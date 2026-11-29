Savā uzrunā Krauja norāda, ka Pirmā advente ir brīdis, kad apstāties un iedegt gaismu ne tikai pirmajā svecē, bet arī pašiem sevī. Viņš uzsver, ka gada tumšākajā laikā visīstākais siltums nāk nevis no liesmiņas, bet gan no cilvēkiem, kuri ir mums blakus.
"Lai šis īpašais gaidīšanas laiks mums maigi atgādina, ka tās patiesi dārgās lietas nemaz nevar palikt zem eglītes. Tās ir garākas sarunas pie tējas tases, negaidīts apskāviens grūtākā brīdī, patiess, silts un sirsnīgs smaids un tā klusā, drošā sajūta, ka kādam mēs nozīmējam vairāk. Ka mēs neesam vieni," raksta Krauja.
Iededzot pirmo adventes sveci, viņš novada ģimenēm novēl mierīgu gaisotni, mīlestību, pacietību un cerību sirdīs, kā arī gaišumu ikvienā Ogres novada pilsētā un pagastā.