Kā Ogres novada kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslu jomas koordinators, Kristaps Kiršteins šajos apstākļos realizēja pieredzes apmaiņas un labās prakses piemēru darbnīcu, kā arī daudz citas aktivitātes. Raidījumā vērtēja pirmā mācību gada pieredzi mācību priekšmetā "Teātra māksla".
Lepojamies, ka arī Skola 2030 ir pamanījusi mūsu mācību jomas koordinatora aktīvo darbību un izsakām atzinību Kristapam Kiršteinam par ieguldīto darbu.
Saite uz radio interviju šeit:
Informāciju sagatavoja Ogres novada izglītības pārvalde