Paštaisnība stikla kalna galā

Pirmajā jūlijā stājās spēkā partnerības regulējums, kas dod tiesības reģistrēt savas attiecības visiem pāriem, tajā skaitā arī viendzimuma pāriem. Leģitīmi, likumīgi. Arī pagājušā gada 9. novembra Saeimas pieņemtie grozījumi astoņos likumos leģitīmi, tāpat kā likumīgs bija opozīcijas lūgums prezidentam neizsludināt vienu no grozījumiem, kas paredz partnerības reģistrāciju pie notāra, lai varētu sākt parakstu vākšanu referenduma ierosināšanai. Arī parakstu nepārvaramā latiņa nav nelikumīga, bet ir vairākkārt apliecināta neiespējamība tādu daudzumu (ap 155 000 parakstu) savākt. Nevienam no valdošajiem nav ienācis prātā, kāpēc vairāk nekā 12 gadus Latvijā nav bijusi neviena tautas nobalsošana? Kas vainas tādam status quo, kas nodrošina elites atrašanos pie varas bez pūlēm, jo skandinātā tautvaldība ir uz konstitucionāla papīra, bet patiesībā neeksistē? Arī Valsts prezidents pirms parakstu vākšanas nespēja būt neitrāls un Saeimas lēmumu publiski nosauca par pareizu. Rīcība likumiska, bet vai politiski ētiska, ja zvērestā – «Pret visiem es izturēšos taisni…» Kā tad sanāk? Ejiet un parakstieties, bet ielāgojiet, ko es teicu! Aģitācijas, propagandas visi resursi valdošo rokās! Miers, bērziņš, valdība, un sabiedriskie mediji! Loģiski, ka nepieciešamo parakstu daudzumu nesavāca un koalīcijai tagad svinama uzvara. Ar steigu un pompu!

Pirmā jūlija agrā rītā Valsts prezidents savā X kontā ziņojis līksmi: «No šodienas Latvijā ir spēkā partnerības regulējums, dodot tiesisko aizsardzību visiem partneriem. Ilgs ceļš, pareizs solis. Sveicu visus tos, kam tas ir būtiski un kas pie tā ilgstoši strādāja!» Droši vien tāpēc tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere pirmā reģistrētā viendzimuma pāra svinībās Latvijas Nacionālajās bibliotēkā – naktī uz 1. jūliju – izskatījās patiesi mirdzoša. Un kā ne, ja ministre šo notikumu nodēvējusi pat par cilvēktiesību uzvaru! Nabaga ministre – kādā cilvēktiesības vajājošā valstī viņai jādzīvo! Bet kāda bija partnerības ieviešanas apvārdošana? Sasodītā ļaužu atmiņa neļauj samierināties! Facebook komentārā patiesi izbrīnīts komentārs: «Apspriežot grozījumus, gan valdošie paši, gan viņu sabiedriskie mediji aizgūtnēm aģitēja, ka likums tagad ļaus reģistrēt attiecības, kopdzīvi vientuļām tantiņām, kaimiņam ar kaimiņu, kuri jau faktiski dzīvo kopā vai grasās to darīt, tādējādi nodrošinot tiem sociālo un ekonomisko aizsardzību. Taisnībai par godu – lai kaut kā pretotos vienīgās pareizās patiesības cauri dzīšanai, opozīcija nekustināja ne mazā pirksta galiņu.

Varbūt ironija nevietā, un tūdaļ pils gaisma iespīdēs arī būdiņās? Varbūt veidosies rinda pie tēlaini dēvētās Gaismas pils (LNB) arī no parasto mirstīgo ļaužu, arī no parasto cilvēku pāriem, kam sauktu «rūgts»? Lai nebrīnītos mazā mātes meitiņa, kāpēc tie bārdainie onkuļi skūpstās? Diez vai. Kāda cita mamma pompozo kāzu laiku un vietu nosaukusi kodolīgi un saprotami – aģitpunkts. Kā gan citādi, ja piedalās Latvijas Republikas tieslietu ministre (JV), sveicot abus puišus (līgavu, līgavaini?) tik aizgrābti, ka naktī pils izgaismojas līdz pašai korei! Ceremonija uz goda! Filmē televīzija, kamerām ķerot mirkli, kad kāda dāma smalkā stilā ar nēzdodziņu slauka acis. Īpaši uzsvērts, ka «visus izdevumus, kas saistīti ar pirmās partnerības reģistrāciju un svinībām, pilnībā sedz LGBT un viņu draugu apvienība «Mozaīka» no ziedojumos iegūtiem līdzekļiem». Visus izdevumus? Arī sabiedrisko mediju tēriņus «privātajā ballītē»? Un kāpēc tieši nakts vidū, kad LNB mirstīgajam nekādi nav pieejama? Pēc negulētas nakts, protams, visi valstiskie, sabiedriskie svinētāji ar pilnu krūti metās cildenos dienas darbos…

Nu labi. Taču neiespējami tikt vaļā no sajūtas, ka tendence skaidra: valsts vara vienas sabiedrības grupas interesēs pagriež muguru otrai. Jau eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga šai sakarā teica, ka uz klibu, aklu vai savādāk citādo ar pirkstu nerāda. Balta patiesība. Tāpat kā patiesība tā, ka arī uz Satversmē definēto ģimenes jēdzienu nav jābaksta ar izsmejošu pirkstu acī, partnerattiecību reģistrāciju pielīdzinot – izsenām laulībām, vedībām, kāzām. Satversmes 110. pantā melns uz balta: «Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērnu tiesības.»