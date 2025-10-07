Saeimas saruniņas - 18. septembra Saeimas sēdes "zelta" izteicieni

Smags vārds par sūdīgu satiksmi
VIKTORIJA PLEŠKĀNE (pie frakcijām neiederoša deputāte):
«Labdien, godātā Saeimas sēdes vadītāja, cienījamie Latvijas cilvēki, kolēģi, mūsu lauku un pilsētu iedzīvotāji! Šis likumprojekts ir tikpat sūdīgs, kā ir sūdīga situācija vispār Satiksmes ministrijā un satiksmē vispār kopumā Latvijā. Ne velti otrdien bija pikets no reģionu pārvadātājiem, kuriem ir milzīgs un liels strīds ar Autotransporta direkciju.»
Pīlādžu zaptes cienītājs
EDGARS TAVARS («Apvienotais saraksts»):
«(..) Tā vietā, lai atbildētu «Apvienotā saraksta» deputātiem uz jautājumiem pēc būtības, ir mēģinājums mūs ar seju, kā saka, ielikt aveņu zaptē. Lai gan mūsu favorīts... man personīgi... mīļākā noteikti ir pīlādžu.
Bet ne par zaptēm ir stāsts.
(..) Varbūt tagad atbildiet pēc būtības, nevis mērciet mūs ar degunu aveņu zaptē! (..) Tur ir ļoti vienkārši izprotami jautājumi, kolēģi, pēc būtības. Nediskreditējiet šo institūtu, kas saucas «Saeimas deputātu pieprasījumi», kas ir Satversmē un Kārtības rullī paredzēts. Atbildiet uz šiem jautājumiem. Tam nav nekādu citu iemeslu.»
Ēzelīša kostīmā – Saeimā
ILZE STOBOVA («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) Bet šai brīdī, kad cilvēks īsti uzdod jautājumu: kāda ir mana identitāte? Mēs viņam pasakām: varbūt tu esi identificējies ar ēzelīti, kaķīti, šodien tev var būt intīmas attiecības ar vienu partneri, otru. No rīta pamostos kā zēns, vakarā jau esmu meitene. Šāda plūstoša ideoloģijas virzība apdraud arī valsts ekonomiku, jo rodas jautājums, ja ģimene, bērni un ģimeniskās vērtības nav vērtība, bet vērtība ir seksuālās pastaigas pa parku dažādos kostīmos...»
Ko runā loģiskā juristu valodā
GUNĀRS KŪTRIS (ZZS):
«(..) Un loģiskajā juristu sarunā mēs esam jau gadiem, gadu desmitiem runājuši, ka tas ir nenormāli, ja cilvēks pirms seniem gadiem izdara kādu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, un tā rezultātā kriminālprocess pat ir izbeigts, nav bijis pat kriminālsods... Un ir bijušas šīs situācijas, kad aiz neuzmanības izdarītu, jaunībā izdarītu pārkāpumu... un tā rezultātā speciāla komisija, tiesu varas veidota komisija, kas atbilst likumā noteiktajai kārtībai, izvērtē šo situāciju un saka: «Nē, mēs šeit nesaskatām nekādas problēmas reputācijai.»»
Re, kāda loģika!
DIDZIS ŠMITS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):
«(..) Tas, ka cilvēks, kuru mēs iecelsim tiesneša amatā, kādreiz dzīvē ir bijis otrā pusē, man tikai vairo, kā saka, pārliecību, ka viņš lems tiesu taisnīgi, jo viņš zina, kā ir bijis… būt otrā pusē. Tas tāpat kā ar pielaidēm – mēs tās uzreiz iedodam tiem, kas dzīvē neko nav darījuši, kuriem ir balta biogrāfija... kā balta lapa, bet tas nebūt nenozīmē, ka viņi būs tie, kas labāk sargās noslēpumu, nekā tie cilvēki, kas varbūt nokļuvuši, kā saka, sarežģītās situācijās, bet izgājuši no tām godam.
Tā ka, manuprāt, tas, protams, nav obligāts kritērijs, ka jābūt sodam, lai kļūtu par tiesnesi, bet tas nekādā veidā, manuprāt, nemazina pārliecību, ka tiesnesis rīkosies pēc labākās sirdsapziņas, varbūt tikai vairo.»
Kafija, tēja un Kremļa aģenti
LINDA LIEPIŅA («Latvija pirmajā vietā»):
«Tā ir kolēģu tāda kaut kāda īpašas vienotības spēja. Es nezinu, ko jūs ēdat pārtraukumos un ko jūs dzerat, ka jūs it visā saredzat Kremļa ietekmi, Putinu... aģenti, oligarhu aizstāvji... nu nekas labāks nav izdomāts. Un tas ir vienīgais jūsu arguments arī uz tik vienkāršu un elementāru lietu kā nepatiesu ziņu sniegšana. Un tas ir viss, par ko šeit ir.»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2025. gada 18. septembrī