Politiskie oponenti iecerējuši gāzt Rīgas mēru?

Pēc viņa teiktā, politiskā matemātika ir tāda, ka bez "Progresīvajiem" Rīgas domē ir ārkārtīgi sarežģīti vai pat neiespējami izveidot koalīciju, ja vien netiek ņemta talkā "Latvija pirmajā vietā" (LPV), kas nozīmētu Aināra Šlesera skaidru un tiešu ietekmi saistībā ar "Waterfront" projektu. Tomēr no tā, ko patlaban saka koalīcijas partneri - Nacionālā apvienība, "Jaunā vienotība" un "Apvienotais saraksts" (AS) - Šuvajevs neredz gatavību veikt šādas izmaiņas, it īpaši tāpēc, ka ir diezgan daudz neskaidrību, kas uz politiskās skatuves varētu notikt nacionālā līmenī. "Līdz ar to mums ir atbildība, protams, organizēt [Rīgas domes] koalīcijas sanāksmi, veikt sarunas un pārliecināties, ka joprojām esam ar vienotiem mērķiem," sacīja "Progresīvo" līderis.
Vaicāts, vai "Progresīvie" būtu gatavi maksāt ar Rīgas mēra krēslu, ja apmaiņā pret to saņemtu iespēju strādāt valdības koalīcijā, Šuvajevs atbildēja kategoriski noraidoši. "Mēs šādu cenu noteikti nemaksāsim," viņš sacīja.
Komentējot 15. Saeimas vēlēšanu iznākumu un "Progresīvo" sniegumu tajās, Šuvajevs minēja, ka, viņaprāt, liela daļa cilvēku, kuri apsvēra iespēju balsot par "Progresīvajiem", redzēja AS premjera amata kandidātu Andri Kulbergu kā piemērotu valdības vadītāju. Tomēr, pēc Šuvajeva teiktā, nevar droši apgalvot, ka politiskas simpātijas pret Kulbergu nozīmē arī atbalstu visam viņa pārstāvētajam politiskajam spēkam.
"Turpmākās nedēļās, mēnešos sabiedrībai kopumā būs diezgan uzmanīgi jāskatās, vai Andris Kulbergs ir "Apvienotais saraksts", jo 41 cilvēka frakcija no trīs dažādām partijām, plus vēl biedrības, plus vēl deputāti, kuriem, manuprāt, vēl nav skaidras tās politiskās lojalitātes... Vērtēsim, vai tur tā rīcība ir vienāda Ministru kabinetā un Saeimā," sacīja "Progresīvo" līderis.
Kā ziņots, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) vāc parakstus Rīgas domes priekšsēdētāja Viestura Kleinberga (P) atstādināšanai no amata, aģentūrai LETA pirmdien apstiprināja Rīgas domes SV/AJ frakcijas vadītāja Jūlija Stepaņenko.
Viņa atgādināja, ka SV/AJ ne pirmo reizi vāc parakstus un iemesli tam esot vairāki - ne tikai nemākulīga pilsētas pārvaldīšana un problēmas ar kapitālsabiedrībām un kārtību pilsētā, neskaidrības par Vanšu tilta remontu, bet arī ētiskas dabas skandāls Rīgas domē. Stepaņenko pieļauj, ka partijas "Progresīvie" deputāti ir zinājuši par nu jau bijušā deputāta Mārtiņa Eņģeļa (P) netikumības skandālu, taču to pieseguši un melojuši sabiedrībai. "Ir liels jautājums, vai šāds cilvēks var turpināt vadīt pilsētu," norāda Stepaņenko.
Patlaban iesniegumu par Kleinberga atstādināšanu esot parakstījuši SV/AJ un "Stabilitātes!" deputāti, un vēl tiekot gaidīti partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputātu paraksti.
Lai sasauktu domes sēdi par Rīgas domes priekšsēdētāja atstādināšanu, ir nepieciešamas iesniegums ar 20 parakstiem.