Publiskajā telpā stilam nav nozīmes

Lai atminamies seno reklāmu, kuras rullītis griež diezgan trāpīgi, jo reklamē kaut kādu dzērienu: mundri soļo divmetrīgu sportistu pulciņš ar tā dzēriena pudelēm rokās cauri tunelim, līdz dažiem galvas nobūkš pret būves pārlaiduma sijām. Morāle vienkārša – stilam nav nozīmes, visu izšķir slāpes: tas nekas, ja apdauza galvu…

Komisko svārstību, šoku pārbagātībā

Satīras, ironijas, sarkasma cienītājiem iestājies, tā sakot, īsts pļaujas laiks. Virsrakstos lasāms, ka «Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) darbinieki atklātā vēstulē pauž atbalstu iestādes direktoram Jorenam Liopam un aicina nepieļaut viņa atstādināšanu no amata, informēja VDAA». Skat, cik nadzīgas «darbaļaužu vēstules», kad visiem skaidrs, ka nekas nav skaidrs, nav izmeklēts un kaut cik ticams.

Humora sportiskā formā atkal talantīgais Armands Puče. Citēju saīsināti: «Rinkēvičs aicināja meklēt vainīgos. Vainīgie sāka meklēt. Bārdainais Jorens vienmēr zināja, ko ēdis. Arī pēc vēlēšanām. De Facto: par Helmani nobalsoja tikai Ogres novada vēlētāji. Saulīte darīja pilnīgi visu, izņemot vienu. Stendzenieks satika domes tualetē Briedi. Kurš nomīza? (No apkopējas iesnieguma rātes vadībai). (..) Dziesmu un deju svētki ir mūsu dārgums. Šie pēdējie palikuši dārgāki tieši par pieciem miljoniem. Kādam tēvam bija gudra meita un divi dēli. Abi tagad deputāti. Tik daudz krievu 91. gadā bijuši uz barikādēm, ka jābrīnās – ko tur latvieši vēl darīja? (..) Cilvēki mazāk sākuši apmeklēt zooloģisko dārzu. Zatlers šo nekomentēja. Inga Bērziņa aizvēra aiz sevis ministrijas durvis, izmantojot e-rēķinu. Pie Rosļikova mājas blakus tualetes podam uzziedējis ceriņš. Kopš pašvaldību vēlēšanām rodas šaubas, ka cāļus skaitīs rudenī… Kurš tad viņus saskaitīs, ja sistēma ir uzkārusies? (..) Ja jau nemainīs ūdens skaitītājus, kāpēc jāmaina balsu skaitītāji? Tuvojas diena, kad Air Baltic varēs piedāvāt klientiem tikai ķiršus. Tosts. Tad iedzeram par to, ka Jansons pats atkāpties negrasās!»

Ja pa pusei nopietni, vienalga smiekli

Sazin, kādā veidā Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs – dažādu vērošanu, apsekošanu, sevis bildēšanas, bērnu galviņu glāstīšanas laikā atrada to nozīmīgo un sirdi tricinošo mirkli, lai paziņotu, ka pašvaldību vēlēšanas ir izgāzušās. Vēl pāris mirkļi no mūžības, un «pilskungs» jau ziņo atbildīgi, ka vēlēšanas ir notikušas un rezultāti ir leģitīmi (kā viņš to uzzināja?). Bet ar ķermeņa valodu un valodu augstākajai amatpersonai kaut kā hroniski neveicas: stalta stāja nav joka lieta, it sevišķi, ja nemaz nepacenšas. Piedevām pie savu sacerējumu stilistikas vīram jāpiestrādā: «Tas nav bijis pats spožākais brīdis mūsu valsts demokrātijas vēsturē.» Skolotājs «izglītojamajam Edgaram» aizrādītu: kā tad tā, spožs ir, bet nav «pats spožākais» brīdis? Vēl. «Tas Latvijā ne pārāk bieži notiek, ka atbildīgās amatpersonas atkāpjas…» Tas pats – notiek bieži, bet ne pārāk bieži?

Kad iet, tad iet no vietas! Ilmārs Poikāns, Latvijas mākslīgā intelekta pētnieks LU Matemātikas un datorzinātņu institūtā, kas savulaik izmantojis pseidonīmu Neo un presē pazīstams arī kā Latvijas «Robins Huds», par šaizēm vēlēšanu procesā nav izbrīnīts: «Ir «talanti», kuri spēj neefektīvi realizēt jebkuru sistēmu. (..) Šajā gadījumā, piemēram, cik izmaksāja skenis? Vai var kāds pateikt beidzot? (..) Pēc tā, kas ir samaksāts SOAAR, mēs varam noteikt, kādas ir patiesās izmaksas normālos apstākļos. Daži saka, ka tur ir arī otkats. Un tad mēs varam salīdzināt ar to, kas ir uztaisīts tagad. (..) Piekrītu tam, ka, lai ticētu, ka viss notiek godīgi, katram vēlēšanu iecirknim jābūt pilnīgi neatkarīgam un viņam jāspēj visu pašam saskaitīt!» Kas tas ir? No sērijas «domādams neizdomāsi»? Nē, izdomāt var, izmeklēt var, noskaidrot var, ja nenoslepeno un izmeklē kompetenti un godīgi. Kurš būtu gatavs tam ticēt? Kaut kā savādi, ka, tā vietā, lai viestu skaidrību, kā mantru skandina, ka tas nedrīkst atkārtoties jau nākamajās – 15. Saeimas – vēlēšanās. Klau, kas tā par valodu? Tas, ka nedrīkst atkārtoties, nav pats par sevi saprotams? Būšu lasītāju nogurdinājis, bet viens paliek pilnīgi nemainīgs: pagaidām stilam nav nozīmes, visu izšķir slāpes…