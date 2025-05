Saeimas saruniņas

Cik reižu jāatkārto?

EDMUNDS ZIVTIŅŠ («Latvija pirmajā vietā»):

«(..) Es neesmu «Jaunās Vienotības» fans, bet Baiba Braže uzstājoties... Neesmu «Jaunās Vienotības» fans, bet uzstājoties... es neesmu «Jaunās Vienotības» fans (Smiekli. Starpsauciens: «Mēs dzirdējām!»)... Es neesmu «Jaunās Vienotības» fans, bet tas, kas vakardien notika komisiju sēdē... uzstājoties ārlietu ministrei, kas ļoti profesionāli bija piegājusi šim jautājumam un teica, ka mums ir nepieciešams laiks, lai pieņemtu bezprecedenta lēmumu Latvijas otrās pastāvēšanas vēsturē... Mums ir nepieciešams izrunāties ar starptautiskajiem partneriem, mums ir nepieciešams izrunāties ar starptautiskajām organizācijām, kas pārstāv cilvēktiesības. Šie jautājumi netika uzklausīti, bet tika ļoti tendenciozi virzīti tālāk uz balsošanu.»

Tāda, lūk, vērtīga trofeja

JĀNIS VUCĀNS (ZZS):

«(..) Un otrs paziņojums ir saistībā ar Baltijas Asamblejas darbību. Es ziņoju, ka Saeimā ir atgriezusies vērtīga trofeja, kura apmēram gadu atradās Lietuvas Seima telpās. Runa ir par Baltijas Asamblejas ceļojošo kausu basketbolā.

Jā, aizvadītajā sestdienā Ventspilī notika šī kausa izcīņas turnīrs, kur Latvija sīvā, ļoti sīvā, cīņā uzvarēja Igauniju ar viena punkta starpību. Ar mazliet lielāku punktu starpību, bet ļoti... aizsardzības cīņā, ļoti, ļoti intensīvā aizsardzības cīņā, uzvarēja arī lietuviešus, kā jūs ziniet, lietuviešiem basketbols ir reliģija.»

Ja jau pats Tramps mums iešāva…

AMILS SAĻIMOVS («Stabilitātei!»):

«Labrīt, Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi! Nu, ko, ASV prezidents Donalds Tramps iešāva mums kājā, un mēs ar šādiem likumprojektiem tagad šausim sev otrā kājā. Kolēģi, un kur tad mēs skriesim bez kājām?

Šis likumprojekts ir konkrēts «pretvējš» mūsu ekonomikas attīstībai. Es aicinu atlikt likumprojekta virzību, jo šis nav piemērots laiks tik apjomīga un ekonomiski ietekmīga regulējuma ieviešanai. Visi apkārt runā... visi eksperti vakar raidījumos, visur... mēs Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā par ASV muitas tarifu ietekmi uz ekonomiku. Ietekme būs un būs diezgan būtiska, un šobrīd pieņemt šāda veida likumprojektu ir pašnāvība.»

Kas ir, tas ir: ne pirmo reizi

EDVARDS SMILTĒNS («Apvienotais saraksts»):

«Labrīt, cienījamie kolēģi! Mēs iepriekšējo gadu noslēdzām un šo gadu sākām ar Latvijas Bankas prezidenta ievēlēšanas procesu, kas, kā beigās izrādījās... arī no sabiedrības viedokļa, no žurnālistu viedokļa, no ekspertu viedokļa... tika vērtēts kā ļoti neglīts un nepatīkams. Bet tā nav pirmā reize, kad Saeimā process neiet savu gaitu, rodas sarežģījumi un viss aiziet ne to ceļu, kā tam būtu jābūt. Tā ir bijis ar ģenerālprokurora ievēlēšanu šeit, šajā zālē, tā ir bijis ar problēmām, izraugoties tiesībsargu, un citos gadījumos.»

Ministrija kā tāda Gaismas pils virsotne

ILZE STOBOVA («Latvija pirmajā vietā»):

«Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, kā arī tie, kas seko līdzi tam, kas notiek Saeimā! Pirmām kārtām... minēt to, ka izglītības un zinātnes ministre nav līdzatbildīga par šī likumprojekta izstrādi, būtu nekorekti. Izglītības un zinātnes ministrija ir vadošā institūcija, kas atbild par izglītību, varētu teikt, tāda «Gaismas pils» virsotne. Tās paspārnē ir vadošie zinātnieki, zinātniskās institūcijas, varētu teikt, ka Izglītības un zinātnes ministrijai likumdošanas procesā ir jābūt paraugam, kas sniedz gan rekomendācijas, gan pamatojumus.»

Kur, kur? Abrenē!

JURIS VIĻUMS («Apvienotais saraksts»):

«(..) Jūs atļaujaties aizbildināties ar civiliedzīvotāju – sēņotāju, mednieku – drošību, bet Nacionālo bruņoto spēku vadība jau vairākkārt ir uzsvērusi, ka nevadāmās kājnieku mīnas varētu tikt pielietotas tikai gadījumā, ja sākas kara aktīvā fāze, tikai tad, ja teroristi, noziedznieki no mūsu kaimiņzemes, kas man diemžēl vēlreiz jāuzsver, iedrošināsies spert kāju mūsu valsts teritorijā. Un arī tad nevadāmās kājnieku mīnas, blakus dažādām citām militārām munīcijas lietām, tiks pielietotas tikai izņēmuma kārtā. Rosļikova kungs grib zināt: kur tieši un kad? Es teiktu, ka iepriekšējā sēdē es jau varbūt tā ne visai pieklājīgi no vietas ar savu izsaukumu atbildēju uz Rosļikova kunga jautājumu, kur tās mīnas tiks liktas. Es toreiz skaļi nosaucu: Abrenes teritorijā.»

Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēdes 2025. gada 3. aprīlī, 10. aprīlī, 16. aprīlī