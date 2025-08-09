Parasporta bērni sporto ar drosmi, bet bez aprīkojuma

“Parastajā” sportā bērns pirmo tenisa nodarbību var izbaudīt ar skolai piederošu rakešu komplektu, tad bērnam ratiņkrēslā jādomā par speciāli pielāgotiem risinājumiem jau no pirmās dienas, jo parasportā viss sākas ar aprīkojumu.
Taču parasporta aprīkojums ir ļoti dārgs – vienkārša tenisa rakete maksā ap 1200 eiro, ratiņbasketbola krēsls – vismaz 3500 eiro. Šie skaitļi ir ikdiena bērniem ar invaliditāti, kuri vēlas sportot. Viens loks bērnam maksā ap 2000 eiro, un tas ir lielais cipars, ko mēs paši bieži nevaram atļauties. Divas meitenes sapņo par kalnu slēpošanu sēdeklī, kas maksā ap 10 000 eiro.
Paralimpiskās kustības bērnu grupa pirms sešiem gadiem startēja Ogrē ar pieciem audzēkņiem; šodien vien Rīgā regulāri trenējas aptuveni 60 bērnu, aktīvas komandas izveidotas arī Ogrē, Liepājā, Daugavpilī, Balvos un Jelgavā. Katram bērnam pēc pāris gadu vispārējās sagatavošanas jāizvēlas konkrēts sporta veids – un tad sākas cīņa par personīgo ratiņkrēslu, raketi vai loku.
Taču dārgais inventārs nav vienīgais izaicinājums, ar ko sastopas jaunie parasportisti – ne mazāk nozīmīga ir drosme sapņot un sabiedrības gatavība palīdzēt. Tomēr tieši sportā bērni atrod motivāciju. Jebkurš cilvēks var sportot, arī cilvēks ar ļoti smagu invaliditāti. Parasports ne tikai uzlabo fizisko veselību – tas atver durvis sociālai dzīvei, draudzībai un pašapziņai.
Viens no jaunākajiem parasporta virzieniem ir bočija – sporta spēle, kas atgādina kērlingu zālē un ļauj piedalīties arī bērniem ar vissmagākajām diagnozēm. Tie ir cerebrālie bērniņi, kuri dzīvo internātos un kurus sabiedrība parasti neredz. Sports palīdz viņus izcelt gaismā. Brīdis, kad bumbiņa pirmo reizi sasniedz mērķi, bieži kļūst par lūzumpunktu – bērns saprot, ka arī viņš var izvirzīt un sasniegt mērķi, var būt sportists, var piedalīties sacensībās un uzvarēt.
Inventārs ne tikai ir dārgs, tas arī aug kopā ar bērnu. 12 gadus vecais lokšāvējs, kurš šovasar startēja Eiropas Jaunatnes para spēlēs, pēc gada savu loku būs pāraudzis – vajadzēs jaunu. Tas nozīmē nemitīgu ziedotāju meklēšanu un radošus risinājumus. Viena no atbildēm ir labdarības izsoles, kas apvieno sportu, mākslu un sabiedrību.
Latvijas Paralimpiskās komitejas Bērnu un jauniešu parasporta apvienības atbalstam līdz 15. augustam tirdzniecības centrā “Spice” skatāma mākslinieces Kristīnes Lapsas-Kalniņas portretu izstāde, kurā 12 gleznās iemūžināti Latvijas vīriešu basketbola izlases dalībnieki un treneris Luka Banki. Darbi tapa sadarbībā ar apdrošinātāju “Balta” un Latvijas Basketbola savienību, un katru var iegādāties tiešsaistes izsolē. Visi ieņēmumi tiks nodoti Latvijas jauno parasportistu aprīkojuma iegādei. Gleznas sākuma cena ir 100 eiro, solis 20 eiro, bet galvenā balva nav materiāla – tā ir iespēja palīdzēt kādam bērnam noticēt sev.
Katru noziedoto naudiņu noteikti saņems īstais bērns – tas, kuram acis deg un kurš varbūt sapņo par solo laivu vai jaunu ratiņkrēslu. Tiek aicināts ikviens ne tikai solīt par gleznu, bet arī atnākt uz izstādi, iepazīt parasporta stāstus un aizvest tos tālāk.
Izsole pieejama “airauctioneer.com/ar-krasam-par-uzvaru”. Gleznas apskatāmas “Spice” Centrālajā laukumā (1. stāvā) katru dienu no plkst. 10.00 līdz 21.00.