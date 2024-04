Ordeņi trim novadniekiem

Valsts augstāko atzinību saņem izcilas personības visdažādākajās jomās no visas Latvijas, kuru darbs valsts labā ir īpaši nozīmīgs. Par augstākā Latvijas valsts apbalvojuma – Triju Zvaigžņu ordeņa – virsniekiem kļuvuši arī ogrēnieši – Elmārs Pļaviņš un Ilmārs Dirveiks, kā arī lielvārdietis Aivars Gribusts – cilvēki, kuru godprātīgais darbs, aktīvā pilsoniskā stāja, pašaizliedzība, drosme un patriotisms stiprina Latviju kā demokrātisku, tiesisku un nacionālu valsti.



Elmārs Pļaviņš ir Latvijas armijas vadības un atbalsta personāla vadības tiešā atbalsta grupas starptautisko reliģisko attiecību eksperts un mācītājs (kalpošanas vieta – Ikšķiles topošā baptistu draudze), kurš ilgu laiku bija Nacionālo bruņoto spēku virskapelāns. Jau 2009. gadā E. Pļaviņš par izcilu Tēvijas mīlestību un nopelniem jaunatnes nacionāli patriotiskajā audzināšanā, par nesavtīgu devumu Nacionālo bruņoto spēku un sabiedrības vienotības stiprināšanā tika iecelts par V šķiras Viestura ordeņa virsnieku.

«Es vienkārši mēģinu labi darīt savu darbu. Man tas patīk. Un ir labi, ka to novērtē ar dažādiem apbalvojumiem. Bet tas nav galvenais. Jo arī bez apbalvojumiem es šo darbu darītu un darīšu tāpat. Paldies komandieriem, karavīriem un viņu tuviniekiem par šiem apbalvojumiem. Jo bez viņu atbalsta un uzticēšanās es nekad nesasniegtu to, ko esmu sasniedzis un ieguvis,» – tā E. Pļaviņš.



Augstais valsts apbalvojums piešķirts arī SIA «Arhitektoniskās izpētes grupa» arhitektam, Latvijas Mākslas akadēmijas lektoram, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes docentam Dr. Arch. Ilmāram Dirveikam un izglītības uzņēmuma «Lielvārds» dibinātājam un bijušajam vadītājam Aivaram Gribustam, kuram izglītības joma ir ikdiena jau vairāk nekā 30 gadu. Viņa izveidotais uzņēmums jau vairāk nekā 20 gadu ir virzījis izglītības tendences Latvijā, piedāvājot pilnu izglītības satura klāstu, mācību līdzekļus un arī interaktīvus izglītības risinājumus atbilstoši valsts izglītības standartiem, īpašu uzmanību pievēršot skolotāju profesionālajai pilnveidei.



«Lielvārds» ir arī viens no lielākā Latvijas izglītības foruma «Iespēju tilts» idejas autoriem un organizatoriem, arvien tiecoties veicināt labas un visiem pieejamas pārmaiņas Latvijas izglītībā.



Jāpiebilst, ka «Lielvārds» ir labi pazīstams kā ģimenes uzņēmums, kas apvieno trīs paaudžu pārstāvjus.

Augstāko valsts apbalvojumu svinīgā pasniegšanas ceremonija notiks Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 33. gadadienā – 4. maijā pulksten 15.30 Rīgas pilī. Ceremoniju tiešraidē būs iespējams skatīties Latvijas Televīzijas 1. kanālā.