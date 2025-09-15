Saeimas saruniņas

Der tikai murgi, ko var izpildīt?
VIKTORIJA PLEŠKĀNE (pie frakcijām nepiederoša deputāte):
«(..) jo zaļais kurss ietekmēs, protams, visnabadzīgāko slāni, tos cilvēkus, kuri nevarēs nomainīt transportlīdzekli pret elektromobili. Un milzīgs – milzīgs! – sabrukums gaidāms arī mūsu tautsaimniecībā. Tas viss ir murgs, ko nedrīkst pieļaut mūsu tautsaimniecībā, jo tā nav gatava tādām pārmaiņām.
(..) Tāpēc es lūdzu šo murgu neatbalstīt (..).
Kādi murgi ir sagaidāmi? Visi lauksaimnieki... vai citā tautsaimniecības nozarē nevarēs paņemt kredītu. Atkal būs jaunas problēmas ar kreditēšanu. Kāpēc? Jo tagad jau ir tā, ka nevar izgriezt mežu, ja tev nav elektrozāģa. Tie būs tiešām murgi, kurus mēs nevarēsim izpildīt. Un es brīdinu, ka tā nedrīkst būt un nedrīkst ieviest tādus murgus, kurus mēs nevarēsim izpildīt.»
Bumba pāri saprātam
EDGARS TAVARS («Apvienotais saraksts»):
«(..) Saprotam mēs visi... es domāju, tas ir visu mūsu interesēs, lai šī sniega bumba neuzveļas tāda, kas beigās... nepārveļas pāri mūsu vispār visas Latvijas saprātam. Jo budžeta lietas, kas saistās ar mūsu valsts budžetu... Mēs ļoti labi saprotam, ka šie «stikla» griesti, aizņemšanās griesti ir jau stipri pārsniegti. Mēs esam dzirdējuši neskaitāmas reizes, cik miljonu katru gadu mēs maksājam par budžeta apkalpošanu. Dodiet iespēju deputātiem, kuri balso par šo budžetu, ar katru budžeta ailīti savlaicīgi iepazīties.»
Kam lupatiņas, kam briljanti
RAMONA PETRAVIČA («Latvija pirmajā vietā»):
«Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Kolēģi! Valdība man atgādina mājsaimnieci, kas šķērdējas uz briljanta auskariem, bet mēģina ietaupīt uz trauku lupatiņām. Valdība turpina aizņemties miljardus, ko iegrūž apšaubāmos projektos, un politiķi runā, ka tagad griezīs elektrības vadus uz viensētām un slēgs lauku ceļus. Valdība turpina aizņemties divus miljardus ik gadu, bet 170 miljonu ietaupījums tagad tiek pasniegts kā tāds Siliņas valdības varoņdarbs. Nekas iepriekš tāds neesot bijis. Nu kāds varoņdarbs? Nu ko jūs mēģināt apmuļķot!»
Kā buldozeri bedrē
ČESLAVS BATŅA («Apvienotais saraksts»):
«Kolēģi, šī būs iepriekšpēdējā uzstāšanās. Par vienu priekšlikumu vēl debatēšu. Bet tas, ko es gribu pateikt – ka mēs visi ļoti labi apzināmies, ka... Edgars Tavars ļoti precīzi noraksturoja, ka, sākot ar terminoloģiju, mēs tā kā buldozeri sākām rakt. Un, jo dziļāk rakām, jo dziļāk bedrē iekritām. Un šajā gadījumā mans piedāvājums ir tiešām koalīcijai – varbūt ir jēga atzīt savas kļūdas.»
Kas Rajevu novedīs pie infarkta?
IGORS RAJEVS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):
«Cienījamā priekšsēdētāja! Dārgie kolēģi! Protams, ka es atbalstu šī likuma virzību uz priekšu. Mēs visi gribam, un vispār sabiedrībā ir tāda vēlme, lai visi procesi valstī notiktu ātrāk. Gan drošības pasākumi tiktu veidoti maksimāli ātri un efektīvi... Katru nedēļu, kad es atnāku uz TV24 ierakstīt savu raidījumu, mani sagaida liels ekrāns, kur ir uzrakstīts: līdz valsts robežas izbūves pabeigšanai palika dienas, stundas, minūtes, sekundes. Nu tas kādreiz mani novedīs pie infarkta.
(..) Un pēdējā. Vienkārši precizējums terminoloģijā, jo šeit tad tika runāts no šīs tribīnes par mūsu pretmobilitātes pasākumiem un dažādiem šķēršļiem. Šeit es gribētu vienkārši pateikt, ka pretmobilitātes sistēma un dažādi šķēršļi – tā ir lieta, kura aizsargās mūsu valsti, un mēs tur plānojam vienu no šķēršļiem, kuru plānojam izvietot, ir agresīvie un spēcīgie «pūķu zobi», nevis miermīlīgie un nekaitīgie «puķu zobi».»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2025. gada 4. septembrī