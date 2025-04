Saeimas saruniņas

Tā arī nepateica TOS vārdus

JURIS VIĻUMS («Apvienotais saraksts»):

«(..) Es saprotu, ka man jārunā ļoti vienkāršiem, cilvēcīgiem vārdiem. Es pieņemu – vislabāk tajos vārdos man ietērpt savu domu, ko Evika Siliņa pati lieto. Es apzinos, ka, lietojot šos vārdus, vai tie tiks ierakstīti Saeimas stenogrammā... tad, ļoti iespējams, man būs jāiet uz Mandātu, ētikas un iesniegumu komisiju, bet šo daudzu gadu laikā, paldies dievam, es ne reizi tur neesmu bijis.

Varbūt tiešām dažreiz ir jāpasaka skarbi vārdi (..). Viena lieta, kas totāli trūkst, es teikšu tev, Evika Siliņa (tā ir mana pirmā nepieklājība), – totāli trūkst paškritikas, veselīgas, normālas jebkura vadītāja paškritikas. Un visā ziņojumā šo paškritiku mēs tiešām neuztvērām.

Līdz ar to es vakar nolēmu tiešām pateikt šos divus vārdus... pa vidu ar nelielu saikli... Evika Siliņa, tu tikai neapvainojies, bet es tik zemu negribu krist.»

Bez papīra – ne soli

JĀNIS DOMBRAVA («Nacionālā apvienība»):

«(..) Kā izskatās bruņoto spēku mācībās? Man ir žēl tos instruktorus, kuriem ir... te es, Sprūda kungs, aicinu paklausīties... man ir žēl tos instruktorus, kuri organizē mācības, tāpēc ka mācību laikā viņi skraida ar veidlapām apkārt un vāc visu dalībnieku parakstus par to, ka persona ir iepazinusies ar drošības instruktāžu. Tad ir atsevišķa veidlapa, kur ir jāparakstās par to, ka vispār piedalījās mācībās, tad ir atsevišķa veidlapa par to, ka ir saņēmis ieroci. Tad ir jāparakstās uz atsevišķas veidlapas par to, ka ir saņēmis munīciju. Tad ir jāparakstās vēl uz atsevišķas veidlapas par to, ka ir nodevis munīciju. Ja ir ņēmis granātu, tad ir vēl jāparaksta veidlapas. Nu, tā teikt, birokrātijas paraugstunda.

(..) Personas, kas organizē mācības, izdeg, tāpēc ka ir jāskraida apkārt ar papīriem, un, ja kāds papīrs nebūs kārtībā, tad lielas ziepes priekšā sagaida.»

Būs arī «Jail Baltic»

EDMUNDS ZIVTIŅŠ («Latvija pirmajā vietā»):

«(..) Nākošais – «4 × 4» vai «6 × 6», nezinu, sauciet, kā gribat. (..) Tagad izskan ziņas par to, ka gadu noslēgs «airBaltic» ar 118 miljoniem zaudējumu, pareizāk sakot, noslēdza. 517 miljonus mēs norakstījām. Un tur ir kaut kas labs? Humoram jau droši vien var arī pateikt, ka cietums, kurš tiks uzbūvēts Liepājā... ka tas būs trešais posms, mums ir «airBaltic», «Rail Baltica», un šis būs «Jail Baltic» jānosauc.»

Tāda tā sajūta ir

INGMĀRS LĪDAKA («Apvienotais saraksts»):

«Raugiet, klausoties debates, es atcerējos kādu gadījumu no kriminālistikas vēstures. Bija tāds gadījums – kāds ugunsdzēsējs aizdedzināja mājas, lai pirmais varētu būt klāt un varonīgi izglābt cilvēkus. Un brīžam man bija tāda sajūta arī ar mūsu valdību, ka piešķiļ uguni, aizdedzina to valdību un pēc tam atšķirībā no tā ugunsdzēsēja īsti vairs neprot ātri nodzēst un tos cilvēkus izglābt.

Šobrīd mums valstī deg... aizdedzinātas ļoti daudzas nozares, tā pati izglītības reforma, zāļu tirdzniecības reforma, gala beigās – «airBaltic», «Rail Baltica»... varētu saukt vēl daudzus. Man ir tāda sirreāla sajūta, ka tie ugunsdzēsēji kailām rokām skraida apkārt ap to uguni un nezina, kā to nodzēst. Tā ir tāda sajūta kā pie slikta daktera, kad dakteris diagnozi noteikt prot, bet zāles izrakstīt nejēdz.»

Gandrīz «Titānika» drāma dažos teikumos

LINDA LIEPIŅA («Latvija pirmajā vietā»):

«Varēja jau, protams, patikt Evikas Siliņas pieklusinātais balss tembrs šodien un tāds nevainīgās avs tēls, bet āža kāja nepieviļ un lien ārā. Un arī tagad tas ir ļoti klasiski, kā Ministru prezidente neklausās opozīcijas uzrunas. Un es jau kuro reizi runāju ar tukšu krēslu. Iepriekšējā sasaukumā bija tāds kartona Jurašs, varbūt jāpadomā ir par kartona vai kādu citu izstrādājumu... varbūt Siliņas kundze. Bet nu tas tā.

Siliņas kundze tieši bija vienā laivā ar Kariņu, kuram es vēlēju pirmās izglābt dāmas tad, kad premjera laiva grims, un tā laiva grima, tomēr Kariņš ne vien izglāba savas dāmas toreiz, bet Ministru prezidenta amatu viņš atstāj mantojumā.»

