Martā krīžu un konsultāciju centrā "Skalbes", zvanot bezmaksas diennakts atbalsta tālrunim, aptuveni astotā daļa zvanītāju dalījās pārdomās par pašnāvības domām. Konsultanti norāda, ka nosacīti labi vērtējams fakts, ka cilvēki zvana un runā par šādām lietām.
"Pilnīgi jauna tendence pēdējā laikā ir intelektuāli spēcīgu un erudītu cilvēku zvanu pieaugums. Tie ir ļoti inteliģenti cilvēki, kas, acīmredzot, agrāk ir paši sekmīgi tikuši ar galā, bet pēdējā laikā izjūt vajadzību meklēt palīdzību," skaidro psiholoģiskā atbalsta un konsultāciju sniegšanas projekta vadītāja.
Ozola atzīmē, ka martā centra tālruņa konsultanti ir saņēmuši 1248 zvanus, no kuriem 988 zvani ir tieši krīzes konsultācijas - psiholoģiskā atbalsta sniegšana. Salīdzinājumam februārī šie skaitļi bija attiecīgi - 1196 un 896.
Marta zvanu intensitāte bijusi līdzīga februārim. Pirmajā mēnesī pēc Veselības ministrijas finansējuma piešķiršanas, kad tālrunis sāka darboties ar papildu jaudu, bija notikušas būtiskas pārmaiņas, un, salīdzinot ar datiem par pagājušo gadu, februārī konsultāciju skaits bija dubultojies, savukārt, salīdzinot ar šī gada janvāri - bija vērojams zvanu pieaugums par 40%.
"Sabiedrībā valda priekšstats, ka, ja ar satrauktu cilvēku par pašnāvības domām nerunās, tad viņam nebūšot tādas idejas. Tas ir maldīgs priekšstats, un mūsu atbalsta tālruņa konsultanti ikdienā pārliecinās par pretējo - cilvēkam ar tādām domām ir tieši jādod iespēja runāt un dalīties tajā, kas satrauc, un tas arī mazina noskaņojumu uz pašnāvību, jo cilvēks ir sācis risināt savu situāciju sarunās," skaidro Ozola, piebilstot, ka vairumā gadījumu cilvēki šādas lietas demonstratīvi nedeklarē, bet tās kļūst skaidrākas sarunas gaitā.
Marta mēneša zvanu statistika parāda, ka pašnāvības domas pieminējuši 164 zvanītāji, savukārt 34 gadījumos zvanītāju runā par reālu plānu veikt pašnāvību. Tikmēr 28 zvanītāji norādījuši, ka jau agrāk ir bijis pašnāvības mēģinājums. Turklāt, pēc Ozolas paustā, novērota sakarība, ka biežāk par pašnāvības tēmu runā vīrieši, bet mēģinājumus piedzīvo sievietes. Iepriekšēji pašnāvības mēģinājumi, tiek uzskatīti par iespējamu atkārtotu risku, un tas var liecināt, ka tā ir aktuāla tēma, par kuru ir vairāk jārunā un jāinformē sabiedrība, uzskata centra pārstāve.
Bezmaksas diennakts atbalsta tālrunim 67 222 922 ievērojams zvanītāju pieaugums novērots Lieldienu laikā un pēc tām, tāpat arī liela ietekme ir Covid-19 apstākļiem un neskaidrībai nākotnē, daudzus cilvēkus satrauc neziņa, atzīmē Ozola.
Joprojām viena saruna parasti ilgst 20 līdz 30 minūtes, taču detalizētāk sarunas ilgums var svārstīties no dažām minūtēm informatīva zvana gadījumā līdz pat 45 minūtēm psiholoģiska atbalsta sniegšanas gadījumā, bet atsevišķos gadījumos arī ilgāk. Naktīs zvanu ir mazāk, bet sarunas parasti esot garākas.
Sarunas gaitā krīžu konsultants palīdz zvanītājam atbrīvot spēcīgās emocijas un strukturēt smagās pārdomas, kā rezultātā personai ir skaidrāks, sakārtotāks un mierīgāks skats uz savu situāciju. Saruna ļauj ieraudzīt potenciālo risinājumu situācijai vai paskatīties uz to no jauna, kas palīdz zvanītājam izdarīt pirmos soļus sev svarīgu lēmumu pieņemšanā, skaidro Ozola.
Vienlaikus centra pārstāve arī atgādina, ka krīzes tālruņa pakalpojums neaizstāj nepieciešamību vērsties pēc papildus palīdzības pie mentālās veselības speciālistiem, psihologiem, psihoterapeitiem, psihiatriem un ģimenes ārstiem, ilgstošas un komplicētas mentālās veselības traucējumu gadījumos.
Pateicoties Veselības ministrijas atbalstam, kopš šā gada 1.februāra centrā "Skalbes" bezmaksas diennakts atbalsta tālrunis 67 222 922, kas nodrošina plašāku operatīvo psiholoģisko atbalstu Latvijas iedzīvotājiem, sāka darboties ar papildu jaudu. Līdztekus informēšanas kampaņai, centram tika piesaistīti psihologi un īpaši apmācīti krīzes konsultanti, kuri zvanus turpina pieņemt visu diennakti.
Krīzes mirkļos iedzīvotāji var sazināties ar centru "Skalbes" pa tālruņiem 67 222 922, 27 722 292. Tāpat var zvanīt Pusaudžu resursu centram pa tālruni 29 164 747, zvanīt Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunim 116 111. Akūtos gadījumos jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113.
