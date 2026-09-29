Publiski pieejams degvielas cenu monitorings - ko vēl prasa "Zemnieku saeima"?

Vēstulē Saeimas frakcijām, valdībai un vairākām ministrijām biedrība norāda, ka pašreizējais degvielas cenu līmenis rada būtisku papildu izmaksu slogu visai tautsaimniecībai, īpaši lauksaimniecībai, transporta, loģistikas un ražošanas nozarēm. Augstās degvielas cenas sadārdzinot uzņēmējdarbību un netieši ietekmējot arī preču un pakalpojumu cenas iedzīvotājiem.
Organizācija atzinīgi vērtē jau apspriestos risinājumus, tostarp Finanšu ministrijas priekšlikumu samazināt akcīzes nodokli degvielai, kas varētu samazināt cenu par aptuveni astoņiem centiem litrā, kā arī Zemkopības ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas vienošanos no 1. oktobra atcelt biodegvielas piejaukuma prasību lauksaimniekiem, ļaujot samazināt izmaksas vēl par diviem līdz trim centiem litrā.
Tomēr biedrības ieskatā ar šiem pasākumiem nepietiek, lai panāktu strauju un būtisku degvielas cenu kritumu. Tāpēc tā aicina atbalstīt grozījumus Enerģētikas likumā, paredzot, ka līdz 2026. gada 31. decembrim netiek piemērota drošības rezervju pakalpojuma maksa.
Vienlaikus "Zemnieku saeima" rosina nodrošināt regulāru un publiski pieejamu degvielas cenu monitoringu, lai pārliecinātos, ka valsts pieņemto lēmumu radītais izmaksu samazinājums pilnā apmērā nonāk līdz gala patērētājiem.
Biedrība arī aicina turpināt vērtēt pievienotās vērtības nodokļa samazināšanas iespējas vai citus fiskālus instrumentus gadījumā, ja degvielas un citu energoresursu cenas saglabājas augstas. Tāpat organizācija uzsver nepieciešamību pēc koordinētas valsts institūciju rīcības, vērtējot visus iespējamos degvielas cenu mazināšanas pasākumus kopumā.
"Zemnieku saeimas" valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš norāda, ka augstās energoresursu cenas var būtiski ietekmēt Latvijas konkurētspēju, uzņēmumu izmaksas un iedzīvotāju izdevumus, tāpēc lēmumu pieņemšanu nevajadzētu atlikt.
Jau ziņots, ka Saeimas deputāti pieņēmuši grozījumus Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam.
Grozījumi stāsies spēkā 2026. gada 1. oktobrī.