Strādājiet paši!
ARTŪRS BUTĀNS («Nacionālā apvienība»):
«.. Tāpat iekšlietu ministrs nespēj atrast finansējumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta virsstundu apmaksai, bet dāsni atrod iespēju apmaksāt virsstundas tiem darbiniekiem, kas strādā ar imigrantu uzņemšanu. Lai mazākas rindas imigrantiem. Un no ugunsdzēsēju organizācijas vēlos jums nodot sveicienu. Virsstundu neapmaksāšana kopā ar izdienas pensiju sašaurināšanu liek viņiem nodot jums sveicienu, ka no VUGD aizies vairāki darbinieki un Saeimas deputāti ir aicināti apdomāt savu karjeru turpināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.»
Kad vārdi aizpūš jēgu
LINDA LIEPIŅA («Latvija pirmajā vietā»):
«Klāt neesošā Ministru prezidente! Ā! Labdien! Kad jūs runājat, Siliņas kundze, mana galvenā doma ir neaizrīties un neapvemties. Kad runā finanšu ministrs Arvils Ašeradens, es domāju – nezinu, ko mēs dzirdētu no tribīnes tajā brīdī, kad runas lapiņas aizpūstu vējš.
Premjeres runas laikā es šodien izgāju no zāles, lai man nebūtu jāapvemjas un lai man pat nerastos vēlme kaut ko no šeit dzirdētā komentēt vai iztirzāt. Tam nav nekādas jēgas.»
Kadiķītis pret murgiem
EDMUNDS JURĒVICS («Jaunā Vienotība»):
«Jā, kolēģi, ir tāda sajūta, ka šeit pēc šīs runas vajadzētu kādu kadiķīti vai vīraku, lai izkvēpinātu šos, atvainojos, murgus.
(..) Bet tas, ko mēs dzirdējām no... kā Liepiņas kundze paziņoja, ka šis ir visas frakcijas vārdā... Nu šis parāda Šlesera partijas pilnīgu tukšumu un bankrotu. Tikai – «vissirslikti.lv». Nevienu ideju, tikai lamāties – tas ir jūsu līmenis. Ar to arī jūs apsveicu, kolēģi! Kolēģi! Es domāju, ka šī tiešām savā veidā ir robežšķirtne, jo mēs varam būt opozīcijā valdībai, bet nevajag būt opozīcijā valstij un vienkārši izmantot šo Saeimas tribīni, lai pilnīgi kacinātu sabiedrību un runātu šādā ļoti zemā līmenī. Man tiešām ir kauns.»
Pilnmēness politika
INGMĀRS LĪDAKA («Apvienotais saraksts»):
«Labdien, kolēģi! Mana pieredze saka vienu – mēs šobrīd darām to, ko nevajag darīt. Budžetu sasaukt pilnmēness laikā – kur mums prāts? Bet Kučinska kungs lieliski parādīja piemēru, kā neietekmēties no pilnmēness.
(..) Jā, tie labie nodomi bieži vien ved uz elli. Tāpēc es vēlu ministram veiksmi darbā un, labu nodomu vadītam, neaizvest Latvijas Nacionālo botānisko dārzu uz elli!
Lai jums veicas!»
Valaiņa efekts
JĀNIS VITENBERGS («Nacionālā apvienība»):
«Sveiki, kolēģi! Paldies Valaiņa kungam.
Līdzīgi, kad aizbraucu pie vecākiem uz laukiem: vienalga, cik slikti iet, pārņem tāda miera sajūta, ka viss ir kārtībā. Līdzīgi arī pēc Valaiņa kunga uzrunas... un īstenībā vienmēr tas tā ir, ka tā sajūta, ka iet labāk nekā patiesībā... Bet pārņēma tāda laba sajūta, ka vismaz kāds ar degsmi iet un kaut ko dara, lai jautājumus sakārtotu.»
No džipa uz kleperi
RAMONA PETRAVIČA («Latvija pirmajā vietā»):
«Cienītā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! No valdības solītā jaudīgā četrreiz četri džipa uzrāviena tāds vecs stīvs kleperītis vien ir sanācis. Valdība dzīvo ilūzijās ar skaļiem saukļiem, ar propagandu un vārdiem – ar vārdiem, kas neiet kopā ar darbiem. Šodien, skatot 2026. gada budžetu, kuru valdība lepni nodēvē par drošības budžetu... Jā, skaists sauklis, bet kā jau bieži šai valdībai – aiz skaļajiem vārdiem slēpjas tukšums. Jo šis nav drošības budžets. Tas ir tukša maka budžets. Budžets bez redzējuma, bez ambīcijām un bez atbildības pret nākamo paaudzi. Katru piedzimušo bērnu jūs jau esat aplikuši ar parādu nastu.»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2025. gada 5. novembrī