Supermens un Čats
ČESLAVS BATŅA («Apvienotais saraksts»):
«(..) Es šodien uzzinu, ka Sprūds ir supermens, kas divos gados ir pacēlis aizsardzību līdz tādiem apmēriem, ka droni var lidot, kur grib. Nu, tā ir laba spēja.
(..) Pašā, pašā noslēgumā man ir novēlējums: beidzam rakstīt šos ziņojumus ar varbūtībām. Mans ieteikums: varbūt pieslēdziet (tā kā šeit puse deputātu ir pieslēguši «ChatGPT», atnāk un nolasa savus stāstus)... nu, varbūt pieslēdziet mākslīgā intelekta analītiskos rīkus, lai tie jums izstrādā rīcības plānu. Dažreiz tie ir gudrāki nekā jūsu visas ministrijas kopā.»
Par Džamalu no Mumbajas
JĀNIS VITENBERGS («Nacionālā apvienība»):
«(..) Iztēlojieties situāciju – uz Latviju atbrauc Džamals no Mumbajas, viņam ir savā valstī, iespējams, legāli, iegūtas tiesības, iespējams, nē, mēs to nezinām, bet viņš var piedalīties Latvijā satiksmē. Arī komisijā policijas pārstāvji atzina, ka, apstādinot Džamalu, viņi nespēj noteikt, kura ir bijusi šī diena, kurš ir bijis laiks, kad viņš Latvijā sācis piedalīties satiksmē. Viņi nespēj pārliecināties par to, vai šīs tiesības ir īstas. Pastāv iespēja, ka viņš var savā mītnes zemē būt izdarījis smagu autopārkāpumu ar cietušajiem, vadījis auto narkotisko vielu ietekmē, bet Latvijā viņš brīvi piedalās satiksmē, var braukt bez termiņa ar šīm tiesībām. Kaut ir noteikts, ka termiņš ir gads, policija arī atzina, ka viņi nespēj to izkontrolēt. Šobrīd esošais regulējums viņiem nedod tādas iespējas.»
Bezzobains regulējums
SKAIDRĪTE ĀBRAMA (pie frakcijām nepiederoša deputāte):
«Saeimas priekšsēdētāja! Kolēģi! Maza analoģija. Mēs pirms diviem gadiem pieņēmām regulējumu, ka valsts iestādēm, publiskām institūcijām ir jāpublicē amatpersonu atalgojums. Kā jūs domājat, vai visi to dara? Nē. Un kāpēc nedara? Tāpēc, ka nav noteikta nekāda sankcija, kas būs tad, ja to nedarīs. Un diemžēl līdz ar to veidojas nevienlīdzības situācija. Daži publicē, daži, kas grib noslēpt, vienkārši to nedara.»
Ja pļauj latvāņus, tad - marš, uz cietumu
EDGARS PUTRA («Apvienotais saraksts»):
«Kolēģi, tāda sajūta, ka Liepājas cietumā vienkārši pārāk daudz vietas joprojām ir brīvas. Jo pēc šo grozījumu pieņemšanas visi pašvaldību vadītāji, «Latvijas Autoceļu uzturētājs», «Latvijas Valsts ceļi» varēs taisnā ceļā doties trīs gadus uz jauno Liepājas cietumu. Paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka 115.3 pantā ir noteikta kriminālatbildība par invazīvo sugu turēšanu, respektīvi, visas pašvaldības... autoceļi... un transportēšana, tai skaitā arī... visi pašvaldību vadītāji, kuriem šobrīd ir ļoti lielas problēmas ar latvāņiem vai Kanādas zeltslotiņu, laipni aicināti – varēsiet doties uz Liepājas cietumu. «Latvijas Autoceļu uzturētājs», kas šos latvāņus pļauj un pārvieto sēklas rudenī... Laipni aicināti!»
Rūpes – vārdos, dividendes – politikā
JEĻENA KĻAVIŅA (pie frakcijām nepiederoša deputāte):
«(..) Runa ir par mūsu senioriem, par tiem cilvēkiem, kuri šo valsti ir cēluši, bet šodien tie kļuvuši sociāli vismazāk aizsargāti. Kamēr šeit, kabinetos, notiek nemitīga cīņa par krēsliem, mūsu seniori katru dienu vieni paši cīnās par iespēju izdzīvot un klusībā cer, ka valsts viņus pamanīs un sniegs vismaz kaut kādu atbalstu.
(..) Tāpēc mēs piedāvājam reizi gadā katram no aptuveni 150 tūkstošiem Latvijas vientuļo pensionāru izmaksāt pabalstu vismaz vienas minimālās pensijas apmērā.
Šajā zālē sēdošajiem pabalsta apmērs varbūt nešķiet liels. Dažam labam tā ir tikai viena nedēļas nogale Itālijā vai lidostu VIP zonas. Taču vientuļam sirmgalvim tas nozīmē pilnvērtīgu ēdienu, nevis lētāku maizi un putraimus, iespēju aptiekā nopirkt visas ārsta izrakstītās zāles, nevis izvēli, bez kurām zālēm šoreiz varētu mēģināt iztikt, iespēju samaksāt par apkuri, lai ziemā nebūtu jāsalst.»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2026. gada 7. maijā, 14. maijā, 21. maijā