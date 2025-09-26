Par daudz. Visa par daudz

Problēma ir telekomunikāciju uzņēmumu nespējā sadarboties, un tāpēc viņu uzņēmējdarbība kaitē iedzīvotājiem, videi un zaļajam kursam kopumā.
«Bitei» Latvijā jau ir vairāk nekā 200 torņu. Gribas vēl, jo 5G pārklājumam nepieciešams blīvāks antenu tīkls. Tāda tehnoloģija. Un simtos torņu nepieciešams arī visiem pārējiem operatoriem – «LMT», «TELE2», un taču vēl viens aizjūras uzņēmums grasās ienākt Latvijā. Arī tas sola daudzu miljonu investīcijas, tātad arī savus torņus stādīs.
Latvija jau ir pilna piebakstīta ar visādiem torņiem, un tas, ka iedzīvotāji nepriecājas par katru nākamo, tas ir pašsaprotami. Un tas, ka pašvaldība aizstāv iedzīvotājus, arī ir pareizi.
Manuprāt, jau sākotnēji, Latvijā veidojot mobilo sakaru tīklu, valstij vajadzēja paturēt teikšanu attiecībā uz infrastruktūru. Tāpat kā tas ir ar dzelzceļa sliedēm. Tornis pieder valstij, antenas komersantiem. Kariniet virsū un maksājiet nomu. Nu vai vismaz vajadzēja noteikt par obligātu savstarpēju sadarbību – būvējiet torņus kopā. Princips tas pats, kas satiksmē – lētāk un dabai draudzīgāk, ja vairāk cilvēku brauc vienā transportā, nevis katrs savā. Šobrīd katrs operators būvē savus torņus, un tas nav nedz saimnieciski, nedz zaļi. Cik tērauda, cik tonnu betona tur varētu ietaupīt! Cik ainavu pasargāt no vizuāla piesārņojuma. Ir vietas Latvijā, kur torņi aizsedz skatu uz visām debespusēm, un, raugoties no kopējo interešu viedokļa, nav pareizi.
Taču sabiedrības kopējās intereses bieži tiek pakārtotas individuālām biznesa interesēm. Eiropas zaļais kurss paredz īstenot tīrāku, veselīgāku un klimatam draudzīgāku politiku faktiski visās tautsaimniecības jomās. Taču ir neskaitāmi izņēmumi, uz ko šie mērķi neattiecas. Arī automašīnu nomaiņa ik pēc pieciem gadiem ir absurds nozares standarts, jo vide jau nekļūst tīrāka un dzīve labāka, ja mašīnu kļūst vairāk. Un nevajag jau tikai uz dārgajiem plauktiem skatīties. Arī cīņa ar tekstilu ir absurda saknē, jo vecu drēbju pārstrādes reklamēšana dārgās sociālās kampaņās nekādi nerisina ātrās modes radīto pieprasījumu pēc gigantiskiem drēbju kalniem ikvienā skapī. Daudz torņu, daudz mašīnu, daudz lupatu. Kaut kā par daudz. Visa par daudz.