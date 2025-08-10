Svētdiena, 10.08.2025 14:35
Audris, Brencis, Inuta
Svētdiena, 10.08.2025 14:35
Audris, Brencis, Inuta
Sestdiena, 9. augusts, 2025 18:26

Provokācija kā metode, agresija kā dzīvesveids*

Vija Beinerte
Provokācija kā metode, agresija kā dzīvesveids*
Foto: Facebook.com
Sestdiena, 9. augusts, 2025 18:26

Provokācija kā metode, agresija kā dzīvesveids*

Vija Beinerte

Aukstajam karam beidzoties, radās pārliecība, ka ir nodibināta jauna pasaules kārtība, kas pakļaujas skaidri definētiem likumiem, ka ir starptautiskas organizācijas, kas spēj atrisināt spriedzes situācijas, un ka planētas lielo konfrontāciju laiks ir pagājis.
Krievijas militārā agresija pret Moldovu un Gruziju 1991. – 1993. gadā, 2008. gada augusta karš Gruzijā un šā gada nepieteiktais karš Ukrainā ir kliedējis ilūzijas, apliecinot, ka Krievija ir civilizētai pasaulei naidīgs spēks, kas, ignorējot visas konvencijas, grib pārzīmēt Eiropas robežas, kļūstot par bīstamāko krīžu izraisītāju kopš PSRS sabrukuma.

Pieminot Krievijas un Gruzijas kara gadadienu, vēlamies ielūkoties šā konflikta priekšvēsturē, lai atklātu sakarības un draudus, ko nevajadzētu uztvert vieglprātīgi un naivi. –
Tā sākas mana un vēsturnieka Andreja Andersena izpēte, kas publicēta 2014. gada 8. augustā, taču aktualitāti nav zaudējusi joprojām. Te daži citāti:
Projekta trešajai (tiešas militāras agresijas) fāzei ir divas stadijas:
1. Izraisīt provokāciju, kuras gaitā upurvalsts būtu spiesta lietot spēku (vajadzības gadījumā spēka lietojumu var imitēt upurvalsts formā pārģērbti Krievijas kaujinieki, kuru darbības fiksē vai inscenē Krievijas mediju pārstāvji).
2. Militāra iejaukšanās kā "atbilde uz provokāciju" ar nolūku daļēji vai pilnīgi pakļaut upurvalsti.
*
Tātad runa nav par "nepārdomātu" Gruzijas uzbrukumu, kam sekojusi "neadekvāta reakcija" no Krievijas puses, bet gan Krievijas armijas invāziju suverēnā valstī, uz ko Gruzija reaģēja ar pretuzbrukumu.
*
Kādēļ Kremlim ir tik svarīgi izšūpot kaimiņvalstu, arī Latvijas, ekonomiku? Tādēļ, ka stipri, brīvi un laimīgi kaimiņi apdraud tā plānus.
*
"Uz NATO paļaujies, bet pulveri turi sausu," tā, apkopojot Krievijas un Gruzijas kara pieredzi, raksta Marts Lārs. "Starptautiski sakari ir ļoti svarīgi, taču paļauties drīkst tikai uz saviem spēkiem. Ja Gruzija pati nebūtu cīnījusies un kaut uz dažām dienām aizkavējusi Krievijas karaspēka iebrukumu valsts iekšienē, šīs valsts vairs nebūtu, tās pārvalde būtu pārgājusi citās rokās. Gruziju izglāba paši gruzīni."
Kā patlaban Ukrainu glābj paši ukraiņi.
* pārpublicēts no Facebook.com
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.