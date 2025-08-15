Piektdiena, 15.08.2025 22:47
Dzelde, Zelda, Zenta
Ceturtdiena, 14. augusts, 2025 08:36

Režisores Dzintras Gekas neprātīgākais spontānais pirkums ir papagailis

Režisores Dzintras Gekas neprātīgākais spontānais pirkums ir papagailis
Foto no privātā arhīva
26.augustā pie skatītājiem nonāks Dzintras Gekas jaunākā dokumentālā filma “Haralds Sīmanis. Dziesminieks un jumiķis”.

Haralds Sīmanis (1951–2022) bija unikāla un neatkārtojama balss Latvijas kultūrtelpā. Viņš bija pašizteiksmes mākslinieks, kurš ar savu dziedājumu un mūziku pārsniedza laika, politikas un žanru robežas. Viņš bija komponists, kurš pašmācības ceļā bija apguvis komponēšanas mākslu, un ērģelnieks, kura radītajās dziesmās apvienojās protests, garīgums un dvēseles atklātība.

Filma seko dziesminieka Haralda Sīmaņa pēdējiem dzīves gadiem, kas parāda dzīves patiesās vērtības – mīlestību, draudzību un spēju būt radošam līdz pēdējam elpas vilcienam. Filmā izmantoti unikāli 80.–90. gadu foto un video materiāli no Imanta Pulksteņa, Ingvara Leiša, Latvijas Televīzijas un personīgajiem arhīviem. Šie video un fotogrāfijas ir nozīmīgs vēsturisku liecību krājums, kas papildina filmas emocionālo un izzinošo slāni, radot dzīvu klātbūtnes sajūtu un ļaujot pieredzēt to, kā toreiz dzīvoja paši varoņi.

Filmas radošā komanda: režisore, scenārija autore un producente Dzintra Geka, operators Viktors Gribermans, montāžas režisori Sandra Alksne un Armands Zvirbulis, skaņu režisors Artis Lūsis. Haralda Sīmaņa mūzika. Filmas veidošanā izmantoti foto un video no ģimenes un draugu personīgā arhīva.

Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījusi?
Manas dzīves ekstrēmākie notikumi bija deviņpadsmit gadus braukt filmēt uz Sibīriju. Katru reizi uz citu vietu, tūkstošiem kilometru neziņā. Grupā bija cilvēki, kuri kā bērni tika izsūtīti; ar viņiem nekas slikts nedrīkstēja notikt…

Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?
Ieraudzīt tikko piedzimušu savu pirmo bērnu.

Kas jūs iedvesmo darbam?
Doma un cerība, ka tas, ko daru, ir vajadzīgs cilvēkiem, laikabiedriem un nākamajām paaudzēm.

Jūsu veselīgie ieradumi?
Nesmēķēt, dzert ar mēru, lietot laukos audzētus produktus.

Jūsu kaitīgie ieradumi?
Pārdzīvot par lietām, kuras atrisinās bez manas līdzdalības.

Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvusi?
Vissvarīgākā lieta ir mīlestība.

Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?
Haruki Murakami “Kafka liedagā”. Vēl es ieteiktu izlasīt grāmatu “Sibīrijas bērni”.

Kādu mūziku klausāties?
Klausos klasisko un kantri stila mūziku, latviešu dziesminiekus.

Jūsu neprātīgākais spontānais pirkums?
Papagailis.

Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Šeit un tagad, bet ļoti gribētos zināt, kas būs pēc simt gadiem…

