Saeimas saruniņas

Pompozs pālis Daugavā

EDVARDS SMILTĒNS («Apvienotais saraksts»):

«(..) Sodīt autovadītājus no pirmā kilometra stundā... pārkāpuma – ļoti skandalozs, labs priekšlikums, lai novērstu uzmanību un liktu... izveidot ņemtiņu Saeimā, manuprāt, par otršķirīgu jautājumu. Protams, pompozā Salacgrīvas pagaidu tilta atklāšana... tādas pagaidu sastatnes pār Salacu, bet – pompozi, ar lentēm. Mēs rosinām iet tālāk, turpināt šo jauno praksi un svinīgi, ar lentīšu griešanu un pompozi ministram iet un atklāt arī jauno betona pāli Daugavā. Tas jau arī tūlīt tiks pabeigts.»

Zutis un vazelīns

LINDA LIEPIŅA («Latvija pirmajā vietā»):

«(..) Aristotelis savulaik ir teicis, ka valsts amatos bieži nokļūst gadījuma cilvēki. Ir pilnīgi skaidrs, ka tā tas ir. Bet tas nav par jums, Kaspar [Brišken], tas nav par jums. Jums ir interešu konflikts uz interešu konflikta un visam pa virsu šī uzburtā komunikācija (es teicu, ko par to domāju), šī neveiklā ministrēšana. Man gribas teikt – jūs visu laiku lokāties kā zutis, jums ir kaut kāda... es klausos un brīnos. Man gribas aicināt to oficiantu, kurš jums pirms dažām nedēļām kafiju pienesa... viņam jums būtu jānes vazelīns lielā daudzumā, ja jūs turpināsiet locīties. Bet jūs turpināsiet, skaidrs.»

Vot, tādas fantāzijas

ALEKSEJS ROSĻIKOVS («Stabilitātei!»):

«(..) Nauda pieder sabiedrībai. Viesmīļi, lidmašīnas, ikri un visa pārējā glaunā dzīve lai paliek jūsu privātajā formātā. Algas ir labas, varat to atļauties. Pretējā gadījumā es domāju lūgt Mieriņas kundzei – varbūt arī mēs varam testa variantā te izmēģināt kaut ko tādu glaunu, foršu, nezinu... nu, masieris var stāvēt kaut kur blakām.

(..) Vot, jā, mēs te taču... ņemot jā... ņemot vērā «Vienotības» izlutināto fantāziju, tādu bišku perversu, mēs varam te tā dzīvot – absolūti uz nebēdu! Mēs varam paņemt arī piemērus no citām valstīm, to pašu pēdu masāžu šeit ieviest, ņemot vērā, ka esam nopelnījuši, pa lielam.

(..) Kafiju varat atnest paši, varat lidot ar parasto lidmašīnu, nekas slikts nebūs, bet pēc tam atvaļinājuma laikā ar labu konjaciņu kaut kur labā vietā arī atpūtīsieties.»

Krištopans jr. zina, kā vajag

KRISTAPS KRIŠTOPANS («Latvija pirmajā vietā»):

«(..) Ko es tev varētu ieteikt? Tas ieteikums nav progresīvs, to nemāca arī zviedru augstskolā. Bet, iespējams, tev par to ir jāpadomā. Tu iesauc iekšā... par peroniem... tu iesauc iekšā «Latvijas dzelzceļa» priekšnieku, tu iesauc iekšā tehnisko direktoru, tu iesauc iekšā būvnieku, aizslēdz durvis, palūdz, lai sekretāre tev pirms tam attaisa vaļā logu, lai vēdinās telpa, un tu pasaki visiem iesaistītajiem: «Kamēr mēs nedabūsim risinājumu šinī jautājumā, neviens ārā no telpas neies!» Nu, nevar būt tā, ka tu aizej pie Bērtules kundzes un publiski raudi: «Tie ar mani nestrādā, tie manī neklausās.» Tā ministri nedara!»

…sēdeklī purkšķina motoriņš

ALEKSANDRS KIRŠTEINS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):

«(..) Nu, mēs redzējām, kāda mums varena aizsardzība, visi valstī redzēja, vai ne? Pirmajā reizē ielido – tātad protokols, var būt, ka tur sievietes ar gaisa baloniem lido un bērniem, var būt, ka tur kaut kāds deltaplāns, kur sēdeklī purkšķina motoriņš, to nevar saskatīt. Visi vietējie ar fotoaparātu nofotografēja, ka tas ir kaujas drons, bet aizsardzības ministrs... Bruņoto spēku vadītājs Kalniņš saka – jāizpēta, vai tiešām tas nav kaut kāds deltaplāns.

Otrajā reizē kaut kādi putni tur lido, vai ne, paceļas iznīcinātāji... un te viens pareizi bija teicis, kurš vēl pirms 1990. gada bija dienējis: tad būtu vispār atlaista visa armijas vadība, ja putnu baru noturētu par kaut ko.»

Jūs «noraujat» Liepājai vilcienu!

ARTŪRS BUTĀNS («Nacionālā apvienība»):

«Datos balstīts ir tas, ka avāriju skaitu samazina satiksmes dalībnieku samazināšana, tātad sabiedriskais transports, kur vienā transportlīdzeklī var iekāpt vairāk cilvēku. Tas samazina avāriju skaitu, nevis tas, ka mēs katrs braucam ar automašīnu.

Jūs esat tie, kuri «norauj» Liepājai vilcienu. Vai zināt, cik Liepājas vilcienā var sakāpt cilvēku? Un tā šobrīd ir daļa no avārijām, kas notiek uz A9 šosejas ar atļauto braukšanas ātrumu. Jūs darāt pretējo tam, ko apgalvojat.»

Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2024. gada 19. septembrī