Politiskajā cīņā opozīcija piesedzas ar biedrību

Visiem pilsētu vadītājiem ir savi biroji, daudzās pašvaldībās arī vietniekiem tādi ir. Rīgā pat veseli četri. Grozot pašvaldības nolikumu, mēra biroja izveide iecerēta arī Ogres novada domē, jo klāt nāk vēl papildu pienākumi – sadarbība ar jaunizveidotajām iedzīvotāju padomēm. Konkrētais nolikuma grozījums skan šādi:

«Domes priekšsēdētāja darba plānošanai un sadarbības organizēšanai ar iedzīvotāju padomēm ir izveidots domes priekšsēdētāja birojs, kas ir īpaša statusa Centrālās administrācijas struktūrvienība un funkcionāli tieši pakļauts domes priekšsēdētājam (..)»

Iecerēts, ka esošie darbinieki, kas jau līdz šim pildījuši domes vadības atbalsta funkcijas, tiks apvienoti darbam vienā nodaļā. Taču opozīcija un tās biedrība – koalīcijas ieceri labāk organizēt darbu cenšas sabotēt un stāsta, ka mēra biroja izveide vājinās vietējo demokrātiju.

Lūk, fragments no opozīcijas organizācijas izplatītās preses relīzes:

«Priekšsēdētāja biroja izveide, kura mērķis ir sadarbības organizēšana ar iedzīvotāju padomēm, ar tiešu pakļautību priekšsēdētājam un algotiem darbiniekiem, ir labai pārvaldībai neatbilstoša un bīstama prakse, kas novērš uzmanību no būtiskām iedzīvotāju vajadzībām un demokrātijas principiem. Šāda birokrātiska struktūra šobrīd nav pietiekami caurskatāmi definēta, tai nav skaidru darbības mērķu, un tai nav paredzēti mehānismi sabiedrības pārstāvības nodrošināšanai un efektivitātes uzraudzībai. Tas rada reālu risku, ka šis birojs kļūs par vēl vienu «rezerves lidlauku» domes vadībai lojālu personu algošanai. Šāds birojs, kura darbība varētu kļūt politiski angažēta, necaurspīdīga un sabiedrībai nekontrolējama, iedzīvotāju līdzdalību un vietējo demokrātiju varētu vājināt, nevis stiprināt.»

«Ogres Vēstis Visiem» vaicāja par biroja izveidi Egilam Helmanim. Domes priekšsēdētājs skaidro, ka vairumā pilsētu mēriem un arī vietniekiem ir darbinieki, lai organizētu vadošo amatpersonu sadarbību ar iedzīvotājiem – tikšanās, dažādus pasākumus, informācijas apriti. Biroji, piemēram, ir arī ministriem. Jau līdz šim domē ir darbinieki, kas strādā ar šiem uzdevumiem. Tagad viņi tiks apvienoti darbam vienā struktūrvienībā, un, kā minēts domes nolikuma grozījumu anotācijā, – izmaiņām nebūs nedz finansiālas ietekmes uz domes budžetu, nedz administratīvās procedūras mainīsies. Darbinieku nekļūs vairāk. Taču lēmumprojektā rakstītais, protams, nekādi neierobežo opozīcijas biedrību izplatīt maldinošu informāciju un valsts sabiedrisko mediju to nekritiski izplatīt.

Lai saprastu iemeslus, kādēļ biedrība šādi destruktīvi rīkojas, pietiek ieskatīties Uzņēmumu reģistrā, kas ir organizācijas dibinātāji un kas ir amatpersonas. Valdē ir Kārlis Avotiņš – domes deputāts no Jaunās konservatīvās partijas. Inta Bērziņa, kas arī apgrozījusies šajā pašā partijā un papildus vēl ilgstoši tiesājusies ar domi par lielāku atlaišanas pabalstu. Trešā valdes locekle ir Elīna Grīnhofa, kas ir partijas «Kustība Par!» cilvēks, eksministra un partijas dibinātāja Daniela Pavļuta sieva. Biedrības dibinātāju sarakstā atrodami vēl citi politiķi. No JKP Jānis Klauze. No partijas «Latvijas Reģionu apvienība» – Kārlis Šēnhofs un Andris Amoliņš. Tātad apgalvot, ka nevaldības organizācija «Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrība» pārstāv plašas sabiedrības intereses, nevar. Tā pārstāv trīs konkrētu partiju intereses. Taču medijiem piegādātajā preses relīzē tas netiek minēts un arī valsts radio izplatītajā skaidrojumā neparādās. Lai gan politiķu darbošanās biedrībā, kas ar nevaldības organizācijas piesegu cīnās ar saviem politiskajiem pretiniekiem domē, ir nepārprotams interešu konflikts. To acīmredzot saprot arī viņi paši. Biedrības sociālā tīkla profilā ir paziņots, ka «līdzšinējais biedrības valdes priekšsēdētājs Kārlis Avotiņš, kurš turpmāk pildīs Ogres novada domes deputāta pienākumus, ir nolēmis atteikties no amata biedrībā». Taču vismaz līdz svētdienai Uzņēmumu reģistra publiskajā daļā šādas izmaiņas nebija fiksētas. Biedrības paziņojumā minēts, ka par trešo valdes locekli Avotiņa vietā ievēlēta Māra Neikena. Tāpat kā Inta Bērziņa, arī viņa ir konfliktā ar domes vadību, tikai cita iemesla – Ogres Vēstures un mākslas muzeja reorganizācijas – dēļ.

«Ogres Vēstis Visiem» uzrunāja preses relīzē kā biedrības kontaktpersonu minēto Bērziņu – kādēļ publiskajā komunikācijā tiek noklusēta biedrības politiskā izcelsme un mērķi. Saruna izvērtās visai nepatīkama, un tās noslēgumā Bērziņa paziņoja: «Jūs runājat totālas muļķības.» Lai gan opozīcijas politiķu darbošanās šajā organizācijā ir neapstrīdams fakts.

Jāpiebilst, pati Bērziņa nule ir saņēmusi «mīksto mandātu» Ķeguma pilsētas iedzīvotāju padomē – deputātes Ilutas Jansones vietā. Cits opozīcijas biedrs - Kārlis Šēnhofs ticis Ikšķiles iedzīvotāju padomē. Un, pārfrāzējot pašas biedrības izplatīto paziņojumu, tas rada bažas, ka iedzīvotāju padomes kļūs par vēl vienu «rezerves lidlauku» domes opozīcijas politiskajai darbībai, nevis kalpos jēgpilnai sadarbībai starp vietējo kopienu un pašvaldību.