Saeimas saruniņas

Folijas cepurīšu koalīcija Saeimā

EDMUNDS JURĒVICS («Jaunā Vienotība»):

«(..) Draugi mīļie! Pateikšu, kā ir. Es personīgi... es personīgi aicināju Ministru prezidenti šodien neierasties, jo vienmēr es uzskatu, ka ir jāierodas, jāatbild opozīcijai, opozīcijas jautājumiem. (..) Ko šeit premjerei bija darīt? Atbildēt uz sazvērestības teorijām, uz kārtējām sazvērestības teorijām, kur liekas, ka folijas cepurīte kādam ir galvā?! Kolēģi, šis jau ir sasniegts retorikas līmenis. Par kaut kādiem dienestiem, drīz par plakano zemi runās vai ķīmiskajām trasēm. Es atvainojos, šāds priekšvēlēšanu līmenis kosmosa apjomā nav redzēts, kolēģi, sen.»

Liepiņa biogrāfijas apolitiskie fakti

GATIS LIEPIŅŠ («Jaunā Vienotība»):

«(..) Ainārs Šlesers un viņa komanda uzdodas kā kaut kas jauns, kas reformēs Rīgu, reformēs Latviju, bet jau kopš 1998. gada, kad Ainārs Šlesers bija ministrs Viļa Krištopana valdībā, viņš taču ir aktīvi klātesošs Latvijas politikā. Tajā pašā 1998. gadā es uzsāku skolas gaitas Rīgas 3. vidusskolas 2. klasē, bet Evika Siliņa bija studente tai laikā. 2009. gadā, kad jūs iedzināt Latviju krīzē, es biju pirmā kursa students. Tāpēc tas ir absurds – Aināram Šleseram un viņa komandai uzdoties par jaunpienācējiem politikā. Jūs stutējāt Kalvīša valdību, jūsu Godmanis vadīja valdību līdz 2009. gadam.»

Švinka kā Koperfīlds

ANDRIS KULBERGS («Apvienotais saraksts»):

«(..) Ar domām, ka tā vētra nu pāries pāri, mēs izdzīvosim, tā gumija nepārplīsīs. Bet es pabrīdināšu Siliņas kundzi: tā nav vētra, tas ir vilciens, un viņš šajā tunelī jums garām nepaies, vai nu jūs stājaties pretī tam vilcienam, vai kāpjat viņā iekšā. Un tas ir «Rail Baltica», jo patiesībā valdība bija spiesta pati sevi restartēt dēļ nespējas tikt galā ar «Rail Baltica» projektu, mēs to labi zinām, un to... nomainīja nabaga Briškena kungu, piemeta klāt kompānijai vēl trīs ministrus un domā, ka tā lieta ir darīta, ja? Nu tagad būs aršana. Tagad Švinkas kungs nāks un kā Koperfīlds uzburs naudu, uzburs un nošarmēs Latvijas sabiedrību, piemānīs Briseli un no cepures izvilks tos vilcieniņus.»

Lielākais dunduks Saeimā

ALEKSANDRS KIRŠTEINS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):

«Cienījamā priekšsēdētāja! Godājamie deputāti! Nebiju domājis nākt te kaut ko kritizēt, bet mani izprovocēja Jurēvica kungs, kurš nāca ar pārsteidzošu paziņojumu. Es vienmēr domāju, ka viņš nav tas lielākais dunduks mūsu Saeimā, un viņš paziņo, ka viņš ir lūdzis premjeri nenākt atbildēt uz deputātu jautājumiem. Nu, tā ir fantastika!

Bet es tikai... es turēšu vārdu, nevienu nekritizēšu, tikai pateikšu dažus jautājumus cerībā, ka Jurēvica kungs pastāstīs šos jautājumus un mēs dabūsim atbildi, vai arī, Jurēvica kungs, jūs nāksiet beigās un atbildēsiet pats uz šiem jautājumiem, jo daži jautājumi.»

Līdz pat dibenam…

DIDZIS ŠMITS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):

«(..) Man savā ziņā liekas, ka arī Evikai ir tāds savā ziņā pat valstisks uzdevums – turēt «Jaunās Vienotības» stūri pareizajā virzienā – līdz pat dibenam, jo, kā lai saka, pārmaiņas var notikt tad, kad... lielas pārmaiņas, kādas Latvijai viennozīmīgi visās jomās ir nepieciešamas, sākot jau vispār ar sapratni, kas mums ir blakām un kam mums jāgatavojas, beidzot ar ekonomiku, un šeit būtu jāpārkārto viss... var tikai tad, kad tā krīze ir iestājusies un ir skaidrs pieprasījums sabiedrībā pēc jaunas līderības, un ir iedots šāds mandāts. Bieži visi prasa, nu, kas tur būs ar to birokrātijas samazināšanu, Evikai Siliņai? Viņa taču... nu, ko jūs prasāt? Nu, viņa nāk no sistēmas, kas ir, kā saka, no akciju sabiedrības «Birokratizācijas stiprināšana», viņa nevar... nu, nevar prasīt kādam, kas kaut ko radījis, to pašam sagraut. Tas ir pat cilvēciski.»

Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2025. gada 29. maijā