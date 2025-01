Saeimas saruniņas

Krauzes nakts e-pasti Vitenberga sievai

JĀNIS VITENBERGS («Nacionālā apvienība»):

«(..) Un ko dara Armands Krauze šobrīd? Es biju diezgan pārsteigts. Viņš manai sievai pa nakti... šonakt (Starpsaucieni: «Ooo!») ir atsūtījis e-pastu. Četros naktī. Līga atver, viņa ir pārsteigta – e-pasts no Armanda Krauzes! Uzklikšķinot – Armands Krauze Līgai jautā: «Vai jūs esat apmierināta ar pārtikas cenām Latvijā?» Līga paskatās, nu viņa... nu, protams, ka viņa nav apmierināta, bet Armands nepiemin... Krauzes kungs aizmirsa pajautāt: «Līga, vai jūs esat apmierināta ar to, ka es paaugstināju pārtikas cenas?» Es ieteiktu jums būt uzmanīgiem, arī pārējiem kolēģiem; paskatieties, vai Armands jūsu sievām pa nakti nav sūtījis šādu pašu e-pastu, jo, ja tā būs tikai mana sieva, tad es domāju, ka būs aizdomām diezgan liels pamats.»

Pat deputāts skaita eiro

ALEKSANDRS KIRŠTEINS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):

«(..) Te jau iepriekšējais runātājs pieminēja, bet... kaut kā sagadīšanās pēc... man ir jāiet uz dzimšanas dienu radiniekam zīdainītim, kam paliek mēnesis, un vakardien es iegāju veikalā «Alfa» nopirkt dāvaniņu, kaut kādu grabulīti ar kaut kādu mīkstu... Ziniet, kaut ko jēdzīgu varēja atrast par 29 eiro.

Gribu atgādināt, ka no 2020. gada inflācija, piemēram, pārtikas nozarē ir 48 procenti. To jūs varat šodien izlasīt kaut vai «Latvijas Avīzē». Tātad divkāršojusies. Nākamajos četros gados atkal divkāršosies. Rezultātā par 15 eiro varēs nopirkt divas kastītes sērkociņu.

(..) Tāpēc es aicinu tomēr šo atbalstīt, lai tiešām nav tik nožēlojama situācija un lai nesaka, ka šis ir lupatlašu un kaut kādu santīmu drāzēju budžets.»

Nebūs jums garšīgu kotlešu

LINDA LIEPIŅA («Latvija pirmajā vietā»):

«(..) Es domāju, ka reti kurš šeit sēž tāds, kuram negribētos apēst garšīgu kotleti tepat netālu Vecrīgā, jo Saeimas namā droši vien... to jau vairs nevar izdarīt... un iedzert lētāku ūdeni, kā mēs arī tikko dzirdējām. Bet, saprotiet, kādam par to ir jāmaksā. Un mēs sūkstamies par to, ka šādu restorānu vai ēšanas vietu paliek mazāk. Bet cik daudz mēs izdarām, lai tas tā nebūtu?»

Par 15 eiro cienīgas puķes nesanāk

ANDRIS KULBERGS («Apvienotais saraksts»):

«(..) Ko par 15 eiro var atļaut... iegādāties? Es tikko puķes dēlam pirku žetonvakaram, neatradu... par 15 eiro – tās nebija cienīgas puķes, ko aiznest žetonvakarā skolotājai. Nu nevar, nav vairs iespējams... Inflācija... 45 procentos... ir apēdusi iespēju pat puķes nopirkt par 15 eiro.

Nu, lūdzu, ejam līdzi laikam, inflācijai un koriģējam šo ciparu uz 30. Tas nav jautājums par fiskālo ietekmi, tas ir jautājums par adekvātu likuma normu piemērošanu mūsdienām. Elementārs jautājums, kurā nav cīņas par politiku. Atļaujam... uzņēmējiem dot iespēju... 30 eiro... vismaz puķes var nopirkt.»

«Copēt vai strādāt, vai dzert, vai ko…»

ARTŪRS BUTĀNS («Nacionālā apvienība»):

«(..) Es atļaušos domāt, ka šis lēmums, kurš no vecākiem iet bērna kopšanas atvaļinājumā, tiek pieņemts solidāri starp abiem vecākiem un ka šajā gadījumā vīrieši neapceļ sievietes. Manuprāt, domāt, ka tas ir kaut kas slikts, ka tēvi pieņem lēmumu pavadīt laiku ar saviem bērniem no mazotnes un būt klātesoši viņu pirmajos gados... ir atbalstāms un pareizs veids. Galu galā ir taču... mēs arī valstiski atbalstām kampaņas, kas stiprina tēva lomu sabiedrībā, jo tēva loma bieži vien ir «mugurkauls» tālākai ģimenes esībai, un tāpēc, manuprāt, piesaukt šo statistiku nav korekti, jo tā, man liekas, ir tāda postpadomiska domāšana, ka tēvs nedrīkst būt mājās ar bērnu, bet ka viņam ir jāiet kaut kur, nezinu, copēt vai strādāt, vai dzert, vai ko... tikai ne būt mājās ar bērnu. Man liekas, atsakāmies no šīs postpadomiskās domāšanas un neizmantojam šādus argumentus!»

Leģenda par veco Zariņu

JĀNIS REIRS («Jaunā Vienotība»):

«(..) Ā, Valaiņa kungs ir atnācis. Te tika minēts, ka nu, kurš ir jaunais Valainis, kurš ir vecais Valainis? Jāni, man liekas, ka tu esi vecais Zariņš. Bija tāds iepriekšējās divās Saeimās, kurš nekad neizlaida iespēju stāvēt tribīnē un pastāstīt kādu jēlu anekdoti vai... Valaiņa kungs nekad nav laiku tērējis kaut kādiem jokiem tribīnē vai atmiņu vakariem, viņš vienmēr runāja konstruktīvi un par lietu. Līdz ar to

Zariņa kungs bija tas, kurš... Un Zariņa kungs katrā uzstāšanās reizē kaut ko interesantu pieminēja. Nepalīdzēja, nepalīdzēja – divi termiņi, un viss.»

Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2024. gada 4., 5. decembrī