Viņš zina, kur ir pareizās olas
ARMANDS KRAUZE (ZZS):
«Kolēģi! Laikam jāsāk ar to, ka es personīgi un, domāju, lielākais vairums no mums, protams, atbalsta to, ka vistas netiek turētas sprostos. Šobrīd mēs to vislabāk varam izdarīt, pērkot olas no tām saimniecībām un tām kompānijām, arī lielajām, kuras ražo ārpus sprostiem dētas olas, kuru vistas ir brīvā turēšanā.
Es personīgi pērku olas laukos no cilvēkiem, par kuriem zinu, ka viņu vistiņas skraida pa pagalmu, arī uzkāpj uz mēslu čupas, parokas pa krūmiem... Tās ir tās pareizās olas.»
Kad deputāti aizjāj par tālu
HARIJS ROKPELNIS (ZZS):
«Labvakariņ, cienījamie kolēģi! Es pat gribētu teikt – draugi, biedri! Vēstījumam par cieņpilnu attieksmi pret dzīvniekiem un cilvēkiem vienmēr ir vieta un laiks. Bet nevajag jaukt vēstījumu ar likumu, jo likumam tomēr ir krietni nopietnāks spēks un nopietnākas sekas nekā vēstījumam.
Par likumiem runājot, mazs ieskats vēsturē. Tā problēma ar pārmērīgu likumdošanas regulējumu sākās tai laikā, kad bija cīņa par ūdeļu audzēšanas aizliegumu. Šodien mums dienaskārtībā ir jautājums par vistām. Ja tā tas turpināsies, nākamās būs govis. Un pieminiet manus vārdus: ja šodien šo likumprojektu atbalstīs, tad pienāks diena, kad šajā namā cilvēkiem būs jābalso par aizliegumu jāt ar zirgiem.»
Rokas nost no pupiem!
EDGARS PUTRA («Apvienotais saraksts»):
«(..) Briškena kungs nāk tribīnē ar tādu enerģiju, tādu lidojumu... Man liekas, ar to enerģiju, ko jūs ieguldījāt savulaik Daugavas pāļos, un to naudu jūs varējāt visas Latvijas vistas atbrīvot. Un ne tikai vistas. Es domāju, ka jūs varējāt arī visām slaucamām govīm nodrošināt pilnu klasisko masāžu klasiskās mūzikas pavadībā.
Man liekas, pēc šādas analoģijas... es saprotu, man uz otro lasījumu būs jāiesniedz priekšlikums, ka slaucamas govis ir aizliegts raustīt aiz pupiem.»
Mierīgāks gaiss kūtī un Saeimā
INGMĀRS LĪDAKA («Apvienotais saraksts»):
«(..) Vienmēr, kad tiek vērts vaļā Dzīvnieku aizsardzības likums priekšlikumu iesniegšanai, tajā sagāžas viss iespējamais. Un kur nu vēl pirms vēlēšanām! Suņu astes, kaķu nagi... un kas tik vēl tur nesagāzīsies.
Līdz ar to tiešām aicinu – pagaidām, kad būs mierīgāks gaiss, tad varbūt veram vaļā, spriežam. Nav īstais brīdis šim likumam, jo arī tiem cilvēkiem, kuri pat dzīvu govi nav redzējuši, ir viedoklis par dzīvniekiem, pie tam – par visiem.»
Runā uzmanīgi – kāds var satraukties
ALEKSANDRS KIRŠTEINS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):
«(..) Ir problēma ar Apvienotās Karalistes likumdošanu. Jūs zināt, ka 2003. gadā tika pieņemts tā saucamais Komunikācijas akts, ar kuru var ielikt cietumā uz laiku, kas ir ilgāks par četriem mēnešiem, ja jūs izsakāt nepieklājīgu, draudošu vai pat kaut ko tādu... piemēram, sociālajos tīklos ierakstāt kaut ko, kas kādam izraisa satraukumu un emocionālas ciešanas. Man, piemēram, varbūt trešā daļa runātāju izraisa emocionālas ciešanas, bet man nav vēlēšanās skriet un ierosināt ne Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā, ne tiesā šos jautājumus, bet Lielbritānijā jūs mierīgi var ielikt, teiksim, uz gadu vai diviem.»
Cilvēks no Kulberga kabatas
ANDREJS JUDINS («Jaunā Vienotība»):
«(..) Nav nekāds noslēpums, ka šos grozījumus virza viena cilvēka dēļ. Man nav zināms viņa uzvārds. Bet mēs saprotam, ka Kulbergam kabatā ir kāds cilvēks, kuru viņš grib redzēt šajā amatā. Viena cilvēka dēļ... vai tas ir pareizi? Patlaban izsludināts konkurss, cik es sapratu, vairāki kandidāti, bet Kulbergs nolēma, ka viņi neder, jo viņam ir cits, kuru viņš grib redzēt šajā amatā.
(..) Kad premjers no kabatas izvelk cilvēku un ieliek amatā – tādā valstī jūs gribat dzīvot?»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2026. gada 11. jūnijā