Quo vadis "krievu pasaule"?

Dokumentā t.s. “īpašā militārā operācija” Ukrainā apzīmēta par “svēto karu”, kas aizstāv Krievijas vienoto garīgo telpu un “aizsargā pasauli no globālisma uzbrukuma un Rietumu uzvaras, kas ir kritusi sātanismā”. Saskaņā ar šo dokumentu Krievija patur sev tiesības militāri iejaukties arī citās teritorijās, lai atbalstītu krievvalodīgos un palīdzētu apvienot “sadalīto tautu”.

Amerikāņu ziņu portāls “The Hill” norāda, ka šis dokuments ir ņemams nopietni un uzskatāms par Maskavas rīcības plānu turpmākajiem gadiem, bet Vašingtonas Ētikas un publiskās politikas centra līdzstrādnieks Džordžs Veigels izsakās, ka šis sacerējums savā vājprātā ir līdzvērtīgs Hitlera vīzijām, ko viņš izteicis savā grāmatā “Mein kampf”.

Uz Krievijas Pareizticīgās baznīcas atbalstīto dokumentu asi reaģējusi arī Pasaules Baznīcu padome. Šīs baznīcu apvienības, kurā ietilpst 348 baznīcas no vairāk nekā 120 valstīm, ģenerālsekretārs Dr. Džerijs Pillajs noraida Krievijas ideju par “svēto karu” kā bezatbildīgu un aplamu. Itāļu teologs un publicists Massimo Faggioli laikrakstā “La Croix International” savukārt izsakās, ka Krievija spērusi soli pretī “biedinošai nezināmai nākotnei” un Krievijas Pareizticīgā baznīca atgriežas “mežonīgās kristietības laikmetā”, kad ar svētiem lozungiem tika maskēta tautu pakļaušana ar nežēlīgu varmācību.

Vairāki komentētāji ukraiņu interneta kanālos brīdina, ka šī biedinošā nākotne drīz var pienākt. Par to liecina Rietumvalstu kūtrums sniegt Ukrainai maksimāli efektīvu palīdzību, aizvien to saistot ar dažādiem ierobežojumiem. Tajā pašā laikā Krievijas militārais spēks un apņēmība sasniegt savus mērķus strauji pieaug. 1. maijā Maskavā ar plašu vērienu atklāta izstāde ar Ukrainā satverto Rietumu kara tehniku gan no ASV, gan Lielbritānijas, gan Vācijas, Francijas, Zviedrijas, Austrālijas un citām valstīm. Šai izstādei esot jāpārliecina ļaudis par Krievijas panākumiem cīņā pret Ukrainu un tās Rietumu atbalstītājiem, un izstādes lozungs vēsta: “Mūsu uzvara ir neizbēgama.”

Politiskais komentētājs Jurijs Felštinskis ir pārliecināts: ja Rietumi drīzumā nevienosies par nepieciešamību sakaut Krieviju Ukrainā, mums neizbēgami būs jāpiedzīvo trešais pasaules karš. Par šo jautājumu jau ilgāku laiku savus minējumus izsaka gan politiķi, gan militārie speciālisti, gan ļaudis, kurus uzskata par gaišreģiem. Viņi lielākoties ir vienisprātis, ka trešais pasaules karš būs, daži domā, ka tas jau ir sācies, bet atšķirīgi ir paredzējumi, kāds varētu būt šī kara iznākums.

Interesants ir svētā Serafima Viricka redzējums pirms vairāk nekā 100 gadiem, kad vēl neviens pasaules karš nebija piedzīvots. Trešais pasaules karš būšot pēdējais pasaules karš, un tā rezultātā Krievija tikšot sadalīta starp Japānu, Ķīnu un Eiropu. Tad pāri palikusī Krievijas daļa piedzīvošot uzplaukumu un ļaudis tur dzīvošot labklājībā, mierā un sadraudzībā ar saviem kaimiņiem.