Patiesībā konflikts Tuvajos Austrumos ir daudz senāks. Jau pravietis Amoss, kas dzīvoja un darbojās netālu no Jeruzalemes ap 800. gadu pirms Kristus, savos pravietojumos pasludināja Dieva sodu Gazas pilsētai par tās cietsirdīgo izturēšanos pret gūstekņiem un cilvēku tirdzniecību. Ja ne ātrāk, tad šis pravietojums piepildījās 332. gadā pirms mūsu ēras, kad Gaza tika nopostīta Maķedonijas Aleksandra karagājiena laikā.
Saskaņā ar oktobra sākumā panākto vienošanos tagad iestāšoties jauna miera un uzplaukuma ēra ne vien Tuvajos Austrumos, bet visā pasaulē, pavēstīja Donalds Tramps, piebilzdams, ka šī esot liela diena visai pasaulei. Amerikāņu nodoms esot pārvērst Gazu par plaukstošu ekonomiku un Jeruzalemi – par pasaules atjaunotnes un savstarpējās sadarbības centru.
Šis paziņojums sakustinājis ļaudis daudzviet pasaulē, arī pie mums. 9. oktobrī pie Brīvības pieminekļa Rīgā pulcējās Izraēlas draugi, izsakot prieku par panākto vienošanos un atbalstu Izraēlai tās cīņā pret terorismu. Nākamajā dienā Rīgā uz savu gājienu pulcējās palestīniešu draugi, galvenokārt jauni cilvēki, nesot plakātus “Nē genocīdam” un “Brīvību Palestīnai”.
Neizskatās, ka šo tik dažādo ļaužu grupu starpā tuvākajā laikā varētu iestāties saskaņa. Vieni atgādina to, kas notika 7. oktobrī pirms diviem gadiem, kad Izraēlā no Gazas joslas iebruka palestīnieši un pastrādāja nežēlīgus noziegumus pret Izraēlas civiliedzīvotājiem, nogalinot vairāk nekā tūkstoti un aizvedot gūstā ap divsimt piecdesmit cilvēku. Izraēlas draugi pilnībā atbalsta Izraēlas tiesības darīt visu, lai neko tamlīdzīgu nepieļautu nākotnē. Šie ļaudis nevar noticēt, ka jebkāda vienošanās spēs slāpēt palestīniešu teroristu naidu pret izraēliešiem un atturēt viņus no turpmākiem terora uzbrukumiem.
Palestīniešu draugi savukārt ir sašutuši par Izraēlas armijas rīcību Gazā, kur uzlidojumos nogalināti tūkstošiem iedzīvotāju, arī sievietes un bērni. Jāatzīmē, ka lielie civiliedzīvotāju upuri Gazā rodas no tā, ka “Hamās” teroristi civilos iedzīvotājus izmanto par dzīvo vairogu. Viņiem šo ļaužu dzīvības nerūp – viņi ierīko savus slēpņus un bruņojuma noliktavas tuneļos zem slimnīcām, bērnudārziem, skolām un daudzdzīvokļu mājām.
Šķiet, ka palestīniešu atbalstītāji to nav pamanījuši un apsūdz Izraēlu genocīdā. Pēc viņu domām, konflikts Izraēlas un Palestīnas starpā beigtos, ja izraēlieši atdotu viņiem okupētās teritorijas, kur tad varētu tik nodibināta miermīlīga Palestīnas valsts.
Un ir vēl trešā ļaužu grupa, kas šajos notikumos saskata Bībeles pravietojumu piepildīšanos par Kristus drīzu atnākšanu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta optimistiskajiem vēstījumiem par mieru un drošību, kas tagad iestāšoties Izraēlā un apkārtējās valstīs.
Pravietis Dāniels atklāj, ka visas šādas vienošanās nebūs patiesas. Tās tiks slēgtas ar viltīgiem nolūkiem, bet apustulis Pāvils savā pirmajā vēstulē Tesalonikas kristiešiem raksta: “Tā Kunga diena nāk kā zaglis naktī. Kad ļaudis runās: miers un drošība, tiem pēkšņi uzbruks posts kā sāpes dzemdētājai, un tie nekādi nespēs no tā izbēgt.”
Vai jau tagad būtu pienācis šo pravietojumu piepildīšanās brīdis, mēs nezinām, tas mums nav atklāts, bet mums ir dots apsolījums, ka, lai arī kad tas notiktu, pēc visa šī posta un sāpēm iestāsies patiess miers un drošība, ko ar savu atnākšanu atnesīs Jēzus Kristus. Svētīgs tas cilvēks, kas tam būs gatavs!