Pedagoģe: Ceļš uz labākiem matemātikas centralizēto eksāmenu rezultātiem sākas 1.klasē

Sākumskolā daudziem skolēniem matemātika ir mīļākais mācību priekšmets, taču pamatskolā vairs ne. Lielā mērā tas ir tāpēc, ka sākumskolā matemātiku mācās caur spēlēm, ar dažādiem uzskates līdzekļiem, darbojoties praktiski un sasaistot uzdevumus ar reālu dzīvi. Sākotnēji skolēniem matemātika ir interesanta, taču vecākajās klasēs mācību situācija mainās. Pirmais kritiskais lūzuma posms ir sākumskolas vecākās klases – parādoties sarežģītākiem uzdevumiem, mācību process kļūst nopietnāks, tiek piedzīvotas pirmās neizdošanās. Zūd azarts, interese, pārliecība, ka tas ir forši, attiecīgi samazinās arī motivācija apgūt konkrēto mācību priekšmetu. Bērni, tāpat kā mēs, pieaugušie, dabiski izvairās no lietām, kas nepadodas, tāpēc nereti, sastopoties ar pirmajām grūtībām, interese par matemātiku zūd. Tajā brīdī ir ļoti būtiski nenoliegt problēmu un sniegt bērnam atbalstu. Par to ir atbildīgs ne tikai pedagogs, bet arī atbalsta personāls un vecāki. Bieži vien problēmu nemaz nerada skaitļošana vai matemātikas sakarību izpratne, bet gan lasītprasme vai specifiski mācīšanās traucējumi.

Mītus un aizspriedumus par matemātiku neapzināti uzturam arī mēs, pieaugušie, piemēram, stāstot par savu skolas gadu pieredzi un aprakstot matemātiku kā grūtu, sarežģītu un neinteresantu mācību priekšmetu. Bērni “uzsūc” šos viedokļus, kas rezultātā var veidot negatīvu attieksmi un bailes no matemātikas, pirms mācību grāmata vispār ir atvērta, lai gan patiesībā matemātika ir ļoti interesants, aizraujošs un radošs mācību priekšmets, kas sniedz daudzus vērtīgus ieguvumus. Tā sekmē loģisko un kritisko domāšanu, spēju risināt problēmas, argumentēt savu viedokli, kā arī radošo domāšanu, jo pie uzdevuma rezultāta iespējams nonākt vairākos veidos.

Bērna attieksmei pret matemātiku sākumskolā ir nozīmīga loma audzēkņa sniegumā tālākajos mācību posmos. Māja ir tik stipra, cik stipri un droši ir tās pamati, tāpēc ir būtiski, lai skolēna pirmos soļus šajā mācību priekšmetā pavadītu kvalitatīvi un saistoši mācību līdzekļi (gan grāmatas, gan darba burtnīcas), interaktīvas un mūsdienīgas mācību metodes, kā arī profesionāli un ieinteresēti pedagogi. Atslēga ir tieši mācību līdzekļi, jo tie var ne tikai veicināt skolēna interesi, padarot matemātikas apguvi par aizraujošu spēli, bet arī kalpot par būtisku atbalsta instrumentu pedagogiem. Kvalitatīvi un jaunajam mācību saturam atbilstoši mācību līdzekļi palīdz pedagogiem taupīt laiku, ko iespējams veltīt darbam ar skolēniem, nodrošinot daudz personiskāku pieeju un sniedzot atbalstu, kad audzēkņi saskaras ar izaicinājumiem.

Lai mācību līdzekļi būtu interesanti un palīdzētu sasniegt mērķus gan skolēniem, gan pedagogiem, ir svarīgi vairāki aspekti – tajos izmantotā valoda un vizuālie risinājumi, to atbilstība katram vecumposmam, skaidri un skolēnam saprotami definēti uzdevumi un sasniedzamie mērķi, uzdevumu sasaiste ar bērniem pazīstamām situācijām no reālās dzīves u.tml. Liela nozīme ir arī radošajiem elementiem un mācību grāmatā izmantotajiem tēliem. Ja visu mācību līdzekli caurvij viens tēls, tas sniedz bērnam komforta sajūtu un apziņu, ka viņš nemācās viens pats. Turklāt tas var iedrošināt bērnu uzdot jautājumus arī savam skolotājam vai vecākiem.

Bērna interesi par matemātiku neraisīs tikai skaitļi un formulas, tāpēc būtiska nozīme ir interesantiem tēliem, košam grāmatas dizainam, tehnoloģiju integrēšanai mācību līdzekļos un procesā, kā arī pāros vai grupās veicamiem praktiskiem uzdevumiem. Tas padara mācību procesu atraktīvāku un interesantāku. Mums jāņem vērā, ka alfa paaudzes bērni jeb digitālie mazuļi, kas dzimuši tehnoloģiju laikmetā, ir ieinteresēti dažādu viedierīču lietošanā, tāpēc dabisko interesi par tehnoloģijām var izmantot, lai veicinātu motivāciju apgūt matemātiku. Piemēram, integrējot mācību grāmatā QR kodu, iespējams motivēt skolēnus uzzināt vairāk, pasniegt informāciju viņiem saistošā veidā, kā arī parādīt vizuālus piemērus vai uzdevumus, kas palīdz izprast tēmu.

Kvalitatīvi mācību līdzekļi palīdz taupīt skolotāju laiku, sniedzot iespēju pamanīt brīdi, kad skolēnam kāda tēma ir pārāk sarežģīta un viņš saskaras ar lielākiem izaicinājumiem. Matemātika ir viens no mācību priekšmetiem, kurā ir ļoti būtiski pamanīt šo brīdi, lai nelielas grūtības nekļūst par lielu sniega bumbu, kas rada ilgstošu un paliekošu nepatiku pret mācību priekšmetu. Ja problēma ar matemātikas apguvi tiek identificēta pamatskolas centralizētajā eksāmenā, bieži vien ir ārkārtīgi grūti kaut ko mainīt un daudz sarežģītāk parādīt šī mācību priekšmeta interesanto pusi. Turklāt problēmas ar kādu mācību priekšmetu var negatīvi ietekmēt skolēna pašvērtējumu, kalpot par pamatu izsmiešanai no klases biedru puses u.tml. Sākumskolā, kad bērni ir daudz ir atvērtāki visam jaunajam, gatavi “uzsūkt” zināšanas kā sūkļi un ar degošām acīm raugās uz visu jauno, ir daudz vieglāk rosināt viņu interesi mācīties un saglabāt to arī vēlākajiem izglītības posmiem.

Centralizēto eksāmenu rezultāti ir tikai sekas izaicinājumiem, ar kuriem skolēni ir saskārušies daudz agrāk. Lai matemātikas eksāmens neradītu bailes un satraukumu, par skolēnu motivāciju un interesi par priekšmetu jādomā daudz agrāk – jau sākumskolā. Un būtiska nozīme ir tieši mācību līdzekļiem. Saistošs, interesants un pārdomāts mācību līdzeklis – grāmata vai darba burtnīca – kalpos kā lielisks palīgs ne tikai pedagogiem, bet arī skolēniem, palīdzot saglabāt dabisko interesi par mācībām. Tas parādīs, kā matemātika ir pielietojama reālajā dzīvē, kādus ieguvumus tā sniedz, kliedējot daudzus mītus.