Pretrunu un dīvainību ēnā

Vēl gluži svaigi ausīs griež Ministru prezidentes Evikas Siliņas niknie jautājumi: «Skolotāji, par ko jūs te stāvat? Valdība jums algas nepacēla? Paceliet rokas! Neredzu rokas!» Vairāk par dvēselisko aklumu satriec premjeres komunikācijas ciniskais prastums. Prasās atsaukties uz vēl vienu antīkās pasaules dižgaru, filozofu Aristoteli, kas tieši šajā sakarā rezonē vēl šodien, ka nepanesamākā netaisnība ir tā, kas tiek darīta likuma vārdā. Kādu ainu rāda mūsējo likumiskā pieeja, kura nereti neattiecas uz visiem, bet uz tiem, kas «Jupitera» kategorijā. Kā liecina informācija Ministru kabineta mājaslapā, vēlēto un Saeimas iecelto valsts amatpersonu bāzes alga 2025. gadā pieaugs par 6%, attiecīgi no 1205,71 eiro šogad līdz 1278,05 eiro nākamgad. Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam vēlētajām un Saeimas ieceltajām amatpersonām mēnešalgu nosaka, par pamatu ņemot bāzes mēnešalgu un tai piemērojot koeficientu. Bāzes mēnešalgas aprēķini savukārt balstās uz vidējās darba samaksas pieaugumu valstī, un tā tiek pārrēķināta reizi gadā. Likumīgi, bet cik tikumīgi?

Pirmajā mirklī pabrīnījos par pieticīgo kāpumu, kas bāzes summā ir tikai par 72,34 eiro vairāk nekā šogad. Vēlāk nokaunējos par savu naivumu. Jo, piemēram, valsts augstākajām amatpersonām – Valsts prezidentam, Saeimas priekšsēdētājam, Ministru prezidentam, Satversmes tiesas priekšsēdētājam un Augstākās tiesas priekšsēdētājam – mēnešalgas aprēķinam tiek piemērots koeficients 7 (!), attiecīgi šīm amatpersonām 2025. gadā maksimālā bruto mēnešalga būs 8946 eiro salīdzinājumā ar 8440 eiro šogad. Tātad par 506 eiro vairāk! Par tādu pielikumu, piemēram, skolotājam, nav vērts ne sapņot! Tāpēc, Siliņas kundze, piketā arī stāvēja pazemotais un nerrotais skolotājs, kas vairāk protestēja pret nožēlojamiem grašiem, pret slodžu mistisko un bezgalīgo balansēšanu, astronomiskās un kontaktstundas jēdziena demagoģisko staipīšanu, citu profesiju pārstāvju un bērnu vecāku noskaņošanu pret pedagogiem. To var saukt arī par sabiedrības šķelšanu, rīdīšanu.

Kā ar pašas izglītības ministres Andas Čakšas (JV) slodzes «balansu»? Ministru algas aprēķinam tiek piemērots koeficients 6,2, tādējādi attiecīgi ministru bruto mēnešalga 2025. gadā būs 7924 eiro salīdzinājumā ar 7475 eiro šogad. Vai par 449 eiro pielikumu varētu žēloties? Tā ir vairāk nekā puse no lauku skolotāja algas! Kāpēc ministre skolotāja darba svēršanā nelieto to pašu bezmēnu? Jābeidz manipulēt! Stājoties ministres amatā, Čakša skolotājam solīja 3000 eiro, bet nu jau solījums sarucis uz 2500 eiro mēnesī! Labi, dies ar ministri, kas nezina, ko dara! Bet kāpēc varenā JV, kas diriģē pārējās koalīcijas partijas, netiek galā ar savu pirmsvēlēšanu programmas aritmētiku, kur skolotāja algai jābūt 120% no vidējās algas valstī? Vismaz kaut kas, bet tomēr taisnīgāk būtu tai to pašu bāzes algu attiecināt arī uz skolotāju. Piemēram, bāzes summai piemērojot koeficientu 4, kas būtu par vismaz trešo daļu mazāks nekā ministra koeficients! Tādā gadījumā skolotāja alga rēķināma ap 5000 eiro. Pārspīlēti? Nu nemaz! Somijā skolotāja alga par pilnu darba slodzi (18–24 kontaktstundas nedēļā) ir 5000 eiro mēnesī. Ak nevar? Nu, jā: skolotājs nav Jupiters, ir vērsis! Bet nebēdā, skolotāj, nekas nav mūžīgs, arī «Jaunā Vienotība»! Tas atkarīgs no politiskās solidaritātes, bet tu man, skolotāj, saki, ka vēlēt neiesi, jo ko tas mainīs…

Pagalam komiskas valstiskās savādības, kas skar ikvienu varas suverēna (tautas) indivīdu. Tieslietu ministrija (TM) oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis» valsts vārdā ir atvainojusies Eiropas Parlamenta deputātam, bijušajam Rīgas mēram Nilam Ušakovam par nepamatoti celtu apsūdzību. Sasodīts, atvainošanās valsts vārdā? Procesu rosināja, apsūdzību cēla ne pie viena vien galda sēdoši, ne viens vien juridiskus knifus zinošs specs, bet kā sanāca nepamatota apsūdzība, par ko TM atvainojas valsts vārdā? Pie juridiskā brāķa vainojama valsts, nevis konkrēti brāķa ražotāji? Saka, ka valsts esam mēs. Šajā gadījumā vainīgi arī mēs, nevis Tieslietu ministrija ar ministri Inesi Lībiņu-Egneri (JV) priekšgalā? Aiz kā vēl varētu slēpties profesionāla nekompetence? Aiz valsts ģerboņa, himnas, karoga?