"Kamēr “sapuvušajos rietumos” progresīvā doma arvien vairāk uzsver gaismas un trokšņa piesārņojuma kaitīgo ietekmi uz dzīvo dabu un cilvēku tai skaitā, Ogres nodokļu maksātājs, spītējot līdz šim nepieredzētajām, rekordaugstajām elektroenerģijas cenām, turpina izgaismot un pieskandināt janvāra naktis. Mēs svinam, " raksta ministra sieva.
Ogres mērs Egils Helmanis, reaģējot uz nievājošajiem Grīnhofas izteikumiem, savā "Facebook" profilā raksta: "Agrāk ar vārdu “progress” nesaraujami saistījās tādi jēdzieni kā “apgaismība”, “gara gaisma”. Šobrīd izrādās, ka progresīvi ir uzskatīt, ka gaisma ir piesārņojums un traucēklis. Bet, ja runājam konkrētāk par Ogrei izteiktajiem pārmetumiem, tad Grīnhofas kundzei nāksies uzzināt vairākas “neticamas” lietas; Pirmkārt, ja ir vēlēšanās runāt par citām valstīm, kuras, laikam jau sev mīļā un saprotamā, padomju manierē Grīnhofas kundze dēvē par “sapuvušiem rietumiem”, tad būtu vēlams arī iepazīties, kā tieši rīkojas citur. Kāds pārsteigums! Izrādās, ka pat mūsu netālās kaimiņvalsts Igaunijas galvaspilsētā, svētku rotājumi joprojām priecē pilsētniekus un viesus! Tāpat arī citās eiropeiskās valstīs, kur tiek domāts par cilvēku labsajūtu un vides kvalitāti, rīkojas līdzīgi."
Turpinājumā Helmanis norāda, ka Grīnhofas vīra, Daniela Pavļuta pieņemtie lēmumi ir gremdējuši Ogres uzņēmumus, un tie ir pateicīgi par izgaismoto pilsētu, kuru apskatīt sabraukušie, ar saviem pirkumiem, vismaz ļauj “pārziemot” pandēmijas laiku.
"Var jau saprast, ka, piemēram, Rīgā valdošais progresīvisms, līdztekus dzimumneitralitātei ir izvēlējies arī rotājumneitralitāti, tas ir, pieeju, kad nevienam nav skaidrs, vai rotājumi pilsētā ir, vai to nav. Arī pieeja, protams! Bet Ogres pilsētas iedzīvotāji, uzņēmēji un viesi apliecina, ka skaidrība ir auglīga un dod rezultātu, " nobeigumā raksta Helmanis.
Uz Helmaņa "Facebook" ierakstu reaģē vairāki simti vietnes lietotāju, izsakot savu viedokli.
Valts: "Progresīvi ir lamuvārds jau pasen."
Iveta: "Viss slikti, tik kaut kā raujas dzīvot Ogrē... laipni lūgta doties uz sapuvušajiem rietumiem vai progresīvo stabiņRīgu. Tur piesārņojums daudz mazāks ."
Jānis: "Nu meitēns gribēja gudri izteikties, bet sanāca tā kā sanāca"
Indra: "Mums Ogrē viss ir lieliski! Un, ja mēs vēlēsimies, gaismas būs arī jūlijā! Un mēs neskatīsimies, ko kāds cits dara vai saka. Ja mēs tā vēlēsimies, ja cilvēkiem tas sagādās prieku, tad mēs tā darīsim. Ogre šoziem ir brīnišķīgi izgaismota, un pilsēta ar katru gadu kļūst skaistāka. Es arī ar prieku noskatos, ka pie mums izmanto iepriekšējo gadu rotājumus nevis met ārā, bet katru nākamo gadu papildina ar jauniem. Mums ir skaista, priecīgu un sportisku cilvēku pilsēta ar lielisku pilsētas vadību."
Valdis: "Skaidrs. Sāātaniska saimīte.... Muzikants iedomājas sevi par dakteri un sieva par tumsas pavēlnieci ..."
Uldis: "Fascinējoši ir tas, ka kundzei, kā valdošās koalīcijas sastāvā esošas partijas pārstāvei, tā vietā, lai patiesi rūpētu un sāpētu, kas notiks ar daudziem uzņēmējiem un to darbiniekiem vai kur ir šķērdēta krietni lielāka nauda Covid pētījumos vai jaunu institūciju radīšanai pie jau tā lielā valsts aparāta, sāpe ir par vienas pilsētas “gaismas piesārņojumu”. Un šo ziņu ir publicējis partijas FB konts. Spēcīgi."
Elīna: "Cik skumji, ka cilvēks par savu pilsētu publiski var šādi izteikties. Skaista mūsu Ogre un, lai gaiša un krāšņa kaut līdz Lieldienām."
Aleksandrs: "Dažiem, acīmredzot, nepielec, kā var tērēt naudu cilvēku labklājībai, nevis burbulkomisiju izveidei, kuras labumu nes tikai to veidotājiem, bet tautai no tā ne silti ne auksti, tik nodokļus iekasē. Paldies Helmaņa kungam par paveikto darbu, bet kritizējošajām tantinam kolektīvais FUI un aicinājums vai nu izdarīt labāk, vai nevērtē vaļā muti, ja nevar. Man ir viss."
Rūdolfs: "Vērojot Egils Helmanis darbības pēdējo divu gadu laikā, kad sāku viņam piesekot, esmu sācis apsvērt domu pārvākties uz Ogri. Paldies Ogrei, ka Jums ir mērs, kurš nelokās kā smilga vējā un pastāv par vērtībām! Paldies, Egils Helmanis!"