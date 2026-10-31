"Pirmais sekss – tas vienmēr paliks atmiņā!" – Andris Daugaviņš par dzīves spilgtākajiem mirkļiem

“Pilnīgi atklāti” ir autorvakars, kurā skatītāji nevis klausās sagatavotu programmu, bet piedzīvo dzīvu, neparedzamu un godīgu sarunu par dzīvi un tās aizkulisēm.
Šis vakars ir par stāstiem, kas parasti paliek aiz slēgtām durvīm –par ambīcijām, kritieniem, uzvarām, sievietēm, varu, slavu, kļūdām un spēju pēc visa atkal piecelties. Daugaviņš un Džilindžers runā tieši, brīžiem asi, brīžiem ironiski, bet vienmēr godīgi. Viņi necenšas izpatikt, necenšas izskatīties pareizi, necenšas slēpt to, kas dzīvē bijis sarežģīts. Tieši tāpēc šis vakars ir tik pievilcīgs, jo tas ir par dzīvi bez dekorācijām.
Andra Daugaviņa stāsts ir kā negaidīts pagrieziens filmā. Viņš sāka jurisprudencē, piedzīvoja maksātnespējas procesus, tiesvedības un situācijas, kurās citi salūzt. Taču viņš nevis salūza, bet pagriezās pret pavisam citu virzienu – aktiermākslu. Džilindžers savukārt ir cilvēks, kurš nekad nav gājis pa taisnu ceļu. No provinces puikas un šaha trenera viņš kļuva par vienu no visprovokatīvākajiem režisoriem Latvijā – cilvēku, kurš spēj radīt izrādes, par kurām runā ilgi un skaļi.
Abi ir vienaudži, taču viņu dzīves ceļi bijuši krasi atšķirīgi. Šodien viņus vieno sešdesmit gadu pieredze, drosme runāt bez maskām un spēja pasmieties par sevi – arī tad, kad nav viegli. Skatītāji šajos vakaros dzirdēs stāstus, kas nekad nav izskanējuši publiski, notikumus, kas ir pārsteidzoši, smieklīgi, sāpīgi, absurdi un pat neticami. Sarunas, kurās var atpazīt arī sevi – savas kļūdas, savas ambīcijas, savus kritienus un savas uzvaras.
“Pilnīgi atklāti” ir vakars tiem, kuri novērtē labu humoru, pašironiju un godīgumu.
Tuvākās izrādes 6. novembrī Kandavas kultūras namā, 7. novembrī VEF Kultūras pilī Rīgā, 21. novembrī Brocēnu kultūras centrā, pēc tam jau nākamā gada sākumā.
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījis?
Septiņas reizes izlecu ar izpletni.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem jūsu dzīvē?
Pirmais sekss – tas vienmēr paliks atmiņā.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Ja darbs sagādā gandarījumu, iedvesma nav vajadzīga.
Kādi ir jūsu veselīgie ieradumi?
Rīta pelde un pastaiga pa mežu.
Kas ir jūsu kaitīgie ieradumi?
Smēķēšana.
Kāda ir vērtīgākā dzīves laikā gūtā atziņa?
Pēc iespējas biežāk teikt vārdu “jā”.
Kāda ir grāmata un filma, ko ieteiktu citiem?
Ļoti daudz… No grāmatām tas noteikti ir poļu rakstnieka un mikrobiologa Januša Leona Višņevska pazīstamākais darbs – kulta romāns “Vientulība tīmeklī”, ko bieži saista ar vārdu salikumu “mīlestība tīmeklī”. Stāsts ir par kādu Vācijā dzīvojošu zinātnieku un jaunu, precētu sievieti no Varšavas, kuri iepazīstas internetā. Viņi stundām ilgi sarakstās, atklājot viens otram savas dziļākās domas, vēlmes un vientulību.
Filma, ko noteikti ieteiktu, ir 1972. gada ASV krimināldrāma “Krusttēvs”. Režisors Frānsiss Fords Kopola. Tas ir tāda paša nosaukuma Mario Pjuzo romāna ekranizējums. Tā moto: “Īsts spēks nevar būt dots, tas var būt ņemts...”
Kādu mūziku klausāties?
Pārsvarā roku.
Kāds ir jūsu spontānākais vai nepraktiskākais pirkums?
Ēdiens, kuru izmetu.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Latvijā 1930.-1940. gados.