Filma balstīta uz patiesiem notikumiem un aizved skatītājus uz padomju okupēto Latviju 20. gadsimta vidu, kur Rīgā top sieviešu basketbola komanda “TTT”, kas drīz vien kļūs par Eiropas un pasaules basketbola fenomenu. Filmas galvenā varone ir komandas pirmā kapteine Dzidra Uztupe-Karamiševa, un caur viņas stāstu tiek atklāts ne tikai treniņu un sacensību dramatisms, bet arī jauno sportistu personīgie izaicinājumi, politiskais spiediens un drosme uzvarēt pat tos, kurus nedrīkst.
Dzidras Uztupes-Karamiševas lomu atveido aktrise Agnese Budovska. Filmā piedalās arī aktieri Jēkabs Reinis, Artūrs Skrastiņš, Artūrs Smoļjaņinovs, Rēzija Kalniņa, Evelīna Otto, Gatis Gāga, Marta Lovisa Jančevska, Raimonds Celms, Natālija Živeca, Anatolijs Fečins un citi.
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījis?
Jaunība ir bīstama lieta, un labi, ka esmu saglabājies vienā gabalā. Bet kopumā man nepatīk ekstrēmas lietas, neesmu cilvēks, kas tās izbauda. Vienmēr domāju, vai amerikāņu kalniņi ir pareizi saskrūvēti un kāds noskaņojums ir tam, kurš piestiprina gumijas pirms lēciena.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?
“Dvēseļu puteņa” pirmizrādes noslēgums un skatītāju atbalsts pēc filmas noskatīšanās. Brīži, kad dzirdēju, kā bērni dzied “uz priekšu, latvieši”, vai redzēju, kā viņi spēlē strēlniekos. Bet katru reizi mani aizkustina brīvprātīgie, kas nāk filmēties vai palīdzēt filmēšanas procesam. Mirklis, kad redzi, ka viņi ļaujas šim piedzīvojumam un no sirds ieliekas lomās.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Ticība, ka tas ir vajadzīgs Latvijai. Es jūtu atbildību stāstīt šos stāstus un dzīt sevi uz priekšu, cerot, ka tas mūs stiprina. Priecē mazie izdošanās brīži, kad atrodi, kā izstāstīt pareizi kādu epizodi, kad atrodi dzirksti.
Jūsu veselīgie ieradumi?
Fizioterapija, volejbols, psihologs, pastaigas, dārzeņu ēšana, gulēšana, sarunas ar draugiem un nesmēķēšana.
Jūsu kaitīgie ieradumi?
Perfekcionisms. Telefona glāstīšana.
Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvis?
Vēl gaidu to. Bet būs kaut kas saistīts ar to, ka, darot labu, kļūst labāk. Un, cerams, kaut kas par to, ka dzīves triecieni tikai stiprina, ja tos pārvar.
Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?
Šobrīd gribētu ieteikt noskatīties manu jauno filmu. Tas būs stāsts par daudziem nezināmu Latvijas vēstures lapaspusi, kad sports kļuva par iedvesmu, kā pēc okupācijas saglabāt savu identitāti. Iepazīties ar Dzidru Karamiševu – sievieti, kas ar smaidu sejā Latvijai deva tik daudz. Novembra svētkos paņemt brīdi sev un ģimenei, lai kinoteātrī novērtētu Lolitas Ritmanes lielisko mūziku un parunāt par savas dzimtas neizstāstītajiem stāstiem.
Kādu mūziku klausāties?
Mēģinu katru gadu meklēt, kas iznācis jauns un spēj mani aizraut. Manā “Spotify” sarakstā var atrast pilnīgi visu, ko arī klausos. Vienmēr vistuvākā būs 60. gadu mūzika, bet tikai latviešu mūzika uzrunās līdz sirds dziļumiem.
Jūsu spontānākais nepraktiskais pirkums?
Masāžas čības, kas bija jāpieslēdz pie elektrības. Pēc pirmā mēģinājuma nolēmu vairs neriskēt ar sevis elektrificēšanu.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Nav labāka laika, kad dzīvot, kā šis. Medicīna, miers, iespējas, izglītība. Visvairāk ceru, ka cilvēku izlaidība to neaizmirsīs un neļaus tam sabrukt – nepieļaujot agresiju un melus, kas tik ļoti ārda šodienas saprātu.