“Steidzoties… jā, braucu par ātru. Un policija mani apturēja. Administratīvais sods ir pelnīts — noteikumi ir domāti, lai tos ievērotu, un neviens nav izņēmums,” raksta deputāte, uzsverot, ka tas nav attaisnojums, tikai situācijas skaidrojums.
Matisone arī publiski atvainojās un solīja laboties: “Ļoti negribējās kavēt Saeimas sēdi, kas man vienmēr ir bijis svarīgs un godpilns pienākums. Tas, protams, nav attaisnojums. Tikai cilvēcīgs skaidrojums par situāciju, kurā pieņēmu nepareizu lēmumu. Lūdzu — nesodiet bargi. Esmu cilvēks, kļūdos un mācos. Atvainojos. Apsolu — labošos.” Viņa piebilda, ka protokola noformēšana aizņēmusi papildu desmit minūtes un uz Saeimas sēdi viņa tomēr paspējusi.
Sekotāju reakcijas: “Kam negadās”
Deputātes Facebook ieraksts izpelnījās plašu sabiedrības atsaucību un lielākoties atbalsta komentārus. Daudzi uzteica Matisoni par spēju atklāti atzīt kļūdu.
Jānis Mārtiņš Skuja uzsvēra, ka šāda rīcība ir godīga un cilvēcīga:
“Pārkāpums — sods, publiska atzīšana un atvainošanās — nekas nav pareizāks un cilvēcīgāks par situācijas izskaidrošanu. Kam negadās! Strādājam tālāk!”
Arī Baiba Storke-Zurkova norādīja uz praktisku pieredzi:
“Apturēšana un dokumentu nokārtošana prasa laiku — ja būtu braukusi pēc zīmēm, vienalga būtu paspējusi.”
Ilona Kangizer pievērsās ikdienas realitātei, kas pazīstama daudziem reģionu iedzīvotājiem:
“Kad dzīvo tālu no lielpilsētas, ceļš kļūst par milzīgu ikdienas daļu un nogurdina līdz galam. Noguruma dēļ reizēm patiešām var netīšām pārsniegt ātrumu.”
Arī Laila Dūna dalījās savā pieredzē:
“Kad saņēmu savu otro soda punktu, sapratu vienu — izbraukt laicīgi. Braucot tā, lai nevajadzētu sodus maksāt, esmu kļuvusi mierīgāka.”
Komentētāji vairākkārt uzsvēruši, ka kļūdīties ir cilvēcīgi.
Sarmīte Rolava: “Cilvēcīgi… kam negadās.”
Ieva Feldmane: “Kļūdīties ir cilvēcīgi, tiesa, ne katrs spēj atzīt kļūdu publiski. Linda Matisone — visu cieņu!”
Savukārt Jana Kezens atgādināja par dzīves prioritātēm:
“Ģimene ir pirmā vietā! Tu arī esi tikai cilvēks.”