Sestdiena, 22.11.2025 19:23
Aldis, Aldris, Alfons
Sestdiena, 22.11.2025 19:23
Aldis, Aldris, Alfons
Sestdiena, 22. novembris, 2025 12:55

Saeimas deputāti aptur par ātru braukšanu valsts svētku dienā: sabiedrība slavē viņas atklātību

OgreNet
Saeimas deputāti aptur par ātru braukšanu valsts svētku dienā: sabiedrība slavē viņas atklātību
Deputāte Linda Matisone
Sestdiena, 22. novembris, 2025 12:55

Saeimas deputāti aptur par ātru braukšanu valsts svētku dienā: sabiedrība slavē viņas atklātību

OgreNet

Saeimas deputāte Linda Matisone (AS) savā Facebook kontā atklāti pastāstījusi par situāciju uz ceļa, kas noslēdzās ar administratīvo sodu par braukšanas ātruma pārsniegšanu. Deputāte norāda: pārkāpums ir viņas vaina, un sods ir pelnīts. Matisone raksta, ka, 18. novembra rītā dodoties uz Saeimas svinīgo sēdi, aizkavēšanās dēļ svētku brokastīs mājās pie ģimenes viņai nācies steigties vairāk nekā parasti. Lai nekavētu valsts svētku sēdi, viņa no Kurzemes uz ceļa braukusi ātrāk nekā atļauts un tikusi policijas apturēta. Vi'bas sekotājiem par to arī ir viedoklis.

“Steidzoties… jā, braucu par ātru. Un policija mani apturēja. Administratīvais sods ir pelnīts — noteikumi ir domāti, lai tos ievērotu, un neviens nav izņēmums,” raksta deputāte, uzsverot, ka tas nav attaisnojums, tikai situācijas skaidrojums.

Matisone arī publiski atvainojās un solīja laboties: “Ļoti negribējās kavēt Saeimas sēdi, kas man vienmēr ir bijis svarīgs un godpilns pienākums. Tas, protams, nav attaisnojums. Tikai cilvēcīgs skaidrojums par situāciju, kurā pieņēmu nepareizu lēmumu. Lūdzu — nesodiet bargi. Esmu cilvēks, kļūdos un mācos. Atvainojos. Apsolu — labošos.” Viņa piebilda, ka protokola noformēšana aizņēmusi papildu desmit minūtes un uz Saeimas sēdi viņa tomēr paspējusi.

Sekotāju reakcijas: “Kam negadās”

Deputātes Facebook ieraksts izpelnījās plašu sabiedrības atsaucību un lielākoties atbalsta komentārus. Daudzi uzteica Matisoni par spēju atklāti atzīt kļūdu.

Jānis Mārtiņš Skuja uzsvēra, ka šāda rīcība ir godīga un cilvēcīga:
“Pārkāpums — sods, publiska atzīšana un atvainošanās — nekas nav pareizāks un cilvēcīgāks par situācijas izskaidrošanu. Kam negadās! Strādājam tālāk!”

Arī Baiba Storke-Zurkova norādīja uz praktisku pieredzi:
“Apturēšana un dokumentu nokārtošana prasa laiku — ja būtu braukusi pēc zīmēm, vienalga būtu paspējusi.”

Ilona Kangizer pievērsās ikdienas realitātei, kas pazīstama daudziem reģionu iedzīvotājiem:
“Kad dzīvo tālu no lielpilsētas, ceļš kļūst par milzīgu ikdienas daļu un nogurdina līdz galam. Noguruma dēļ reizēm patiešām var netīšām pārsniegt ātrumu.”

Arī Laila Dūna dalījās savā pieredzē:
“Kad saņēmu savu otro soda punktu, sapratu vienu — izbraukt laicīgi. Braucot tā, lai nevajadzētu sodus maksāt, esmu kļuvusi mierīgāka.”

Komentētāji vairākkārt uzsvēruši, ka kļūdīties ir cilvēcīgi.

Sarmīte Rolava: “Cilvēcīgi… kam negadās.”

Ieva Feldmane: “Kļūdīties ir cilvēcīgi, tiesa, ne katrs spēj atzīt kļūdu publiski. Linda Matisone — visu cieņu!”

Savukārt Jana Kezens atgādināja par dzīves prioritātēm:
“Ģimene ir pirmā vietā! Tu arī esi tikai cilvēks.”

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?