Kartupeļi, gaļa un automāti
ČESLAVS BATŅA («Apvienotais saraksts»):
«Kolēģi! Liepiņa kungs! Alīna! Jūs salīdzināt divas nesalīdzināmas lietas. Jūs salīdzināt kartupeļus ar gaļu. Kāpēc es tā apgalvoju?
Viena lieta, viena nianse ir drošības apstākļi, kad tev līdzi brauc cilvēki, kas aizsargā tevi ar automātiem... ir jāveic ātri pārbaude, lai paspētu uz vilcienu. Otra lieta ir divas stundas – divas stundas! – padzert kafiju... bez cilvēkiem... papusdienot, atpūsties... pačilot. Un šajā gadījumā tie ir vairāki desmiti tūkstošu eiro.»
Trojas zirgs vides aizsardzībā
JANA SIMANOVSKA («Progresīvie»):
«(..) Bet vienā pantā... un paldies Svilāna kungam, viņš to pieminēja... ir iestrādāts mehānisms, kas faktiski ir pret šīs direktīvas mērķiem, kas faktiski ir vienkārši Trojas zirgs. Un kas ir teikts tajā 115.2 pantā?
«Personu, kas veikusi normatīvajos aktos atļautu saimniecisko darbību, atbrīvo no kriminālatbildības par īpaši aizsargājamo sugu dzīvnieku, augu, sēņu, ķērpju vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotnes vai biotopu nonāvēšanu, bojāšanu vai iznīcināšanu.»
(..) Arī šobrīd tādas personas netiek sauktas pie kriminālatbildības. Tad kāpēc ir nepieciešams šāds vispārējs formulējums, kas ievērojami samazina vides tiesības un faktiski ir pretrunā ar pašu direktīvu? Tāpēc es uzskatu, ka šis pants ir Trojas zirgs vides krimināltiesiskajā aizsardzībā.»
Pat žestikulācija jāoptimizē
UĢIS ROTBERGS («Jaunā Vienotība»):
«(..) Laika ierobežojumu dēļ es varēšu runāt tikai par priekšlikumiem, manās domās ir viedoklis arī par pašu ziņojumu. Principā manas domas ir vērstas uz nepieciešamību nodalīt politiskos, interpretējamos vērtējumus no tehniski un juridiski pamatotajiem. Es atvainojos, laika trūkuma dēļ man būs jālasa, un nevarēšu te varbūt daudz žestikulēt, un es turpmāk būšu spiests nolasīt.»
Izmeklēšana vai inventarizācija?
INGMĀRS LĪDAKA («Apvienotais saraksts»):
«(..) Pirmām kārtām – man nešķiet, ka šī bija izmeklēšanas komisija. Drīzāk tā bija inventarizācijas komisija, kas ļoti rūpīgi veica inventarizāciju šajā jomā. Jāpiemin, ka izmeklēšanas komisija strādāja, vairāk raugoties uz drošības aspektiem, nevis kopumā uz Latvijas attīstību, arī ekonomiku, izglītību un citām jomām.
Kāpēc šī nebija īsti izmeklēšanas komisija? Tāpēc, ka izmeklēšanas komisijai parasti, kā to norādīja Kulberga kungs, ir jāidentificē vainīgie. Vainīgo, paldies dievam, nav.»
Orvels izlasīts – var ķerties pie kafijas
EDVARDS SMILTĒNS («Apvienotais saraksts»):
«Cienījamie kolēģi! Vēlos pateikties Janai Simanovskai… kur ir Jana?... par atgādinājumu par notikumiem pirms trīs gadiem. Man liels prieks... bija vajadzīgi trīs gadi... šobrīd jūs esat izlasījusi Orvela grāmatu «1984».
(..) Tāpēc es, Simanovskas kundze, gribu jums un «Progresīvajiem» dāvināt grāmatu «Kafija. 99 brīnišķīgas kafijas receptes».»
Zatlera meiteņu piespēle
KRISTAPS KRIŠTOPANS («Latvija pirmajā vietā»):
«Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Ministri, topošie ministri, bijušie ministri! Nebiju plānojis kāpt tribīnē. Runu neesmu sagatavojis. Bet, tā kā ir hokeja laiks, līdzīgi tā, kā hokejā mēdz teikt, Zanda Kalniņa-Lukaševica iedeva tādu piespēli, ka es to nevarēju neizmantot. Viņa lika mums atcerēties 15 gadus vecus notikumus. Viņa pieminēja Šlesera kungu. Nu tad es arī, kā saka, nepalikšu atbildi parādā.
Tieši 15 gadus atpakaļ radās šī politiķu paaudze, šīs Zatlera meitenes, kuras ir faktiski kosmiskā ātrumā izdarījušas to, lai Latvijas valsts atpaliktu no kaimiņiem. Tieši 15 gadi ir pagājuši kopš tā laika, un visi... faktiski visa statistika liecina par to, ka mēs tikai attālināmies un attālināmies no mūsu kaimiņiem visās statistikās.»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2026. gada 14. maijā, 21. maijā, 28. maijā