Saeimas saruniņas

ALEKSANDRS KIRŠTEINS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):

«(..) Bija tāds teiciens, ka vienmēr krīt tā valdība, kas palielina alus cenas.

(..) Gribu pateikt vienu lietu... tiem, kas nav bijuši... piemēram, Vācijā, kas ir nesalīdzināmi bagātāka, jūs varat ieiet parastā veikalā... piemēram, vācu baltvīns, kas maksā pie mums vidēji... lētie vīni – seši, septiņi, astoņi eiro... jūs varat Austrālijas vīnus nopirkt... to pašu «Jacob’s Creek»... par trīs eiro, kas jau ir divreiz lētāk. Kāpēc tas viss ir vajadzīgs? Es nesaprotu.»

Kad iet sūdīgi, tad nav labi

JĀNIS VITENBERGS («Nacionālā apvienība»):

«Kolēģi, lai bieži vien situāciju uzlabotu, mainītu, ir jāapzinās un skaidri jāpasaka, ka tajā brīdī, kad ir sūdīgi, kad iet sūdīgi, tad arī pašiem to saprast, ka nav labi, un meklēt risinājumus, kā situāciju labot.

Valaiņa kungs nāk uz tribīnes šeit un stāsta, cik viss ir īstenībā fantastiski, un ko jūs te runājāt, ka viss ir reāli labi. Ja viņš būtu uz «Titānika» tai brīdī, kad kuģis slīka, viņš visus mierinātu un teiktu – draugi, daudzi iemācīsies peldēt, būs milzīgas šļakatas, lielākās šļakatas miljardu vērtībā un tā tālāk.»

Tā teikt, sirds pilna

ANTOŅINA ŅENAŠEVA («Progresīvie»):

«Ziniet, Šlesera kungs, es tomēr atļaušos ne nolasīt lekciju, bet tomēr pateikt par to, kā nodarboties ar biznesu, ko tas nozīmē – nodarboties ar biznesu Šlesera stilā. Nerunājot par to, ka mums, tā teikt, autobusu nevar sagaidīt dažreiz, kad ir apsolīts, bet vispār mēs daudzas lieliskas iniciatīvas varētu atbalstīt šajā budžetā, ja Šlesera kungs, tā teikt, par saviem iepriekšējiem politiskajiem biznesa projektiem atdotu parādu valstij. Ja es pareizi, tā teikt, saskaitu, tad par jūsu politisko projektu «Par Labu Latviju» jūs esat parādā valstij 108 tūkstošus, par jūsu vēl senāko politisko projektu «Latvijas Pirmā partija» jūs esat parādā 752 tūkstošus, kopā – 860 tūkstoši, tuvu jau miljonam eiro parādi valstij. Kad jūs to parādu samaksāsiet, mēs varētu pat «airBaltic» biļetes nopirkt.»

Stāsts par paniņu bundžiņu

RAIMONDS BERGMANIS («Apvienotais saraksts»):

«(..) Jo man liekas, ka šis budžets ir līdzīgi tā kā veikalā, ka mēs ieejam, piemēram, tur ir kaut kādi produkti, un kādreiz viņa bija 500 gramu paniņu bundžiņa, un tagad viņa ir 400 grami. Un tā ir maznozīmīga detaļa – 500 un 400. Un tad paskatāmies, cik maksā kopumā šobrīd tās paniņas, viņas maksā enreiz dārgāk nekā tad, kad viņas bija 500.

Nu tas tā – kopējam stāstam.»

Vajadzētu sekot naudai

KRISTAPS KRIŠTOPANS («Latvija pirmajā vietā»):

«(..) Piemēram, kad mēs sākām strādāt, mēs sākām domāt, kā to visu iesākt, no kura gala. Man tā ideja bija, ka mums vajadzētu sekot Erkila Puaro vai Agatas Kristi... labākajām tradīcijām... sekot naudai. Bet ātri vien, kad mēs paskatījāmies uz tiem līgumiem, kuri tur bija ar 5000 dokumentiem, mēs sapratām, ka mēs tālu tur netiksim. Un es nezinu, vai tas bija dievpalīgs vai kaut kas cits, mums ļoti, ļoti paveicās ar to, kāda bija tā hronoloģiskā izvēle, ko Andris [Kulbergs] un viņa komanda veica, jo pēc būtības mēs divreiz aicinājām tikai trīs vai četras personas, un tas bija viens no tiem, es teikšu, stūrakmeņiem, kāpēc šī komisija, manuprāt, bija baigi izdevusies, ka mēs ļoti pareizi hronoloģiski visus aicinājām.»

Daltoniķis KNABists, hiperaktīvais Kulbergs

INGMĀRS LĪDAKA («Apvienotais saraksts»):

«Cienījamie kolēģi! Cienījamie izmeklēšanas komisijas locekļi! Paldies jums, protams, par darbu, un es aicinātu tomēr, kā Ņenaševas kundze kādreiz saka, – nesačakarēt visu.

Manuprāt, ir padarīts liels darbs, un tas ir darīts tādā zināmā saticībā. Patiesībā mani galaziņojums ļoti apmierina, jo es zinu, ka likums saka vienu: ka šo galaziņojumu lasa daltoniķis prokurors un daltoniķis KNABists, viņi krāsas neatšķir, rezultāts pilnīgi vienāds pie jebkuras krāsas – viss pelēks.

Un, manā izpratnē, izmeklēšanas komisija ir izdarījusi pašu galveno darbu – piedeva zināmu jēgu šīs komisijas darba esamībai. Šādu jēgu es neesmu redzējis daudzās iepriekšējās komisijās. Un tā jēga ir kāda? Mēs ne tikai zinām, kas bijis, mēs ne tikai zinām to, kas ir, bet mēs nojaušam to, kas būs, un tas ir, pateicoties komisijas aktīvajam darbam un hiperaktīvajam Kulbergam.»

