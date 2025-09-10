Trešdiena, 10.09.2025 22:11
Albertīne, Jausma
Trešdiena, 10.09.2025 22:11
Albertīne, Jausma
Otrdiena, 9. septembris, 2025 08:26

Pētījums: Grāmatu nelasītāju skaits pieaug

aprinkis.lv
Pētījums: Grāmatu nelasītāju skaits pieaug
Foto: pexels.com
Otrdiena, 9. septembris, 2025 08:26

Pētījums: Grāmatu nelasītāju skaits pieaug

aprinkis.lv

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) sagatavotais ziņojums apkopo un analizē divu reprezentatīvu aptauju rezultātus par Latvijas iedzīvotāju lasīšanas paradumiem, informē LNB pārstāvji.

Latvijas lasītāju vidū joprojām dominē drukātās grāmatas - 57%, tām seko e-grāmatas - 16%, audiogrāmatas - 9% (respondenti varēja izvēlēties vairākas atbildes), savukārt jaunākās ziņas cilvēki visbiežāk uzzina interneta portālos - 73%, tiem seko sociālie tīkli - 46%, TV - 42%, radio - 22%, drukātā prese - 6%, radi/draugi/paziņas - 8% (respondenti varēja norādīt maksimums trīs atbildes).

31% Latvijas iedzīvotāju pēdējā gada laikā nav ne lasījuši, ne klausījušies grāmatas. Salīdzinājumam: 2017.gadā nelasītāju bija 23% ("Pētījums pa Latvijas iedzīvotāju grāmatu lasīšanas paradumiem", Latvijas Kultūras akadēmija, 2017).

Ieteikumi no mutes mutē joprojām ir ietekmīgākie, norāda LNB, - 41% aptaujāto grāmatas izvēlas pēc radu, draugu un paziņu ieteikumiem; 32% - grāmatas izvēlas grāmatnīcās; 26% respondentu izvēli nosaka ziņas, recenzijas internetā; 19% - bibliotēkas; salīdzinoši "Goodreads" - tikai 2%, "Booktok" - tikai 1%. Grāmatas pārsvarā lasa latviešu valodā - 87%, krievu - 45% un angļu - 31% (respondenti varēja izvēlēties vairākas atbildes).

Drukātās grāmatas vairāk lasa sievietes - 68%, vīrieši - tikai 45%. Savukārt e-grāmatas nedaudz vairāk lasa vīrieši - 17% pret 15%. Kopumā nelasītāju sieviešu ir krietni mazāk nekā vīriešu - 22% pret 41%. Krievu tautības respondenti daudz biežāk lasa e-grāmatas - 32% pret 12% latviešu, kā arī citu tautību vidū. E-grāmatu popularitāti krievu tautības lasītāju vidū, visticamāk, nosaka plašāka pieejamība, skaidro LNB.

LNB arī secina, ka lasīšana priekšā ģimenē būtiski ietekmē vēlākos lasīšanas paradumus: respondenti, kuriem bērnībā mājās nekad nav lasīts priekšā, arī paši pagājušajā gadā lasījuši krietni mazāk (47% nav lasījuši vispār). Savukārt no tiem, kuriem bērnībā bieži lasīts priekšā, grāmatas nemaz nav lasījuši vai klausījušies tikai 24%. 

Gada laikā visbiežāk izlasa 2-5 grāmatas (29%), tikai 4% gada laikā izlasīja 16-20 grāmatas. Galvenā motivācija lasīt ir prieks un atslodze - 82%, tai seko pašizaugsme - 40% un profesionālās vajadzības - 32%.

LNB pētījumā noskaidrots arī dzīvē nozīmīgāko grāmatu tops. 1009 aptaujas dalībnieku TOP5 veido: Bībele (minēta 26 reizes), Mihaila Bulgakova "Meistars un Margarita" (18 reizes), Antuāna de Sent-Ekziperī "Mazais princis" (15 reizes), Aleksandra Dimā "Grāfs Monte Kristo" (15 reizes), Ēriha Marijas Remarka "Trīs draugi" (14 reizes). Latviešu autoru darbi parādās tikai TOP 10 beigās - astoņas reizes respondenti ir minējuši Aleksandra Grīna "Dvēseļu puteni" un Annas Sakses "Pasakas par ziediem".

"Kāpēc valstiski atbalstīta lasīšanas paradumu pētniecība ir svarīga? [..] Lasīšana ir kritiskās domāšanas un latviešu valodas dzīvotspējas pamats. Dati apliecina, ka tā joprojām ir izplatīta prakse, tomēr nelasītāju skaits pieaug - tas prasa pārdomātu politiku un mērķtiecīgu rīcību," norāda LNB pārstāvji.

Tiek arī secināts, ka agrīnajai pieredzei ir būtiska nozīme. Priekšā lasīšana ģimenē nozīmīgi ietekmē lasīšanu pieaugušā vecumā - tas nosaka prioritāti lasītveicināšanas atbalstam ģimenēs un skolās.

Tāpat LNB pārstāvji uzsver kopienas ietekmi: grāmatu izvēli visvairāk ietekmē personīgi ieteikumi (41%) - stratēģiski jāstiprina lasītāju vēstnieku tīkli, bibliotēku un grāmatnīcu kopienu aktivitātes. Tiek arī atzīmēts, ka regulāras, salīdzināmas aptaujas ļautu savlaicīgi pamanīt pārmaiņas (tehnoloģijas, ieradumi, demogrāfija) un novērtēt ietekmi - no bibliotēku pakalpojumu attīstības līdz lasīšanas veicināšanas kampaņām.

Aptaujas ir reprezentatīvas Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem 18-75 gadu vecumā. Tās veiktas tiešsaistē, izmantojot kvotu izlasi. Instrumentu izstrādāja LNB, datu vākšanu veica SIA "Solid Data".

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.