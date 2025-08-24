Režisoru Jāni Znotiņu vienmēr var aizkustināt suņi un truši

Izrāde radīta iedvesmojoties no patiesiem notikumiem par piederības un dzimtas vēstures meklējumiem. Stāsta centrā ir trīs jauni cilvēki — Annele, Jancis un Inne, kuri nolēmuši uzzināt vairāk par tautu, kas Latvijas teritorijā dzīvo līdzās latviešiem. Par lībiešiem viņi zina maz. Tomēr zinātkāre ved viņus uz Brīvdabas muzeja lībiešu sētu "Dēliņi". Kā atrast lībieti? Kur meklēt atbildes? Kam vaicāt, ja nav, kam jautāt? Kā zināt, kurš ir lībietis?
Izrādes režisors Jānis Znotiņš: "Šajā izrādē mani kā režisoru interesē laikmetu sadursmes, kur satiekas 19. gadsimta bērni ar 21. gadsimta jauno realitāti. Ko mēs viens no otra varam mācīties un cik ļoti ir atšķirīgas mūsu dzīves?"
Annele un Jancis, kuri savu bērnību ir piedzīvojuši teju pirms 150 gadiem un daudz ko mūsdienās atrasto un ievēroto saskata kā vērtību vai noderīgu lietu, kas mums 21. gadsimta cilvēkiem var likties nederīgs, neievērots un varbūt pat riebīgs. Tas mūsu stāsta varoņus noved pārpratumu un komiskās situācijās.
Izrāde laikmetīgā valodā ļaus vairāk iepazīt Latvijas daudzveidīgo kultūras ainavu, vienlaikus uzdodot svarīgus jautājumus par piederību, valodu, atmiņu un to, kā mēs saprotam, kas mēs esam. Caur it kā ikdienišķām lietām, piemēram, citējot atgadījumu par putniņu ligzdu no Valda “Staburaga bērniem” vai Anneles saldumkāri no Anna Brigaderes "Dievs. Daba. Darbs" mazie skatītāji tiek aicināti domāt par Latvijas vēsturi un ko mēs atstāsim pēc sevis kā mantojumu?
Izrādē ievijas Annas Brigaderes “Dievs. Daba. Darbs”, Valda (Voldemāra Zālīša) “Staburaga bērni” un lībiešu tautasdziesmas, valoda un folkloras motīvi. Taču izrādes stāstu ir ietekmējuši patiesi notikumi.
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījis?
Lecis ar izpletni tandēmā. Tas bija elpu aizraujoši, kad tu kā putns lidinies debesīs bez skaņas.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē…
Mani vienmēr var aizkustināt suņi un truši.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Mani vienmēr ir iedvesmojoši bērni un jaunieši, kas veidos mūsu Latviju nākotnē.
Kas ir jūsu veselīgie ieradumi?
Teniss un vingrošana kopā ar sievas treniņu grupu.
Kas ir jūsu kaitīgie ieradumi?
Apēst kādu gardumu vēlu naktī.
Kāda ir vērtīgākā dzīves laikā gūtā atziņa?
Esi šeit un tagad. Esi klātesošs ar cilvēkiem, kas ir tev apkārt.
Grāmata vai filma, ko ieteiktu redzēt / izlasīt citiem.
Filma "Skumju trīsstūris", seriāls "Padomju džinsi", grāmata "Te, iekšā. Smadzenes tavā galvā".
Kādu mūziku klausāties?
Klausos dažādos laikos tapušo Latvijas alternatīvo mūziku. Kā arī britu elektronisko mūziku "Fred again", "Overmono".
Kāds ir bijis jūsu neprātīgākais, spontānākais pirkums?
Noteikti ir pirkts kāds nevajadzīgs nieks, bet kopumā esmu ļoti atbildīgs naudas jautājumos.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot.
Noteikti tā ir tagadne. To es varu dzīvot un mainīt. Vieta noteikti ir tepat Latvijā, jo tā piedāvā lielas iespējas, ja esi gatavs strādāt.