"Apvienotā saraksta" politiķa Andra Kulberga topošajā valdībā ir maz pārsteidzošu ministru kandidātu izvēļu, aģentūrai LETA vērtēja politologs Jānis Ikstens. Politologa skatījumā, ministru posteņu iedalījums "Jaunajai vienotībai" (JV) veidojies situatīvi, nevis ir rūpīgas politiskās kalkulācijas sekas. Politologs atzīmēja, ka JV zaudējusi pusi no iepriekšējās valdības ministriem un arī aizejošā Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) paliek ārpus jaunās valdības.
Vislielākās grūtības, Ikstena ieskatā, sagaida Satiksmes ministriju, jo tur nepieciešams apņēmīgs un izlēmīgs vadītājs. Šim amatam tiek virzīts līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Nacionālās apvienības (NA) kandidātu vidū politologs kā negaidītu izvēli vērtēja Ilzi Indriksoni izglītības un zinātnes ministra amatam, pieļaujot, ka tas darīts, lai nodrošinātu partiju līderes klātbūtni valdībā. Runājot par Nauri Puntuli kultūras ministra amatā, Ikstena ieskatā, par viņu atsevišķs komentārs nav nepieciešams, ņemot vērā, ka šo amatu Puntulis ir ieņēmis jau iepriekš.
Politologs pieļāva, ka Jāņa Dombravas (NA) virzīšana iekšlietu ministra amatam, visticamāk, saistīta ar vēlmi izcelt migrācijas jomu. Pēc Ikstena domām, tas, ko Dombrava aizvadīto mēnešu laikā ir teicis un darījis, liek domāt par šīs politikas nostiprināšanu NA dienaskārtībā.
Savukārt Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) kandidātam Jānim Vitenbergam klimata un enerģētikas ministra amatam Ikstens prognozēja raitu adaptāciju, jo Vitenbergs iepriekš vadījis divas saimnieciska profila ministrijas.
No AS tieslietu ministra amatam tiek virzīts Edvards Smiltēns, bet Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju varētu vadīt Edgars Tavars (AS). Ikstens akcentēja, ka viņi abi ir partiju līderi. Politologs piebilda, ka gan Smiltēnam, gan Tavaram ir politiska pieredze, savukārt Smiltēns pēc izglītības ir jurists.
Kulbergu, kuram Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzticējis jaunās valdības izveidi, un Māri Kučinski (ZZS), kurš varētu būt nākamais finanšu ministrs, politologs raksturoja kā pragmatisku duetu, jo īpaši ņemot vērā solīto diskusiju par valsts izdevumu samazināšanu.
Taujāts, ja izdosies izveidot šādu valdību un ar attiecīgo amatu sadali, vai šis Ministru kabinets varētu nostrādāt līdz oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, Ikstens uzsvēra, ka jauno valdību var apdraudēt tikai pati koalīcija, taču mainīt kaut ko patlaban būtu milzīgs trieciens visām iesaistītajām pusēm, tāpēc valdībai būtu jānostrādā līdz vēlēšanām.
Jau ziņots, ka Valsts prezidents pēc Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas jaunas valdības veidošanu uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām atvēlot ierobežotu laiku. Jauno valdību apņēmušies veidot AS, NA, ZZS un JV.