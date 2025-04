Pieminekli jaunajiem vecākiem

Tikmēr māmiņu čatos vēl ir apspriesta ideja par asistentu pakalpojumiem, lai jaunie vecāki varētu izgulēties, atpūsties vai aizdoties padauzīties. Lai atkal sajustos iemīlējušies un, varbūt, šitādā atvaļinājumā uztaisītu vēl kādu bērneli. Respektīvi, palīdzēt ne tikai tām ģimenēm, kurās bērnam ir cerebrālā trieka, vecāki ir dzērāji vai kāda cita ķibele, bet arī veselajām. Un doma patiešām nav slikta – ar ārpakalpojumu aizstāt slinkus, nevarīgus vai neesošus vecvecākus. Pašlaik bērni dzimst ne tikai retāk, bet arī gados vecām mātēm. Un bieži vien tas nozīmē, ka vecvecāki nav spējīgi vairs pildīt savas atbalsta funkcijas ģimenē. Vai arī viņi ir miruši. Bet atbalsts jaunajiem vecākiem ir ļoti nepieciešams. Nule ar sievu pastrādājām par tādiem asistentiem trīs dienu garumā. It kā jau paši bērnu savulaik izaudzinājām, ar mazbērniem ikdienā tiekamies un darbojamies, bet dabūt uz pilnu slodzi 24/7 apsaimniekošanā divgadnieku un piecgadnieku ir kas cits. Drēbes, ēšana, uzmanīšana, izklaidēšana, mazgāšana, laika plānošana (jo suns taču arī kādam jāizved pastaigāties un kaķis jāsabužina). Mazajam, protams, puņķi. Pa nakti četrdesmit reizes jāceļas. Pussešos no rīta jau ēst viņam gribas. Lielais bērns, savukārt, grib uzmanību, grib, lai ir interesanti, un nepieskatīts vāra ziepes. Un vēl taču pašiem ir kaut kad arī jāstrādā. Labi, ka mums sievasmāte šajās trīs dienās piepalīdzēja! Prātā gluži nesajukām, bet piekusām visi. Atvedu mājās no lidostas meitu ar znotu un vienkārši atplīsu. Bet var taču būt vēl grūtāk. Mums ģimenes draugiem ir trīņi, un viņi tos izaudzinājuši jau līdz skolas vecumam. Kādreiz pa naktīm trīnīši modās pamīšus, un vecāki negulēja, neatpūtās gadus.

Man šķiet, ka laikā, kad aktuāls kļuvis jautājums par pieminekļiem, jo vecie padomju murgi ir aizvākti un publiskajā telpā ir vieta jauniem, varbūt kādu stūrīti vai ļoti svarīgu stūri varētu atvēlēt jaunajiem vecākiem. Tas, ko viņi dara, ir ļoti grūti un ļoti svarīgi. Gan viņiem pašiem, gan mums – vecvecākiem. Un galu galā – arī visai Latvijas valstij. Bērni ir mūsu nākotne.