni, Sonoru Vaici, Rihardu Mačanovski un Daini Kalnaču dziedāsim fragmentus no Štrausa operetēm “Sikspārnis”, ”Čigānu barons” un citām, tāpat koncertā skanēs viņa slavenākie valši, tostarp “Pie skaistās, zilās Donavas”, “Vīnes meža stāsti”, arī polkas un marši, turklāt koncertu papildinās dejotāji no sporta deju studijas “Vecrīga”. Tāpēc esmu pārliecināta, ka šis būs patiešām skaists vakars,” saka dziedātāja.
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījusi?
Ļoti ekstrēmas lietas vai notikumi manā dzīvē – par laimi vai diemžēl – nav bijuši, taču, ņemot vērā profesiju, mana dzīve noteikti nav vienmuļa. Tieši otrādi – negaidīti pavērsieni un situācijas mēdz gadīties uz katra stūra.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?
Abu manu bērnu – Roja un Nika – piedzimšana, jo abi tika ļoti gaidīti!
Kas jūs iedvesmo darbam?
Man ir paveicies, ka mans darbs ir mans hobijs, līdz ar to man iedvesma darbam nav jāmeklē, taču, ja ir nogurums un nedaudz ir vajadzīga kāda uzlāde, tad tā noteikti ir mana ģimene un pie dabas, jūras pavadītais laiks.
Jūsu veselīgie ieradumi?
Garas pastaigas dabā.
Jūsu kaitīgie ieradumi?
Saldumi.
Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvusi?
Lai kā gribētos palīdzēt un kaut ko ieteikt citiem, bez lūguma to neviens nenovērtēs, tieši otrādi – nosodīs. Tieši tādēļ ir jārūpējas un jādomā tikai par sevi, lai cik egoistiski tas izklausītos.
Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?
Maikla Ņūtona grāmata “Dvēseļu ceļojums”.
Kādu mūziku klausāties?
Vieglu mūsdienu ārzemju popmūziku, Frenku Sinatru, vieglu džeza mūziku… Ļoti mīļa man ir Vitnija Hjūstone. Un, protams, daudz dažādus klasiskās mūzikas izpildītājus un viņu interpretācijas.
Jūsu neprātīgākais, spontānākais pirkums?
Mašīna, kuru nopirku, pirms biju dabūjusi autovadītāja tiesības.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Tiešām nezinu… Man patīk esošais laiks un vieta, tādēļ citu vēlmju īpaši nav, turklāt – katrā laikā jau ir savi plusi un mīnusi.