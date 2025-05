Pamiers Ukrainā radīs nemieru šeit. Tuvojas ZAPAD 2025

Krievu militārie manevri Zapad notiek četru gadu ciklā, tāpat kā mūsu «Namejs». Arī šogad «Namejs» notiks, paaugstinot Latvijas kaujas gatavību iespējamai konflikta eskalācijai. Ienaidnieka «mācību» scenārijs pagaidām nav zināms. Saskaņā ar Baltkrievijas un krievijas oficiālajiem paziņojumiem galvenais izvēršanās placdarms atradīsies Baltkrievijā, un mācībām būšot aizsardzības raksturs. Protams, kāda ir krievijas īstenotā «aizsardzība», mēs labi redzam Ukrainā. Un bažas rada arī ziņas par taktisko kodolieroču vienībām, kas tikšot iesaistītas. Dalībnieku skaits, kas sākotnēji tika minēts saistībā ar Zapad plāniem, bija ap 30 000 karavīru. Tagad tas jau pieaudzis līdz 100 000, bet arī šis skaitlis tiklab nav galīgais.

Ukraiņu telekanāls FREEДОМ atgādina, ka 2021. gadā mācībās Zapad piedalījās 200 000 liels kontingents un manevri noritēja 4 poligonos Baltkrievijā un 10 poligonos krievijā. Tagad ukraiņu izlūki ziņo, ka šogad mācības noritēs divos trīsstūros. Viens trīsstūris ir Baltkrievijas robeža, Lietuva un Polija. Tātad Suvalku koridors. Otrs – Ukrainas, Polijas un Baltkrievijas robežu sadure. Latvija šajos plānos netiek minēta, taču nav nekāda pamata ilūzijām, ka mēs būtu aizmirsti. Jebkurā gadījumā – NATO austrumu robeža, tā ir arī mūsu robeža. Turklāt mums ir arī jūras robeža, un paralēli ar mācībām Zapad krievi izvēršas arī Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā mācībās Okeanskij ščit – okeāna vairogs.

Ja uz to laiku karā Ukrainā iestāsies ilgi gaidītais pamiers, pastāv iespēja, ka krievi pārmetīs spēkus no turienes uz mūsu pierobežu. Kā analizē militārais portāls «Vara bungas»: «RU spēki, kas atbrīvosies no ofensīviem uzdevumiem UA, ar pieaugošo varbūtību var tikt izmantoti pret 3B, jo mobilizētās armijas vai nu izmanto nākamajā karā, vai demobilizē. Uzturēt tās miera laikā kaujas gatavībā ir dārgi, savukārt re-mobilizācija miera laikā var būt sarežģīta un noteikti demaskējoša. Tātad kremļa torņiem pēc pamiera ar UA (ja tas vispār notiks) būs vēl viena nopietna dilemma, par ko padiskutēt iekšienē.»

Citi militārie eksperti gan saka – lai iegūtu būtisku operacionālu un taktisku pārsvaru jau šoruden, krieviem vairs īsti neatliek laika. Septembris ir tuvu, un tam jau savlaicīgi gatavojas arī sabiedrotie. Maz ticams, ka krievija riskēs iedarbināt NATO aizsardzības sistēmu. Cita lieta, ka ir pat ļoti iespējamas dažādas provokācijas un hibrīdkara elementi. Nomaldījušies droni, migrantu uzplūdi, dažādi incidenti jūrā, gaisā, uz zemes un provokācijas, kas vēl nekvalificējas kā tiešs uzbrukums.

«Vara bungas» šai kontekstā vērš uzmanību uz baumām par krievu pusprivātās algotņu kompānijas «Vagner» iespējamo pārdislocēšanos no Āfrikas uz Baltkrieviju. Vagneriešu kaujiniekiem, atšķirībā no pārējās orku masas, raksturīga augsta disciplīna, kas balstās uz iebiedēšanu un indoktrināciju. Liels uzsvars tiek likts uz individuālo apmācību. Īpašā specializācija – izlūkošanas patruļu, sabotāžas, diversiju un specifisku operāciju veikšana. Nebūtu brīnums, ja komplektā ar «migrantiem» pāri robežai tiktu pārmesti arī kādi profesionāli sabotāžu rīkotāji vai attiecīgām darbībām noinstruēti vietējie Kremļa līdzjutēji.

Arī mūsu Militārās drošības un izlūkošanas dienests ir pavēris publiskai aplūkošanai spiegu un sabotieru problemātiku. Līdz šim pirmajā izplatītajā publiskajā pārskatā ir detalizēti aprakstīts, kā var izskatīties un darboties sabotieri, un sabiedrība aicināta par šādām aizdomīgām personu grupām ziņot. Latvijā jau ir bijuši vairāki sabotāžas gadījumi, ir arī tādi, kas sekmīgi novērsti. Tāpēc MIDD sniegto pazīmju kopumu publicējam pilnā apmērā. Mums ir ko sargāt arī Ogres novadā. Ja svešie vazājas, viņi jāpiefiksē.